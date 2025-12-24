Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

你的睡眠只有 36 分不合格？ Apple Watch 量化睡眠品質，教你如何睡得更高分，續航力痛點如何解決？

睡眠質素直接影響日常生活與工作表現，但你真的了解自己睡得好嗎？在 Apple Watch 更新至 watchOS 26 之後健康數據後，新增的「睡眠分數」就能把你的睡眠品質量化為一個數字，讓你更容易明白昨晚睡得好不好。

在一段時間實測之後，小編發現自己的睡眠評分波動極大，有時低至 36 分，有時則高達 97 分。究竟這些數字背後代表什麼？透過 Apple Watch 的量化追蹤功能，我們能精準掌握睡眠結構，並透過策略性硬件配置解決續航力問題。

實測數據拆解：睡眠分數 (Sleep Score) 點樣計？

Apple 健康 (Apple Health) 將睡眠等級分為「非常高」、「高」、「普通」、「低」及「非常低」五個等級。分數的計算主要由三個核心指標組成：

持續時間 (Duration)： 這是分數的基石。在實測中，睡足 9 小時 8 分鐘可獲得 50/50 滿分；而僅睡 3 小時 3 分鐘則只獲得 16/50 分。 就寢時間 (Bedtime)： Apple 非常重視規律性。實測顯示，若比平均提早 1 小時 9 分鐘入睡，可獲得 29/30 的高分；相反，若熬夜比平時遲了 3 小時 21 分鐘，此項得分會直接歸零 (0/30)。 中斷次數 (Interruptions)： 衡量睡眠的連貫性。即使醒來 5 次（共 19 分鐘），只要整體時間充足，仍能獲得 18/20 的優異分數。

實測結論： 想要獲得 97 分的「非常高」評價，關鍵不在於完全不醒來，而是在於「夠長」且「準時」入睡。

深入睡眠階段：你真的有「修復」到嗎？

除了表面分數，Apple Watch 透過機器學習偵測心率與動作，將睡眠細分為四個階段：

快速眼動期 (REM)： 實測平均為 1 小時 15 分鐘。此階段負責記憶整合及情緒處理。

核心睡眠 (Core Sleep)： 實測平均為 3 小時 13 分鐘。構成睡眠的大部分，幫助身體基礎恢復。

深層睡眠 (Deep Sleep)： 實測平均僅 48 分鐘。這是最關鍵的階段，負責組織修復與生長激素分泌。

清醒時間 (Awake)： 實測平均為 24 分鐘。

如果你的數據顯示深層睡眠比例長期過低，即使睡眠分數及格，醒來依然會感到體力未完全恢復。

你的睡眠只有 36 分不合格？Apple Watch 量化睡眠品質，教你如何睡得更高分，續航力痛點如何解決？

解決續航力痛點：24 小時無間斷監控的「雙錶策略」

雖然 Apple Watch 功能強大，但電池續航力往往不足以支撐 24 小時。若白天佩戴 Apple Watch Series 10 或 Ultra 2，晚上充電就會錯失寶貴的睡眠數據。

為了完美實現的量化生活，小編建議可以考慮購入平價版本 Apple Watch SE 3 作為補足：

性價比優勢： SE 系列具備核心睡眠偵測功能，價格卻遠低於旗艦機型，適合專門用於睡眠記錄。

雙錶無縫切換： 只要在 iPhone 的 Watch 應用程式中開啟「自動切換」，系統會根據你佩戴的手錶自動同步數據。

分工合作： 白天使用旗艦機享受最新功能，晚上換上輕巧的 SE 3 睡覺。當你早上起床為 SE 3 充電時，主力錶已經充飽電準備出門。

同時，小編個人比較建議使用「編織單圈手環」或是「運動手環」來用作晚上佩戴 Apple Watch 時的錶帶，因為其布料比較柔軟和也不會有堅硬的錶扣壓住皮膚，更可以減少影響到睡眠品質。

Apple Watch SE 3 優惠

Apple Watch SE 2025

Amazon 限時優惠 8 折 200 美元（約 HK$1,554.94）

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,999

立即購買

