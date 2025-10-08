聯邦檢察官表示，與人工智能相關的活動成為指控一名男子引發洛杉磯最具破壞性野火之一——Palisades Fire的重要證據。這場於 2025 年 1 月發生的火災造成 12 人喪生，摧毀了近 7,000 座建築物，並燒毀了超過 23,000 英畝的土地，直到 1 月 31 日才被控制住。當局指控來自佛羅里達州的 29 歲男子 Jonathan Rinderknecht，在 2025 年元旦於太平洋帕利塞德斯引發了一場較小的火災，稱為 Lachman Fire。這場火災在燒了約一週後，因強風重新燃起，最終發展成為 Palisades Fire。

Rinderknecht 於本週二在其家附近被捕，根據加州中央地區檢察官辦公室的說法，面臨以火災破壞財產的罪名。法庭文件顯示，調查人員審查了 Rinderknecht 在火災數月前的 ChatGPT 活動和 AI 生成的圖像。據稱，他於 2024 年 7 月 11 日請求該聊天機器人生成一幅詳細的圖像，描繪一片燃燒的森林、貧困的人們逃亡，以及富裕人物在一面標有美元符號的牆後觀望。該提示內容如下：“一幅反烏托邦的畫作分為不同部分，無縫融合。在最左邊，有一片燃燒的森林。旁邊是一群人正逃離火災，向中間移動。在中間，數十萬貧困的人試圖通過一扇巨大的帶有美元標誌的門。門的另一側是由最富有的人組成的集團。他們悠閒地看著世界燃燒，觀察人們的掙扎，並在此過程中大笑、享樂和舞動。”

調查人員表示，生成的圖像具有當時 AI 生成藝術常見的“卡通風格”。在另一個 ChatGPT 的交流中，檢方指控 Rinderknecht 于 2024 年 11 月 1 日寫道：“我真的燒了我擁有的聖經。感覺太棒了。我感到如此自由。”官員並未聲稱這些對話直接導致火災，但將其納入刑事案件作為其心態的證據。

Rinderknecht 先前住在太平洋帕利塞德斯，他在元旦前夕擔任 Uber 司機。根據申訴，當晚他接載的兩名乘客告訴調查人員，他看起來“焦躁不安和憤怒”。在他完成最後一次接送後，據稱他沿著小徑走上山頂，拍攝照片和視頻，並在凌晨 12:12 時，感應器在同一地區探測到火災。他幾次嘗試撥打 911，卻因信號不良未能接通。當他最終聯繫到接線員時，火災已經被附近居民報告。當局表示，他當時離開了現場，但隨後跟隨消防車，並錄製了消防隊員的救援視頻。Uber 確認，一旦公司得知 Rinderknecht 的涉案情況，便立即將其從平台中刪除，並正在配合當局調查。

聯邦檢察官稱此案件令人震驚。加州中央地區的代理聯邦檢察官 Bill Essayli 在新聞稿中表示：“一個人的魯莽行為造成了洛杉磯歷史上最嚴重的火災之一，導致太平洋帕利塞德斯的死亡和廣泛的破壞。”他補充道：“雖然我們無法將受害者所失去的一切帶回來，但我們希望這起刑事案件能為那些受到這場可怕悲劇影響的人帶來一些公正。”調查人員排除了其他潛在原因，包括煙火、閃電和電線。Rinderknecht 在 1 月接受了當局的詢問，但直到本週才被指控。他目前在佛羅里達州被羈押，將被引渡到加州接受起訴。

