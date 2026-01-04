宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
佘詩曼4度封視后奪「最佳女主角」！萬千星輝頒獎典禮容光煥發，學習視后凍齡保養超班秘訣
萬千星輝頒獎典禮2025於1月4日舉行。佘詩曼憑劇集《新聞女王2》四度封視后，憑「Man姐」再奪觀眾喜愛，難怪佘詩曼在感言都指，「我對上一次拿獎，我覺得是我佘詩曼拿獎，這次拿獎我覺得是Man姐。是Man姐帶著觀眾投入劇情，我想說，我鍾意你啊文慧心。」
佘詩曼在演技上得到肯定之餘，她的保養功力亦得到很多人的認同，很難相信阿佘已經50歲，但緊緻膚質以及纖瘦身形都十分亮麗。如此容光煥發，是如何練成的？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
在1997年奪得香港小姐季軍後的佘詩曼，從被不看好演技，到現在4奪視后寶座，在演技的修練花過不少功夫。在《新聞女王》幕後花絮影片中都有見到，佘詩曼在演繹Man姐角色之前，確是有跟主播們取經，了解主播們的日常，才去演繹角色，難怪角色終歸出來能得到影迷的喜愛與認同。
佘詩曼除了在演技上鑽研，也不得不驚歎她的保養功力，即便在社交平台上發布素顏相也無懼怕，更曾被網民誤報年齡，當時原本48歲的她，網民指她是45歲，更引來本尊出來糾正，作為女生也想跟她學習凍齡秘訣。
佘詩曼也曾分享關於保養的習慣，會每兩周選用溫和的磨砂膏去死皮，不但能確保保養品能吸收到肌膚底層，也能保持皮膚的新陳代謝。另外就是要徹底卸妝，再配合按摩動作，用手把臉部肌膚向上提拉，不但緊緻皮膚，亦有助精華的吸收。
養好面部皮膚之外，擁有一隻靈動大眼睛的佘詩曼，也有著重眼睛的保養。她分享過，自己的保養秘方都收藏在冰箱中，首先是把薯仔切片，然後冷藏，當中的酵素有助減淡黑色素，減輕黑眼圈和眼袋也很有效。
除了把薯仔，還有湯匙。早上起床當覺得眼睛浮腫，就把冰好的湯匙放在雙眼前方，讓眼睛感受到冰冷的溫度，能即時舒緩和消腫，但切記不能讓湯匙直接接觸眼部肌膚。
另外，就是不用上班的日子就減低持妝，只是簡單地塗上防曬，以及填補一下眉毛，畫一下唇膏就出門，讓肌膚負擔減到最底。重要的是要保持心境開朗，在忙碌的日子之下要懂得放鬆，也許這會是對身心靈的最好保養方法。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：萬千星輝頒獎典禮2025｜34歲王敏奕奪「最佳女配角」！《新聞女王2》仙氣亮眼外型，健康瘦身秘訣是堅持「紅黃綠減肥法」營養守則
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流話題：
54歲江美儀「江美人」變「金髮美人」氣色狀態超好！養生保養方法推薦「蘋果黃芪水」，益氣生津保持紅潤血氣
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
其他人也在看
萬千星輝頒獎典禮2025丨佘詩曼大熱捧獎 破紀錄四度封視后 黃宗澤捧走視帝 爆喊講感言 （不斷更新）
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 8 分鐘前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
Rocky鄭健樂父女戀緋聞反面收場 崔碧珈轟有人扮單純：請遠離我們吧
58歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲的崔碧珈驚爆相差21年的父女戀緋聞，可惜兩人未開始已結束，近排還戲劇性決裂，花生指數持續高企。上月12日，Rocky在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，既強調自己單身又暗嘲對方是一廂情am730 ・ 1 天前
TVB萬千星輝頒獎典禮｜《巨塔之后》宣萱爭視后 網民問會否出席獲本人親回
無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2025》今晚（4日)假座澳門上葡京綜合度假村舉行，其中最佳女主角10強名單中，佘詩曼憑《新聞女王2》角色「Man姐」文慧心被看高一線可冧莊視后，但另一強敵宣萱在《巨塔之后》飾演心臟外科醫生董一妍亦表現亮麗，加上《尋秦記》電影版上映後人氣急升，成為另一大熱之選。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況
【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《尋秦記》專訪｜朱鑑然感激「娘親」現場控制古老闆 宣萱稱項少龍只屬古天樂一人：我睇唔到一個人會做得好過佢
《尋秦記》截至今日（3日）票房勁破3000萬，成為香港人的回憶殺。除了「項少龍」古天樂、「趙盤」林峯夠經典，當然亦不少得「烏廷芳」宣萱與新加入的兒子「寶兒」朱鑑然。朱鑑然就自爆因面對古老闆壓力太大講對白失準，幸得「娘親」宣萱立即推走古老闆讓他減壓。至於現實中都是古生知己的宣萱，都衷心地讚賞古天樂賦予項少龍生命：「《尋秦記》真係經典到冇得再經典，我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到，呢個戲係靠佢一個人去做，真係。中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，我暫時睇唔到一個人會做得好過佢，睇唔到。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【天命最高】《尋秦記》電影版：命運是否真的無法改變？ ｜影評
2001年的經典港劇《尋秦記》，自播出以來便成為無數觀眾心中的穿越劇代表作。20多年後，原班人馬攜手回歸，推出了《尋秦記》電影版，將這部經典搬上大銀幕。這部電影自2019年開拍以來，直到2026年才終於上映。為了迎接這次重返戰國的旅程，不少觀眾甚至特地重溫了當年的40集劇集版。Yahoo Movies HK ・ 11 小時前
《尋秦記》連環報捷 港澳票房正式衝破四千萬 答謝全球影迷熱唱《天命最高》
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》自12月31日上映以來成為全城熱話，票房成績連環報捷之餘，更勾起一代觀眾的集體回憶。繼首日港澳開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄，以及上映連續兩日港澳單日票房均突破一千萬後，電影再傳捷報——港澳累計票房正式突破四千萬，氣勢持續上揚。截至1月4日下午4時，港澳累計票房達$40,234,443。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
專訪｜何廣沛曾敲監製房門搲撈 努力追演藝夢 與未婚妻一凹一凸分享甜蜜戀事放閃
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，每年的戰況都非常激烈，花旦小生們的表現都成為觀眾茶餘飯後的熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
關智斌跟Edwin飛意大利出席友人婚禮 密友打理家族生意勁猛料
【on.cc東網專訊】歌手關智斌（Kenny）相識滿天下，圈中大把好友，容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、張敬軒等都是他好閨蜜。自2021年開始，Kenny身邊出現高富帥密友Edwin Pun，原來兩人在同一健身室做Gym數年，彼此早已相識，直至Edwin經同在港東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米奇洛基被爆拖欠租金日內要還清否則被迫遷
【on.cc東網專訊】美國男星米奇洛基（Mickey Rourke）近日被指生活拮据，有傳他於美國洛杉磯的平房拖欠接近6萬美元（約47萬港元）的租金，業主入稟法院追討他3日內要還清否則被迫遷。<br/>據知米奇於去年初以5,200美元（約41,000東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
獨立書店推薦賞︱20書店參與評審 「全民大獎」一人一票 入圍名單一覽︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間香港獨立書店發起首屆「獨立書店推薦賞」，透過獨立書店店員的評核，向讀者推薦具社會及文化意義的本地出版佳作。「推薦賞」分為七個獎項類別，其中一個「全民大獎」更讓書迷一人一票投選心水讀物。發起書店之一、獵人書店店長黃文萱指，這是本地首個由前線店員角度出發的書獎，亦認為獎項可以幫助本地出版物宣傳和面向國際市場，「畀多啲機會香港出版」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
Kiri T：真實的自己與理想中的自己，原來一直隔着一段距離
Kiri T的《至少做一件離譜的事》，在YouTube的點播數已破千萬，這首歌訴說青春的義無反顧。近來，她推出 […] 這篇文章 Kiri T：真實的自己與理想中的自己，原來一直隔着一段距離 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
韓系馬尾怎麼綁？修飾感馬尾綁法教學＋韓系馬尾範本一次看，馬尾蓬鬆立體、不扁塌
要綁出蓬鬆立體、不扁塌的馬尾，其實比想像中更講究技巧！一般馬尾一綁就扁塌、側面毫無立體感，甚至會把白白的髮縫露出來。這次整理韓國髮型師的韓系馬尾綁法教學，一步步教你從髮根蓬度、頭型弧度到修飾碎髮調整，不用工具、手殘也能綁出自然又精緻的韓系馬尾！Beauty美人圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 12 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 5 小時前
重演36年前美入侵巴拿馬戲碼！特朗普為何開戰委內瑞拉？
美東時間周六 (3 日) 凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯上空驟然響起密集爆炸聲。短短三小時後，美國總統特朗普透過社群媒體宣布，已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押送至美國。鉅亨網 ・ 1 天前
委內瑞拉｜馬杜羅被捕衣著遭拆解 灰色Nike套裝成熱搜 曾力撐華為「美國無法監控」
美國拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後，其被捕時的v裝束意外成為網絡熱搜；馬杜羅過往亦曾高調力撐華為手機，聲稱可避開美國監控。Yahoo財經 ・ 14 小時前
曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節
早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前