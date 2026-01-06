余香凝劉冠廷主演賀歲片《雙囍》新春上映 今首發香港海報及預告

《雙囍》劇照

由《孤味》破台灣億萬票房導演許承傑編導最新電影《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演，早前於東京國際電影節驚豔亮相，影後獲得一致好評。香港將由環球影業發行，並於今日發佈香港海報及預告，亦同時宣佈電影將於 2月26日新春上映！

官方今日發佈預告及兩款海報，其中《雙囍》主海報以婚宴會場內的合照營造出濃厚喜慶氛圍，劉冠廷與余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容燦爛，與楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙眾人相依合影，融洽氣氛的大合照背後，藏著不少歡笑與淚水。劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」

《雙囍》海報

於戲中身為飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88則相當正向的表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」

《雙囍》這次邀得兩位香港人所熟悉的演員參演，包括有余香凝（Jennifer）和田啟文，讓不少觀眾深感親切。Jennifer早前已隨劇組參與東京國際電影節的紅地毯和放映，這次得知電影即將於香港上映深感興奮：「好開心，電影可以喺香港上映，之前都有香港觀眾見到台灣出預告片嘅時候問香港有冇機會可以睇到，結果真係有機會，希望到時大家會入戲院支持，帶埋家人，自己覺得呢部電影非常之適合同家人一齊睇非常之溫暖嘅輕喜劇。」

至於戲中飾演Jennifer的父親田啟文是第一次以演員身份來台灣拍攝電影，也坦言在開拍前也有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」而田啟文在劇中角色「迷信」設定也是與導演討論後增加的，希望為角色增添一些活力與幽默，田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信，「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說：開機拜神、每天不管去到哪開工，都會燒香，這樣全劇組才會心安理得、精精神神的開工， 讓整個拍攝都是順順利利。」對於《雙囍》將於香港上映，田啟文亦感開心：「開心聽到電影上映的消息，《雙囍》迎新歲，兩岸一家親。」

電影《雙囍》講述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！

《雙囍》劇照

