佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖

佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！
佘詩曼大讚友人無介紹錯
佘詩曼昨天（11月24日）在個人社交平台Instagram發帖文表示「個𡃁妹又放假返嚟香港，等咗阿契媽我成個月，終於Ad hoc約到餐飯。嗱嗱臨問friend邊度有好嘢食？佢9秒9介紹呢間餐廳俾我，真係正喎！原來佢上次返嚟已經想帶我嚟食，點知book唔到。依家佢得償所願，我又感覺自己做到嘢！Yeah」佘詩曼更表示多謝友人，無介紹錯！
爆紅左口魚煲仔飯熱潮始祖
Yahoo Food記者翻查資料，原來佘詩曼到訪的正是掀起網上左口魚煲仔飯熱潮的始祖居酒屋Yurucho夜蝶。今年5月中才開業已成熱話，主打與別不同的日韓Fusion菜，並以摩登精緻的賣相呈現，既有新鮮感之餘又夠Igable。當中最特別是居酒屋設有開放式長枱，讓食客可以看到廚師即席烹煮，拉近彼此之間的距離。供應多達30款不同的前菜、刺身、燒物及主菜等，主題則圍繞花、果、茶及酒，將看似簡單的菜式提升層次。如Sashimi刺身以西式Carpacccio的方式烹製，還配上特製調味醬汁及配菜，特別推介佘詩曼同款的深海池魚，其肉質肥美，更加入菠蘿、柑桔及紫蘇調味，酸甜有致。另外還有多款特色紫菜夾餅，賣點是以墨西哥夾餅配上不同特色日式餡料，可以選擇配上紅蝦、松葉蟹、海膽拖羅。不過說到最受歡迎的是一戰成名的左口魚煲仔飯，皆因以傳統瓦煲烹製，面層加入左口魚、青椒仔、自家製飯素及三文魚籽，充滿魚脂香氣，還淋上梅子豉油，再配上帶有飯焦的飯粒，啖啖滋味。Yurucho向來一位難求，相信經過佘詩曼的人氣加持後，日後更難訂到位，想吃就要有耐性等候。
Yurucho夜蝶
地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓（地圖按此）
電話：8410 3785
營業時間：（星期二至日）18:00-23:00
