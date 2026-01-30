Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

佘詩曼「大女主高級氣場」飾物名單：EMPHASIS農曆新年M 「冠」系列珠寶，「玫瑰金＋紅」應節又時尚

佘詩曼近年「Man姐」氣場深入民心，其高知感穿搭與氣質都成為很多女生會想學習的對象。從佘詩曼的穿搭裡看到，飾物是顯高級的重要一環，而之前她加持的EMPHASIS珠寶在農曆新年出了新款式，在玫瑰金飾物裡加入紅色元素，應節又時尚，來看看系列吧！

官方圖片

EMPHASIS珠寶是周生生旗下開發相對時尚年輕的副線，當中標誌性 M「冠」系列在新春有新款式上架，設計師將商標中的M形輪廓解構重組，化作充滿時代感的幾何「冠」形結構。配色方面就加入紅色在玫瑰金珠寶裡面，並以鑽石點綴，讓珠寶時尚又貴氣。

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石戒指 HK$16,400

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石戒指 HK$16,400

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石頸鏈 HK$14,800

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石頸鏈 HK$14,800

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石耳環 HK$16,900

M「冠」系列 玫瑰金紅色陶瓷鑽石耳環 HK$16,900

EMPHASIS首次採用HyCeram高精密陶瓷材質，其製作工序繁複，需經多重打磨與拋光，展現細膩而獨特質感。另外，想以「保值」為先，想考慮足金與18K金飾物的話，M「冠」系列都有相應的款式上架，有足金戒指、頸鍊及耳環，還有18K玫瑰金、18K白金、18K黑金與18K 黃金多重色調混合設計的飾物，設計在配搭日常穿搭都很好看。

M「冠」系列 足金頸鍊 HK$14,700

M「冠」系列 足金戒指 HK$18,600

