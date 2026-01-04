宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
佘詩曼細個求媽媽批准穿耳洞 一揀就揀中鑽石耳環
【on.cc東網專訊】「三料視后」佘詩曼（阿佘）工作忙碌，新一年已應鑽飾品牌之邀進行拍攝及受訪，談到第一顆擁有的天然鑽石，她表示小時候見到媽媽戴耳環很漂亮，於是要求穿耳洞：「媽咪就帶咗我去穿耳，當時有好多粒石畀我揀，我揀咗心形裏面有粒石，嗰粒就係我第一粒嘅天然鑽石耳環，所以我好記得。」問到要用一粒鑽石去形容現在的自己，阿佘會選一顆獨一無二的天然鑽石：「唔一定要完美，但每一面都係代表住我每一段嘅故事。」她指出經歷過人生的高高低低，有時好像鑽石般被不斷打磨，回想起來正正是這些時刻令自己變得更堅強及更懂得珍惜身邊人。網民大讚阿佘靚女，不過，最搞笑是網民即時想起之前阿佘在《新聞女王2》中扮信上邪教，大講「願晶耀永駐」口號這一幕。
海洋公園「狂野龍捲風」故障 15人一度被困廿分鐘
【Now新聞台】海洋公園機動遊戲設施「狂野龍捲風」故障，15人一度被困約20分鐘。 海洋公園指，「狂野龍捲風」於下午約3時出現故障訊號，安全制動系統自行啟動，並暫停運作，工作人員隨即重設系統，讓車身重返地面，15位乘客約20分鐘後離開設施，無人受傷。「狂野龍捲風」暫停運作，以進行全面檢修及測試。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB
正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 16 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 9 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
《紐約客》解析美國逮捕馬杜羅、重塑西半球霸權的真實盤算
《紐約客》指出，美國總統特朗普下令空襲委內瑞拉並拘捕馬杜羅（Nicolás Maduro），表面上以打擊毒品犯罪為名，實則凸顯其重塑美國在西半球主導地位的企圖；然而指控證據未明、拉美反應分裂，加上舊權力結構仍在，讓這場「後院政權更替」充滿不確定性。鉅亨網 ・ 12 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行，34歲的王敏奕憑《新聞女王2》劉艷一角，奪「最佳女配角」。早在16歲就出演電影《烈日當空》，到後來轉戰電視界的王敏奕，於2014年因為TVB劇集《女人俱樂部》備受關注。其後在《婚後事》演繹的「最美小三」角色令人看得熱血沸騰，到了《新聞女王2》更奪「最佳女配角」，在這裡恭喜王敏奕！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 18 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
網上熱話｜輪候逾10年獲派一人凶宅 先後歷自然身故和意外死亡 事主感忐忑
公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。am730 ・ 15 小時前
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿摩廉暗示在曼聯冇影響力
【Now Sports】曼聯欲購施曼尤的希望看來已破滅，主帥阿摩廉被記者質疑，他在球會買賣球員方面乏影響力，而他言談間亦似默認此點。曼聯轉會目標人物施曼尤，有傳轉投曼城在即，而曼聯之所以爭逐失敗，在於轉會預算上有變。記者在曼聯周日鬥列斯聯前，追問阿摩廉（Ruben Amorim）是否對此毫不知情，但他只是回應：「我不想談這些傳聞，只想專注今場對列斯聯的比賽。」他甚至暗示在球員離隊與否沒有決定權：「你看看球隊陣容，當中有誰要離開都是非常困難的。要做的話，自己跟足球總監Jason Wilcox 談吧。現時我們沒有談過任何有關陣容改變的事情。」早於聖誕時，他公開表示對招兵買馬有一份無力感：「我有種感覺，如果要踢完美的 343陣式，球會需要花費不少，亦需要很多時間作出改變。我開始明白這可能不會發生，或許我要適應。」言猶在耳，曼聯在對喜鵲一役隨即改踢4後衛，更以1:0擊敗對手，當時已被傳媒質疑他無法左右球會買人的方針。阿摩廉帶領曼聯的日子並不好過，上季成績慘不忍睹，今季雖然已呈一定改善，似乎仍有很大改進空間。現時曼聯以30分排英超第6，有指若球隊今季最終無法取得歐戰資格，阿摩廉帥位難保。英超 列now.com 體育 ・ 18 小時前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 1 天前
【大生生活超市】1月精選優惠 零食/鮑魚/花膠福袋 $188起（即日起至15/01）
大生生活超市進行1月開年優惠，今期精選包括子母牌牛奶 946ml $33/2件、小牧高鈣梳打餅 $30/3件、買家樂氏纖穀脆300g送2盒Oatly原味燕麥奶、雀巢3合1咖啡 $50/2件，仲有一套8件零食福袋 $188、一套6件鮑魚花膠福袋 $388、一套8件尊貴禮袋 $888！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本網民自製「床蝨酒店地圖」！附曾被點名酒店名單 助大家避雷
旅行日行一二萬公里，以為回到酒店可好好休息，但卻有床蝨為患！繼韓國爆出床蝨危機後，日本近日也陷入「床蝨恐慌」。有熱心網民整理出一份「日本床蝨酒店地圖」，讓準備赴日旅遊的大家可以提早避開「高危住宿地帶」。雖然無法保證百分百準確，但作為參考資料，對旅客來說仍具實用價值。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
上水內地女顧客欲微信付款不成發難 持菜刀狂斬向警方盾牌被捕（有片）
上水今日（3日）凌晨發生持刀襲警案。 今日（3日）凌晨零時14分，一名32歲劉姓女顧客於上水龍琛路33號地下一間粉麵店情緒激動，持刀揮舞指嚇，職員於是報警求助。警方接報後趕至現場，女顧客拒絕合作，拿起店內的菜刀揮舞，最終被制服。警方經初步調查，相信她與職員因付款問題爭執。據悉，她使用手機電子支付但不成功，雙方發生am730 ・ 1 天前