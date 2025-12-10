佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方

50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。

從粉絲分享的照片可見，該名粉絲坐在位置上假裝拍照，實則想偷偷拍下正在後方用餐的佘詩曼。然而，佘詩曼似乎瞬間就察覺鏡頭在拍，不但沒有不悅，還對著鏡頭露出微笑，表情像是在說「被我發現了」，整個畫面相當有趣。

佘詩曼敏銳發現被偷拍，不但沒生氣，還大方又跟粉絲合照。（圖片來源：小紅書）

這位粉絲也在留言寫下：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」事後還成功與佘詩曼合照，讓其他網友羨慕不已。網路討論區很快湧入大批網友留言，大讚佘詩曼的反應十分大方、友善：「Man姐好自然」、「這種很平易近人的演員真的很加分」。

佘詩曼當天的狀態也掀起另一波討論。她身穿白色緊身短袖上衣，打扮樸素俐落，身形窈窕，令許多網友驚呼完全看不出已50歲「太強了吧，像30出頭」、「又漂亮又大方」，人品和外貌都成為網路焦點。

