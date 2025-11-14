黑色星期五優惠大合集！
50歲佘詩曼「新聞女王Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿
《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。
佘詩曼，大家現在會留意她的凍齡甜美美貌之外，常看到她的訪問都會覺得她愈來愈有魅力。從言談間會感受到，她對於自己的要求有條理之外，亦不斷增值自己。從外在身型以及肌膚，可以靠飲水、睡覺、做運動、飲食著手；至於內在素養的建立，佘詩曼都對自己很有要求。
她曾在一個訪問裡分享，「女生的腦袋，還有錢包，其中一樣你要把它填滿。要不努力學習、要不努力賺錢，但你要選其中一個，那就有保障。」現在要擁有美麗外表，對比以前容易多了，但想法以及內心的培養，也許要靠自己的想通與努力去建立。（Threads影片按此）
很多網民喜歡佘詩曼不只在於「阿佘好靚」，更甚是欣賞她的想法，有網民更分享，指她在《酒是故鄉醇》時代已很喜歡她，更說很喜歡她在劇裡的一句對白：「我認命，但我不認輸。」也許這句話，不只給女生，而且很多人都會有所啟發。
