佛山「蝦記私房菜」疑宰殺活貓 烹煮「龍虎鳳」 當局調查下令停業整頓︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】廣東佛山南海區九江鎮一間名為「蝦記私房菜」的餐廳被揭疑似宰殺活貓，並烹煮名為「龍虎鳳」的菜肴。網上流傳的截圖顯示，該店於 10 月 30 日在朋友圈發帖稱「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」，並上載多張照片，可見多隻活貓被關在鐵籠內，其中一隻異色瞳白貓被人抱到後廚屠宰台上。帖文曝光後，引起網民強烈譴責，質疑其涉嫌虐殺動物及違反食品安全規定。

「龍虎鳳」是一道由蛇肉（龍）、貓肉（虎）及雞肉（鳳）組成的菜式。根據內地傳媒《紅星新聞》報道，有志願者於翌日（10 月 31 日）喬裝顧客前往該餐廳拍攝，發現後廚內已沒有貓隻蹤影。餐廳負責人聲稱，店內沒有貓，只有自家飼養的幾隻狗，並表示網上誤會。該名志願者懷疑，帖文中的活貓或已遭宰殺。

廣告 廣告

佛山市南海區市場監管局於 10 月 31 日下午證實已接獲投訴，並已介入調查。九江鎮宣傳文體旅遊和教育辦公室人員表示，政府已派出工作組前往現場了解情況，市場監管局將根據食品安全法律法規處理。執法人員現場檢查了餐廳的後廚、冷庫及食材儲存區，並未發現貓肉或蛇肉等相關食材，同時核查店家廣告、菜單，涉事餐廳目前已被責令停業整頓。

喬裝顧客前往該餐廳拍攝，發現後廚內已沒有貓隻蹤影

中國全國層面未禁止食用貓肉

目前，內地多個美食平台顯示「蝦記私房菜」已標註為「停止營業」。在評論區中，一名名為「蝦記私房菜（商家）」的帳號留言稱：「大家誤會了，是朋友自己家養的。我們只是幫加工了一下。」但不少網民對此說法存疑，認為該解釋無法消除疑慮。

事實上，中國尚未制定明確法律禁止食用貓肉，但國家農業農村部於 5 月 29 日發布的《國家禽畜遺傳資源目錄》中，已將貓、狗排除在可食用動物名錄之外，不屬於養殖禽畜。專家指出，貓狗肉未有官方檢疫及屠宰規範，來源多為流浪動物或被盜的寵物，其衛生及安全風險極高。

該店於 10 月 30 日在朋友圈發帖稱「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」

深圳等城市率先立法禁止

此外，部分城市已制定地方性禁令。深圳市於 3 月 31 日通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，明確規定豬、牛、羊、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉等可食用，但貓狗被列為禁止食用的動物。該條例自 5 月 1 日起生效，違者可被罰款貨值 30 倍。

佛山亦曾出現類似事件。去年 12 月，佛山市三水區美南村被揭存在非法屠宰貓隻的情況，影片顯示數十隻貓被困於竹籠中，疑遭溺斃。事件再次引發社會對貓狗保護與食用習俗的關注。