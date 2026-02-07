佩特拉古城水利系統新發現：380 英尺長的鉛管揭示更多工程智慧

最近一項對著名古城佩特拉（Petra）中的艾因巴克（Ain Barq）引水道的調查顯示，其水資源管理系統的複雜程度超出了最初的理解。根據最新發佈於《Levant》的研究，考古學家報告發現了九條管道，其中一條長達 380 英尺（約 116 公尺）的鉛管十分罕見。這些發現為這座城市的發展提供了新的視角，彰顯了其先進的工程技術和水資源供應，呼應了“水是生命之源”的古老格言，因為這座城市在乾旱的環境中成功地形成了一個“肥沃的城市”。

艾因巴克引水道的設計包含了兩條主要水道，而非之前研究所指出的單一水道，其中包括一條珍貴的鉛管，致敬於其希臘化的根據《Greek Reporter》的報導。佩特拉因其雕刻於岩石中的建築而聞名，是全球最著名的考古遺址之一，融合了古代東方和希臘化的傳統。之前的研究對城市水系的重建呈現了過於樂觀的觀點，缺乏科學依據。當前的挖掘項目旨在將佩特拉的水系從一幅圖畫轉變為一張清晰的照片，通過具體的挖掘和檢查來達成。

2023 年 9 月，古代佩特拉城市發展項目的第一季正式啟動，並取得了令人振奮的進展。佩特拉以其浴場、花園、聖所和水池而著稱，這座城市的水道系統需要技術先進的管道來供應豐富的水源。在 Jabal al-Madhbah 岩體的 2,500 平方公尺區域內，研究人員發現了九條水道，以及一條約 380.577 英尺長的新型鉛管和一個陶土渠道。值得注意的是，他們還發現一個由高壩封閉的大型水庫、兩個水井和七個不同大小的池子，這些設施相互連接，形成了切割入岩石的排水通道。

這些努力讓人們對佩特拉的水資源管理系統有了更深入的理解，充分展示了這座城市在技術上的優越性及其超越考古學家推測的能力。其中一個結構，稱為保留壩，展示了設計創新，因其不規則形狀及階梯式面降低了儲水所帶來的壓力。鉛管則承載了加壓水，考古學家認為這種材料在攀爬陡峭地形時更具優勢，這些古代智慧成功將工程挑戰轉化為現實成就。

這一系統的第二階段則依賴陶土管道和開放通道，通往一個配水箱，該配水箱有兩個出口，然後將水分配到城市的不同區域。根據《Archaeology Mag》的報導，古代引水道可能轉回使用陶土管，因為這種材料在維護上要求較少。《Archaeology Mag》進一步指出，鉛管系統尤為重要，促進了城市的初始增長，為大廟和花園水池複合體提供了水源。

考古學家計劃繪製艾因巴克引水道的完整路徑，並超越現有的理解，以便更清晰地展現工程師如何規劃這一大型工程，特別是在面對地形挑戰時所需的進一步解決方案。佩特拉的故事仍在繼續，值得期待未來的更多新發現。

