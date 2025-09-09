50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕

要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！

現年54歲的李英愛近日出席活動，依然明艷照人。（ Getty Images ）

美魔女全靠「3個習慣」抗氧化！教你如何低成本養顏反老還童

1. 飲食抗氧化：從內到外精緻養顏

想抗氧化可以從飲食入手！多吃富含維生素C、E的蔬果，如藍莓、草莓、菠菜及堅果，能中和自由基，改善皮膚彈性。建議每日飲用一杯綠茶，多酚成分含抗氧化功能。避免進食加工食品，選擇有機食材，能讓肌膚光滑，減少皺紋。

（Getty Images）

2. 護膚抗氧化：Must使用防曬用品

選擇含維生素C精華的護膚品，早C晚A，亦可選擇含茶樹或石榴成份的抗氧化面膜，能修復受損細胞。防曬絕不可少！紫外線是衰老元兇，建議用SPF30+或以上的防曬霜。晚上使用抗氧化眼霜，針對細紋。堅持護膚，50歲肌膚也能緊緻如30歲！

（Getty Images）

3. 生活習慣：運動全面抗衰老

運動是抗氧化利器，每週3-5次有氧運動如瑜伽或跑步，促進新陳代謝。保持7-9小時充足睡眠，通過冥想或閱讀紓緩壓力。煙酒會使自由基加速生成導致老化，必須遠離。健康的生活習慣，能讓你由內到外年輕動人，散發閃閃發亮的光芒！

（Getty Images）

42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫

