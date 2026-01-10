跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
余香凝飛北京工作 雙喜臨門感滿足
【on.cc東網專訊】藝人余香凝（Jennifer）近日踏入2026年第一飛，前往台北工作，今次旅程她在社交網分享，覺得最大的突破是放飛自我。自言是「J人」（Judging）「判斷型」，性格特質對工作、生活，喜歡有計劃、有組織、有條理的，但她今次卻「最後衝刺」第一次上機前的早上才執行李，覺得對屬於J人的自己是一大突破。
Jennifer去到台灣工作之外，更抽時間看了兩套電影，相當滿足。更沒相到在香港錯過了《尋秦記》首映，居然有幸遇上電影在台灣舉行首映，能夠在台北捧場，希望觀眾能先看《尋秦記》，之後再欣賞她主演的台灣電影《雙囍》，希望兩套電影票房皆大賣，就名乎其實是「雙喜」。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
英超話題 ｜兩黃一紅 懷斯「停賽」半年
阿仙奴球星懷斯（Declan Rice）被判「停賽」半年，即時生效。到底發生咩事？Yahoo 體育 ・ 14 小時前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 2 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 2 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌
日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。AASTOCKS ・ 17 小時前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析
2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 有皮石斑魚柳 $75/2包（即日起至15/01）
今期產品包括美國大裝艾菲蘋果、韓國士多啤梨、筒裝珍寶高甜藍桑子、有皮石斑魚柳、冰鮮三黃雞、好運牌特選優質香米！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 1 天前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前