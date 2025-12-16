佘詩曼透視裝睇《新聞女王2》大結局 4奪視后講明要睇投票

【on.cc東網專訊】視后佘詩曼、黃宗澤、高海寧及王敏奕等一眾《新聞女王2》演員昨晚（15日）齊集紅磡，與觀眾一起欣賞兩小時《新聞女王2》大結局，吸引數百粉絲手持應援物到場支持，場面墟冚！眾人經紅地氈現身會場，當中穿上黑色透視裝的阿佘壓軸出場，即時引來全場尖叫。劇集播完後，阿佘、黃宗澤及高海寧更感動落淚，之後一眾演員向現場觀眾派發海報答謝大家支持。

阿佘與黃宗澤齊齊受訪，阿佘坦言對劇集播完大感不捨，她説：「其實《新聞女王》第一季唔捨得同依家唔捨得，覺得好似加重咗嗰種唔捨得，失而復得嘅感覺原來有好有唔好，再一次講拜拜原來係唔捨得。（拍第3季？）唔知呀，如果有一個好嘅劇本都想嘅。」

廣告 廣告

黃宗澤就表示要看總監製鍾澍佳之後會有甚麼驚喜給他們。談到有網民指《新聞女王2》劇情為「神預言」，阿佘也認為是很神奇，但當然不希望現實中會發生這些事情，黃宗澤也坦言不希望見到天災人禍發生。提到阿佘因大埔宏福苑5級火災令工作受影響，她坦言相信全部藝人也受影響：「好多活動取消咗，可能要轉個形式去做，或者變成拍片。」黃宗澤則指除了影響藝人，事件更影響整個社會，知道大家的心情也很沉重，剛過了45歲生日生日的他，願望是希望不再有天災人禍，所有人都平安、健康和開心。

談到《新聞女王2》於台慶頒獎禮獲多項提名，二人亦分別憑劇爭奪視帝及視后，問到爭獎信心？他們異口同聲表示不知道，但覺得若全部人一起得獎會更開心，因整套劇大家也有份，若齊齊獲獎則皆大歡喜，阿佘即笑指劇集大結局可放低一切仇恨，故希望黃宗澤能得視帝，劇中被阿佘處處針鋒相對的黃宗澤即搞笑説：「好唔慣阿佘你今日對我咁好，哈哈！」問他覺得誰是最大對手？他認為所有入圍的藝人也是很努力和有實力，也看好前輩級的林保怡，亦表示最重要是觀眾喜愛和開心，問到未攞過視帝的他是否想一嘗稱帝滋味？他說：「如果多啲人因為《新聞女王2》攞到獎，個心情會開心啲。」問到身為視后大熱的阿佘會否有信心破紀錄第4次封后？她説：「其實好難講，都係睇投票，我哋要做嘅已經做咗，好畀心機去演好我哋嘅角色，其他交畀觀眾投票。（做啲嘢拉票？）好難㗎！因為個個都有自己心水，如果啲票咁容易拉到就唔係鐵粉啦！」

問她覺得誰是勁敵？她坦言大家都很用心去演好角色，將最好一面呈現給觀眾，因此覺得每位都是勁敵，同樣都值得獲獎：「獎項得一個，如果攞唔到就戥人開心。」

阿佘表示劇集播完將會休息一會，聖誕新年希望能陪媽咪去旅行，因今年已拍了兩套劇，是時候讓自己休息一下。黃宗澤也希望能有時間休息，笑指媽媽不停去旅行因此不用他陪，阿佘笑言兩人的媽媽也很忙，黃宗澤即爆知道阿佘曾跟自己的媽媽通過電話，阿佘解釋當時二人的媽媽正在通電話，是佘媽讓她跟黃宗澤的媽媽講幾句。正忙於為《風華背後》拍攝的黃宗澤，透露該劇正趕拍中，有機會要拍到倒數當日：「因此法庭戲啲對白需要精準，要請教法律顧問，呢方面要用好多時間。」問到二人會否有興趣一起拍法庭戲繼續「互片」？他們笑言可以考慮，阿佘即笑稱在《新聞女王2》中未鬧夠，而黃宗澤則表示可效法劇集《男親女愛》，自己演師爺角色，每天被阿佘欺壓。提到阿佘今日衣着很性感，她即害羞表示「多謝」。

另談到劇中拍檔馬國明低調為離世爸爸舉殯，阿佘表示有傳訊息給馬國明，對方亦有回覆她，問到對方現時心情，她說：「唔開心，我聽到都唔開心，因為我知道佢好錫屋企人，一定係好唔開心。」黃宗澤就認為現階段要給予時間，好讓對方靜靜地安排好爸爸的事情：「希望大家畀啲空間同時間佢消化件事，唔需要成日提起。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】