佘詩曼4度封視后奪「最佳女主角」！萬千星輝頒獎典禮容光煥發，學習視后凍齡保養超班秘訣

萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行。佘詩曼憑劇集《新聞女王2》四度封視后，憑「Man姐」再奪觀眾喜愛，難怪佘詩曼在感言都指，「我對上一次拿獎，我覺得是我佘詩曼拿獎，這次拿獎我覺得是Man姐。是Man姐帶著觀眾投入劇情，我想說，我鍾意你啊文慧心。」

佘詩曼在演技上得到肯定之餘，她的保養功力亦得到很多人的認同，很難相信阿佘已經50歲，但緊緻膚質以及纖瘦身形都十分亮麗。如此容光煥發，是如何練成的？

在1997年奪得香港小姐季軍後的佘詩曼，從被不看好演技，到現在4奪視后寶座，在演技的修練花過不少功夫。在《新聞女王》幕後花絮影片中都有見到，佘詩曼在演繹Man姐角色之前，確是有跟主播們取經，了解主播們的日常，才去演繹角色，難怪角色終歸出來能得到影迷的喜愛與認同。

佘詩曼除了在演技上鑽研，也不得不驚歎她的保養功力，即便在社交平台上發布素顏相也無懼怕，更曾被網民誤報年齡，當時原本48歲的她，網民指她是45歲，更引來本尊出來糾正，作為女生也想跟她學習凍齡秘訣。

佘詩曼也曾分享關於保養的習慣，會每兩周選用溫和的磨砂膏去死皮，不但能確保保養品能吸收到肌膚底層，也能保持皮膚的新陳代謝。另外就是要徹底卸妝，再配合按摩動作，用手把臉部肌膚向上提拉，不但緊緻皮膚，亦有助精華的吸收。

養好面部皮膚之外，擁有一隻靈動大眼睛的佘詩曼，也有著重眼睛的保養。她分享過，自己的保養秘方都收藏在冰箱中，首先是把薯仔切片，然後冷藏，當中的酵素有助減淡黑色素，減輕黑眼圈和眼袋也很有效。

除了把薯仔，還有湯匙。早上起床當覺得眼睛浮腫，就把冰好的湯匙放在雙眼前方，讓眼睛感受到冰冷的溫度，能即時舒緩和消腫，但切記不能讓湯匙直接接觸眼部肌膚。

另外，就是不用上班的日子就減低持妝，只是簡單地塗上防曬，以及填補一下眉毛，畫一下唇膏就出門，讓肌膚負擔減到最底。重要的是要保持心境開朗，在忙碌的日子之下要懂得放鬆，也許這會是對身心靈的最好保養方法。

