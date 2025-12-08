精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」嚇出好票房 北美奪冠
（法新社洛杉磯7日電） 追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」（Five Nights at Freddy's 2）5日至7日期間北美有6300萬美元進帳，拿下票房冠軍。
影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）產業分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「影評欠佳，但影評好壞對這類型影片沒什麼影響。」
他說：「觀眾評價才更有份量，而這部片的觀眾評價對恐怖片來說非常好，即便略遜於第一集。」
北美票房排名第2的是上週冠軍片「動物方城市2」（Zootopia 2），週末進帳達4300萬美元，上映2週累計票房達2.2億美元，全球總收入直逼10億美元。
排名第3的是「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good），上映第3週有1680萬美元表現。
「咒術迴戰澀谷事變×死滅迴游」（JUJUTSU KAISEN: Execution）則以1020萬美元排名第4。排名第5的是「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't），票房350萬美元。
排名第6到第10的作品依序為：「追殺比爾完整版」（Kill Bill: The Whole Bloody Affair，暫譯），330萬美元；「換乘真愛」（Eternity），270萬美元；「哈姆奈特」（Hamnet），230萬美元；「終極戰士：殺戮星球」（Predator: Badlands），190萬美元；「異曲同夢」（Merrily We Roll Along），120萬美元。
其他人也在看
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
被張員瑛、惠利撒嬌是怎麼樣？AAA頒獎禮「嗯嗯撒嬌大賽」畫面被瘋傳，「哈洗大叔」崔代勳反差萌撒嬌很圈粉
AAA頒獎禮日前在台灣高雄完美落幕。頒獎禮上有很多精華片段在網上瘋傳，其中頒獎禮特設的「嗯嗯撒嬌大賽」，攝影師會突擊現場藝人，鏡頭一影著就要「嗯嗯撒嬌」，一些偶像明星如張員瑛就輕鬆發揮，但當鏡頭影到男生時就開始有趣，《苦盡柑來遇見你》裡的「哈洗大叔」崔代勳一臉尷尬但又盡力賣萌的模樣成為焦點，影片瞬間瘋傳亦令「哈洗大叔」很圈粉！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
mandycat office：皇恩浩蕩
真係感恩，你肯放我走！ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 4 小時前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
周杰倫阿信F3攜手創造台灣史上最強世紀合唱歌 網民：加起來有250歲了吧
被喻為台灣史上最強聯手的傳奇合唱歌〈恆星不忘Forever Forever〉於12月5日全球同步推出，新歌由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信世紀合唱，為樂迷送上震撼驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 17 分鐘前
愛瑪史東入圍年度娛樂界百大最具權力女性 華人女導演榜上有名
【on.cc東網專訊】美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會選出「100位娛樂界最具權力女性」，而今年入圍名單昨日已出爐。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
生田斗真反派演到讓人發毛！ 2025年塞爆檔期的真相！
生田斗真現在41歲，IG 135萬粉，隨便一張帶兒子踢球的背影都能讓留言區刷爆。Japhub日本集合 ・ 18 分鐘前
【中環解密】《教父》導演拍賣名錶 套8580萬「填氹」
由《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自掏腰包並執導的電影《大都會》（Megalopolis），去年在康城影展世界首映後，口碑不似預期，電影票房亦失利。據BoxofficeMojo網站資料，《大都會》全球僅收1430萬美元（約1.1億港元），但據報該片製作成本至少達1.2億美元（約9.36億港元）。《紐約時報》形容，哥普拉因這部電影搞得「幾乎破產」，最近更透過拍賣行Phillips，在紐約拍賣合共7枚珍藏的腕錶來套現。信報財經新聞 ・ 9 小時前
Netflix併華納兄弟 2020年代影視娛樂圈最大併購
（法新社紐約5日電） 串流媒體巨擘Netflix今宣布，將以近830億美元收購華納兄弟探索公司（Warner Bros.今天達成的收購共識將賦予華納兄弟探索公司每股27.75美元的估值，對應總股權價值約720億美元，企業總價值（包含債務）則約827億美元。法新社 ・ 1 天前
Netflix收購華納兄弟 引發好萊塢強烈反彈
（法新社華盛頓5日電） 影音串流巨擘Netflix今天因欲收購好萊塢傳奇製片廠華納兄弟（Warner Bros.）隨著Netflix成為華納兄弟最可能的得標者，好萊塢的菁英們發起了一場激烈的反收購運動。法新社 ・ 1 天前
法國動畫Arco強勢問鼎奧斯卡
（法新社洛杉磯6日電） 奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）出資、深受影評人喜愛的法國動畫電影Arco，在鬼才導演烏戈比安維努帶領下，似乎具備了問鼎奧斯卡金像獎的一切條件。但從坎城首映，到被寄予奧斯卡厚望，這一路走來都讓烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）感覺不太真實，甚至懷疑起自己是否真的想要那座小金人。法新社 ・ 20 小時前
Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該並購案帶來哪五大啓示
Bloomberg via Getty Images 網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。 這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。 華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 21 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 6 小時前