佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖

佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

佘詩曼大讚友人無介紹錯

佘詩曼昨天（11月24日）在個人社交平台Instagram發帖文表示「個𡃁妹又放假返嚟香港，等咗阿契媽我成個月，終於Ad hoc約到餐飯。嗱嗱臨問friend邊度有好嘢食？佢9秒9介紹呢間餐廳俾我，真係正喎！原來佢上次返嚟已經想帶我嚟食，點知book唔到。依家佢得償所願，我又感覺自己做到嘢！Yeah」佘詩曼更表示多謝友人，無介紹錯！

廣告 廣告

佘詩曼與契女相約飯聚。（圖：charmaine_sheh instagram）

佘詩曼與契女相約食飯。（圖：charmaine_sheh Instagram）

爆紅左口魚煲仔飯熱潮始祖

Yahoo Food記者翻查資料，原來佘詩曼到訪的正是掀起網上左口魚煲仔飯熱潮的始祖居酒屋Yurucho夜蝶。今年5月中才開業已成熱話，主打與別不同的日韓Fusion菜，並以摩登精緻的賣相呈現，既有新鮮感之餘又夠Igable。當中最特別是居酒屋設有開放式長枱，讓食客可以看到廚師即席烹煮，拉近彼此之間的距離。供應多達30款不同的前菜、刺身、燒物及主菜等，主題則圍繞花、果、茶及酒，將看似簡單的菜式提升層次。如Sashimi刺身以西式Carpacccio的方式烹製，還配上特製調味醬汁及配菜，特別推介佘詩曼同款的深海池魚，其肉質肥美，更加入菠蘿、柑桔及紫蘇調味，酸甜有致。另外還有多款特色紫菜夾餅，賣點是以墨西哥夾餅配上不同特色日式餡料，可以選擇配上紅蝦、松葉蟹、海膽拖羅。不過說到最受歡迎的是一戰成名的左口魚煲仔飯，皆因以傳統瓦煲烹製，面層加入左口魚、青椒仔、自家製飯素及三文魚籽，充滿魚脂香氣，還淋上梅子豉油，再配上帶有飯焦的飯粒，啖啖滋味。Yurucho向來一位難求，相信經過佘詩曼的人氣加持後，日後更難訂到位，想吃就要有耐性等候。

備有多款特色Fusion菜。（圖：charmaine_sheh Instagram）

Shimaaji 深海池魚。（圖：Charmaine_sheh Instagram）

紫菜夾餅，備有紅蝦、松葉蟹及海膽拖羅可供選擇。（圖：charmaine_sheh Instagram）

左口魚煲仔飯。（圖：charmaine_sheh Instagram）

居酒屋設計時尚。

夜蝶位於銅鑼灣永光中心。

Yurucho夜蝶

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓（地圖按此）

電話：8410 3785

營業時間：（星期二至日）18:00-23:00

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多名人明星推介餐廳

玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻

方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝

杜德偉與老婆慶祝周年紀念 尖東老牌意菜餐館 浪漫氛圍彷如置身羅馬 慶祝首選

胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮

小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」

吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃

陳卓賢Ian美食地圖大公開！追星必去：冰島、澳洲9大餐廳推介全收錄（附地址）

謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？

ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

不只會打波！「香港網球一哥」黃澤林最愛滑蛋叉燒飯！一文睇清這貼地Gen Z愛吃甚麼

更多近期熱話

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？