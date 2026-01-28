佛羅里達大西洋大學將安裝首部專用量子電腦

佛羅里達大西洋大學（FAU）將成為佛羅里達州首個在校園內公開設置大型專用量子電腦的高等學府，這一消息源於與 D-Wave Quantum Inc. 簽署的協議，計劃在其博卡拉頓校區安裝 Advantage2 退火量子系統。預計該系統將於今年晚些時候部署，FAU 將成為該州唯一擁有現場量子電腦的學校，供研究、教育及應用創新使用。該系統將成為 FAU 與 D-Wave 之間長期合作的基石，D-Wave 提供退火及閘模型量子計算平台。

D-Wave 表示，這一安裝將支持在優化、物流、材料發現、人工智能及複雜系統建模等領域的研究。FAU 的研究人員和學生將可直接使用這一硬件，進行更快速的實驗和實踐訓練，這在傳統的雲端系統中通常是受限的。

Advantage2 系統採用量子退火技術，旨在解決對於傳統計算機而言非常複雜的優化問題。該系統擁有超過 4,400 個量子位，主要用於資源調度、供應鏈優化、交通規劃和材料科學等應用。FAU 表示，在校內設置該系統還將有助於吸引行業夥伴、初創公司及聯邦研究資金，提供對先進計算基礎設施和數據使用的本地控制。

同一天早些時候，D-Wave 宣布將在博卡拉頓創新中心建立其新的公司總部。該設施將作為美國推進量子計算技術及擴展政府和商業計劃的關鍵發展中心。FAU 校長 Adam Hasner 表示，該大學計劃在物流、金融、交通及材料研究等多個學科中利用這一系統。他形容此次安裝是 FAU 的一大亮點，使其在直接接觸先進量子硬件的大學中脫穎而出。

這一合作將包括聯合研究項目、學術培訓、勞動力發展計劃以及實用案例探索。FAU 和 D-Wave 也計劃舉辦黑客松和創意工作坊，專注於公共工程、緊急管理、供應鏈及基礎設施優化等實際挑戰。該量子系統將由 FAU 的 Charles E. Schmidt 科學學院及工程與計算機科學學院主導。大學官員表示，目標是加速跨學科的研究，同時為學生在新興的量子相關行業中做好準備。

根據協議，FAU 還將設立 D-Wave 量子應用學院，提供帶薪實習和實踐學習機會，旨在培養能夠支持生產中量子系統的勞動力。州和地方政府也通過激勵措施支持這一舉措，旨在促進就業增長和培訓。佛羅里達官員表示，這項投資加強了該州在先進計算、國防、數據安全及生命科學和交通等關鍵研究領域的地位。

D-Wave 首席執行官 Alan Baratz 表示，在 FAU 部署這一系統標誌著從理論探索轉向應用量子實驗的轉變，該大學將成為量子研究和教育的區域中心。與傳統超級計算機擅長模擬和數據密集型任務不同，量子計算機基於 fundamentally 不同的原理運行，能夠採用新的方法解決被認為在傳統計算方法下不切實際的問題。

