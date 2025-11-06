佩洛西宣布後年退休 兩度任美國眾議院議長 曾與黃之鋒、黎智英、李柱銘會晤｜Yahoo

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
【Yahoo 新聞報道】美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，她不會再競逐連任，將於 2027 年 1 月為其國會議員生涯劃上句號。佩洛西 1987 年起成為美國民主黨的國會議員，2007 年成為當地首位女性眾議院議長，並且協助時任總統奧巴馬落實具標誌性的醫療改革方案，不論在民主黨抑或美國政治圈都極具影響力。佩洛西亦有關注美國以外的人權和民主進程，曾經跟本港多名民主派人士，包括香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及主席羅冠聰等人會面，亦大力推動和促成《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）成為法律，而佩洛西亦在 2022 年 8 月訪問台灣後隨即被中國當局制裁。
稱已創造歷史 成為「被聽見的聲音」
現年 85 歲的佩洛西在社交平台上載片段，公布她不再連任的決定。佩洛西回顧，她當年第一句競選口號就是「被聽見的聲音」（a voice that will be heard），而她最終也成為了「聲音一定會被聽見」的國會議長。她形容，她跟民眾已經創造歷史，取得進步，而且一直走在前列。她並且說，大家必須繼續成為民主的積極參與者，「為我們珍惜的美國理想而奮鬥」。三藩市是佩洛西國會議席的所在地，她表示「展望未來，我想對我深愛的這座城市說：三藩市，要知道你的力量。」
從五孩之母到兩屆議長
原名 Nancy Patricia D'Alesandro 的佩洛西，在 1963 年跟丈夫保羅結婚後跟從夫姓。兩人育有 5 名子女，而在佩洛西當選議員前的 20 多年，照料孩子成為她的生活主軸，她同時慢慢參與政治，並在 1980 年代初成為民主黨加州分部主席。1987 年，當年 47 歲的佩洛西首次獲選為三藩市選區國會議員，及後扶搖直上。到了 2006 年 11 月，佩洛西帶領民主黨在國會中期選舉獲勝，重奪失去了 12 年的參眾兩院控制權，她並在 2007 年 1 月成為美國首位女性眾議院議長，4 年後由貝納（John Boehner）接任。
任內發生特朗普兩遭彈劾
特朗普在 2016 年底贏得總統大選入主白宮，佩洛西成為了抵抗特朗普的重要領導，她最終亦成功在 2018 年的國會中期選舉讓民主黨重奪議會控制權，她並在翌年再度成為眾議院議長。期間，特朗普曾經在 2019 年跟 2021 年兩度被眾議院彈劾，但最終都被共和黨控制的參議院否決。而在 2021 年 1 月 6 日的「國會山莊騷亂」後，佩洛西成立了「1 月 6 日特別委員會」，專門調查騷亂事件以及特朗普在事件中的角色。隨著民主黨在 2022 年中期選舉失利，佩洛西不再在民主黨擔任領導職務。
曾赴天安門廣場展示橫額悼民運
佩洛西推崇開放民主，過往亦有表達對中國人權狀況的關注。早在 1989 年的「六四事件」之後，佩洛西已經主張當時的老布殊政府要強硬對待中國，她亦曾經在 1991 年到訪北京，在中方未知情下前往天安門廣場，展示一條寫著「獻給那些為中國民主而犧牲的人」的黑色橫幅。中國外交部後來譴責事件，指是一場「有預謀的鬧劇」。另外，她並且亦在 2008 年「西藏騷亂」期間，批評中國政府的應對手法。
稱黃之鋒為「我的朋友」
「雨傘運動」的出現令香港民主進程開始成為國際政圈話題。翻查資料，黃之鋒曾於 2016 年 11 月出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）的一次聽證會，當時黃就曾經分別跟佩洛西以及共和黨的魯比奧（Marco Rubio）會面，佩洛西當時並且以「我的朋友」來形容黃。在 2017 年 5 月，佩洛西再次在華盛頓跟黃之鋒會面，當時同場的人士還包括李柱銘。
《香港人權與民主法案》成制裁中港官員基礎
到了 2019 年 9 月「反修例運動」期間，佩洛西聯同民主、共和兩黨議員，與黃之鋒、羅冠聰，歌手何韻詩等人一同召開記者會，宣布會在國會審議《香港人權與民主法案》，法案最後在同年 11 月底獲兩院通過，並且由特朗普簽署生效，而前述法案亦成為了 2020 年 8 月，時任特首林鄭月娥、時任保安局局長李家超、時任警務處長鄧炳強等官員被美國制裁的基礎。
隨著佩洛西不再競逐連任，其議席去向亦成為關注點。早在去年，立場偏左的民主黨賽柯特（Saikat Chakrabarti）已經表示要挑戰佩洛西的席位，至於同黨的加州參議員維持（Scott Wiener）亦表示有意角逐。
