黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
佩特拉古城水利系統新發現：380 英尺長的鉛管揭示更多工程智慧
最近一項對著名古城佩特拉（Petra）中的艾因巴克（Ain Barq）引水道的調查顯示，其水資源管理系統的複雜程度超出了最初的理解。根據最新發佈於《Levant》的研究，考古學家報告發現了九條管道，其中一條長達 380 英尺（約 116 公尺）的鉛管十分罕見。這些發現為這座城市的發展提供了新的視角，彰顯了其先進的工程技術和水資源供應，呼應了“水是生命之源”的古老格言，因為這座城市在乾旱的環境中成功地形成了一個“肥沃的城市”。
艾因巴克引水道的設計包含了兩條主要水道，而非之前研究所指出的單一水道，其中包括一條珍貴的鉛管，致敬於其希臘化的根據《Greek Reporter》的報導。佩特拉因其雕刻於岩石中的建築而聞名，是全球最著名的考古遺址之一，融合了古代東方和希臘化的傳統。之前的研究對城市水系的重建呈現了過於樂觀的觀點，缺乏科學依據。當前的挖掘項目旨在將佩特拉的水系從一幅圖畫轉變為一張清晰的照片，通過具體的挖掘和檢查來達成。
2023 年 9 月，古代佩特拉城市發展項目的第一季正式啟動，並取得了令人振奮的進展。佩特拉以其浴場、花園、聖所和水池而著稱，這座城市的水道系統需要技術先進的管道來供應豐富的水源。在 Jabal al-Madhbah 岩體的 2,500 平方公尺區域內，研究人員發現了九條水道，以及一條約 380.577 英尺長的新型鉛管和一個陶土渠道。值得注意的是，他們還發現一個由高壩封閉的大型水庫、兩個水井和七個不同大小的池子，這些設施相互連接，形成了切割入岩石的排水通道。
這些努力讓人們對佩特拉的水資源管理系統有了更深入的理解，充分展示了這座城市在技術上的優越性及其超越考古學家推測的能力。其中一個結構，稱為保留壩，展示了設計創新，因其不規則形狀及階梯式面降低了儲水所帶來的壓力。鉛管則承載了加壓水，考古學家認為這種材料在攀爬陡峭地形時更具優勢，這些古代智慧成功將工程挑戰轉化為現實成就。
這一系統的第二階段則依賴陶土管道和開放通道，通往一個配水箱，該配水箱有兩個出口，然後將水分配到城市的不同區域。根據《Archaeology Mag》的報導，古代引水道可能轉回使用陶土管，因為這種材料在維護上要求較少。《Archaeology Mag》進一步指出，鉛管系統尤為重要，促進了城市的初始增長，為大廟和花園水池複合體提供了水源。
考古學家計劃繪製艾因巴克引水道的完整路徑，並超越現有的理解，以便更清晰地展現工程師如何規劃這一大型工程，特別是在面對地形挑戰時所需的進一步解決方案。佩特拉的故事仍在繼續，值得期待未來的更多新發現。
馬斯克再談暢想：36個月內太空會是部署AI最便宜去處
台灣時間周五（6 日）凌晨，全球首富馬斯克作客知名科技訪談播客 Dwarkesh Podcast 的節目上線。作為全球資本市場熱點話題的「太空 GPU」，又獲得馬斯克重點闡述。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
將軍澳男子寓所內暈倒 母親揭發惜已來遲
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒。今午(6日)12時18分，康城路1號日出康城一名女子報案，指其兒子在單位內暈倒。救護員接報到場經檢驗證實事主已氣絕，人員正了解男子病歷及生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
市民無法為末期病家人提取強積金 積金局承認溝通落差研酌情處理
積金局停用電子身份認證eKYC註冊「積金易」。積金局行政總監鄭恩賜在一個電台節目表示，早前發現有不法之徒使用懷疑仿真度高的身份證以eKYC註冊「積金易」，積金局報警並停用eKYC註冊功能，並已作出全盤檢討。他指出，此前約80%強積金計劃成員用「智方便」註冊「積金易」，約20%人用eKYC註冊。
英超人物 ｜鐵人占士米拿 由每週70英鎊 24年後逼近歷史紀錄
現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。