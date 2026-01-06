佘詩曼奪視后之餘，網民亦讚「最佳衣著」！張曦雯、高海寧，她們的萬千星耀造型也很好看

萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，當晚佘詩曼四奪視后創下歷史，成為網民的熱討對象。大家除了欣賞阿佘的演技，她當晚都非常漂亮，亦有網民大讚她的造型簡潔有力，也是當晚女明星當中的「最佳衣著」。

一見到紅地毯，就會是明星們的時尚戰場，今年萬千星輝頒獎禮的紅地毯上都見到不少出色作品，而不少女明星都選了黑色晚裝來「出戰」，包括奪得「最佳衣著獎」的陳曉華、四奪視后的佘詩曼、提名視后的張曦雯以及高海寧都是穿黑色晚裝。

眾女星的萬千星耀晚裝造型其實都相當用心，佘詩曼就穿了Stella McCartney的黑白裙裝，其白色線條設計把阿佘的蛇腰S型美好身段完美呈現，加上入肩式的設計展現香肩線條，簡單地把頭髮綁起，就已經很俐落好看。而被網民指是「神來之筆」的是來自Graff的蝴蝶結首飾，剛好為領口加上閃亮鑽飾元素，而且又有顆可愛的蝴蝶結點綴，令造型更有優雅細節，剛剛好不會too much，難怪在Threads上被脆友大讚好看。（Threads貼文按此）

至於張曦雯則穿起Alex Perry的晚裝，心口開至肚臍，背面也是大露背的設計，多點肉肉都難撐起的裙裝，而Kelly就以175cm高挑身形穿起裙裝，加上一頭側分大波浪捲髮，野性又高貴。

高海寧身材以及高度比例也相當好，穿起了Khaite的黑色晚裝。高ling從正面看起來好像很基本，但一個轉身就是白滑美背，加上臀線練得很好看，裙裝不只背面有看頭，從側面看高ling，那S身型也相當誘人，難怪脆友們都很喜歡她當晚的造型，你心目中的「最佳衣著」又是誰呢？

