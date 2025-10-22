不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。
昨日（21日），有TVB幕後攝影師喺社交平台上分享一張佘詩曼請佢哋打邊爐嘅照片。從照片中看到，除咗湯盈盈等人，幕後同僚共有數十位，部分攝影師係自佘詩曼入行起就已合作，且大多數喺早年已轉行，但佘詩曼一直保持著呢份情感，多年來經常抽空邀請佢哋聚餐。
據悉，今次聚餐嘅緣由係早前一位仍在TVB工作嘅幕後人員喺電視城遇見佘詩曼開工，隨口問咗一句：「幾時食飯啊？」，佘詩曼當時只回應指最近要埋劇好忙，遲啲先再約。以為係一句客套回應，點知喺佘詩曼完成《新聞女王2》拍攝後，特意約晒成班梳化服、攝製團隊打邊爐聚會。當日，一位有份出席嘅攝影師留言指：「約了2年，又上次打10颱風取消，難得舊同事聚餐，大家很多認識30年以上，同時多謝阿佘出心出錢請客。」攝影師亦分享Labubu照片，並寫道：「我說喜歡，二話不說馬上從自己手機解下來送給我，真的愛你呢！#佘詩曼」
