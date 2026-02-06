佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！

「機場穿搭天才」佘詩曼穿搭Look 1：優雅全白風

Givenchy Voyou鏈條肩背包 $21,066

佘詩曼以一身簡潔的全白色造型現身，以白色長外套搭配同色圍巾與太陽眼鏡，俐落又高級。整套造型的亮點，是她手上的Givenchy Voyou鏈條肩背包！線條簡約的象牙白色包身，配上可調節的金屬鏈帶，設計大方。這款手袋定價港幣$21,066，能肩背或斜挎，為優雅的全白造型注入滿滿的率性大女主氣場。

「機場穿搭天才」佘詩曼穿搭Look 2：活力撞色風

Marni Tulipea 皮革手袋 $12,800

敢於嘗試的佘詩曼，也曾用亮橙色毛衣搭配整套啡色麂皮外套與工裝褲，帥氣有型。她為這身濃郁秋日配色，選擇了Marni的Tulipea黑色皮革手袋，定價港幣$12,800。包身柔軟的野牛皮革紋理獨特，兩側靈活的風琴設計實用能裝。搭配可拆卸的肩帶，風格復古又帶點酷感。

「機場穿搭天才」佘詩曼穿搭Look 3：休閒工裝風

Photo from 小紅書@佘詩曼

在層次感的造型上，佘詩曼同樣出色。她以男友風拼接風衣內搭連帽衫，下身配深色牛仔褲，隨性又有型。搭配的棕紅色Chanel Maxi Hobo手袋（定價港幣$67,400），光滑的小牛皮革配上金色金屬細節，經典的流浪包型休閒感十足，容量也非常適合旅行攜帶，完美融合奢華與實用性，相當值得入手。

Photo from 小紅書@佘詩曼

