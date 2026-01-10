余香凝飛北京工作 雙喜臨門感滿足

【on.cc東網專訊】藝人余香凝（Jennifer）近日踏入2026年第一飛，前往台北工作，今次旅程她在社交網分享，覺得最大的突破是放飛自我。自言是「J人」（Judging）「判斷型」，性格特質對工作、生活，喜歡有計劃、有組織、有條理的，但她今次卻「最後衝刺」第一次上機前的早上才執行李，覺得對屬於J人的自己是一大突破。

Jennifer去到台灣工作之外，更抽時間看了兩套電影，相當滿足。更沒相到在香港錯過了《尋秦記》首映，居然有幸遇上電影在台灣舉行首映，能夠在台北捧場，希望觀眾能先看《尋秦記》，之後再欣賞她主演的台灣電影《雙囍》，希望兩套電影票房皆大賣，就名乎其實是「雙喜」。

