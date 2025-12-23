佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自律，靠著幾個關鍵習慣撐起逆齡神顏，一起來偷學！
佘詩曼瘦身方法：燕麥牛奶當早餐
佘詩曼每天最重視的，就是不能亂省的「早餐」。她覺得早餐決定一整天的狀態，所以一定會補好蛋白質、好纖維。她最常喝的是自製燕麥牛奶，簡單、好喝、飽足感又足，還能穩定血糖，不會一下餓又亂吃。也因為這種乾淨早餐習慣，讓她身形常年維持在最輕盈的狀態。
佘詩曼瘦身方法：排毒蔬果汁
除了燕麥牛奶，她早上還會來一杯排毒蔬果汁，把腸胃叫醒。她常用菠菜、芹菜、黃瓜混合，一杯就能補水＋補纖維，對促進代謝很有感，這招根本炸屎神器，更能幫助改善便秘、讓小腹不鼓，難怪她氣色跟線條一直維持得那麼乾淨俐落。
佘詩曼瘦身方法：慢跑＋重訓
她可不是只靠飲食！佘詩曼每週固定戶外慢跑2～3次，再加上3～5次重訓，把有氧與肌力都顧到。慢跑讓她維持好的心肺與體脂，重訓則讓線條更結實、該緊的地方緊、該翹的地方翹。這種訓練組合難度不高，但非常有效，也是她至今比例依舊完美的關鍵。
佘詩曼瘦身方法：10點前睡覺
她很重視睡眠，甚至把「早睡」當作保養的一部分。就算再忙，她也會留時間給自己冥想，把大腦關機，然後盡量在10點左右入睡。因為她知道睡不好會胖、會水腫、氣色會崩，反而讓努力全白費。固定早睡也能讓代謝與修復進入最佳節奏，難怪她完全沒有50歲會有的疲態。
