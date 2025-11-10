佳能攝影馬拉松2025香港站強勢回歸 攝影同行 用影像記錄最真摯的陪伴

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月10日 - 作為推動本地攝影文化的標誌性盛事，佳能攝影馬拉松2025香港站賽事即將隆重回歸！這項深受攝影愛好者歡迎的活動將以全新面貌登場，並以「攝影同行」為主題，將比賽分成三個組別進行，包括挑戰組、家庭組及狗狗組，邀請全城攝影愛好者攜家人或毛孩一同參與，用鏡頭捕捉生命中最珍貴的同行時刻。





CPM 2025 KV



本屆比賽特別選址於全新旅遊地標「香港馬灣公園 - 馬灣1868」舉行。這個歷史悠久、充滿人文氣息的海島藝術社區，將成為參加者的靈感舞台，讓大家放慢腳步，細味光影與情感的交織。佳能香港一直致力促進本地攝影文化發展，深信攝影不僅是技術的展現，更是情感的傳遞與連結。透過這場攝影挑戰，鼓勵更多人以影像記錄生活點滴，實踐佳能「以影像連繫人心」的使命。



挑戰組：攝影愛好者突破框架的舞台



「挑戰組」賽事專為一眾攝影愛好者而設，參加者需以個人身份參賽，並於12月5日至21日期間，根據大會公佈的三個指定主題拍攝作品，透過鏡頭展現獨特視角、創意與技巧，角逐由專業評審團選出的金、銀、銅殊榮。



家庭組及狗狗組：享受與家人或狗狗共度的美好時光



「家庭組及狗狗組」賽事將於12月7日舉行，讓家長與小朋友、主人與毛孩一同參與。比賽場地設於香港馬灣公園 - 馬灣1868，參加者可盡情探索這個融合自然與歷史的小島，在充滿活力的藝術裝置及壯麗自然風景環繞下，發揮想像力及攝影觸覺，並配合當日公佈的指定主題拍攝作品，捕捉親子間的溫馨互動或毛孩的真摰陪伴時刻。





組別

挑戰組

家庭組

狗狗組

報名費用

每組HK$200

參加者需登記成為Club Canon會員（免費）

報名日期

即日起至2025年11月23日

名額

1,000名

共700組

活動日期

2025年12月

5日至21日

2025年12月7日（星期日）

活動地點

香港馬灣公園 - 馬灣1868及任意地點

香港馬灣公園 - 馬灣1868

年齡限制

參加者須為18歲或以上及持有有效香港身份證

i) 參加者須為18歲或以上及持有有效香港身份證



ii)「家庭組」參加者可與一名18歲以下的家庭成員共同參與



iii)「狗狗組」每位參加者將與一隻狗狗共同參與活動

拍攝器材

可換鏡頭數碼相機、輕便相機或手機（不限品牌）

拍攝主題

於2星期內依次完成3個指定主題的拍攝任務

各組別一個（於活動當天公佈）





12月7日主活動日 精彩亮點



除了比賽外，佳能香港更悉心準備了連串活動，打造一個充滿創意與互動的「攝影嘉年華」，讓參加者沉浸於攝影及打印的多重魅力之中。攝影工作坊由專業人像攝影師親身教授及分享拍攝心得，主題涵蓋親子及寵物攝影，讓參加者掌握實用的拍攝技巧。工作坊設有實地拍攝環節，導師將於現場即時指導及協助參加者，提升拍攝效果及創作能力。另設日落拍攝工作坊，於馬灣黃昏時分實地拍攝，由專業導師現場指導，協助參加者掌握日落攝影技巧，親身捕捉夕陽西下的柔美暮色，體驗時間與光影流動的魅力，創作出獨具風格的作品。狗狗拍攝專區同樣邀請專業攝影師駐場，為主人與毛孩拍下珍貴的同行瞬間。現場更設有即影即有打印站，由專業攝影師為家庭組或狗狗組參加者拍攝照片並即時打印成精美照片，為各位參加者保留珍貴回憶。



香港馬灣公園 - 馬灣1868設有多元化藝術工作坊體驗，比賽當日更有特色市集，雲集多個本地文創、手作檔攤，參加者可在比賽之餘探索藝術與生活的交融。同時，佳能香港與香港拯救貓狗協會合作舉辦寵愛交流站，由協會義工分享寵物知識及其寵愛故事，讓更多有興趣領養或投入義工行列的朋友獲得更多有用資訊。



影像公益 關懷動物權益



佳能香港一直秉承「影像公益」（Imaging For Good）的企業社會責任使命，以影像專長回饋社會，對推動不同社群的發展不遺餘力。是次活動收益扣除開支後，將悉數捐贈予香港拯救貓狗協會（https://hkscda.com），用作支持動物保護項目及推廣領養，為活動注入更深層的意義。



頂級評審陣容 嚴選各組別出色作品



是次活動邀請多名專業攝影師擔任評審，包括常霖法師、饒哈林先生及曾致遠先生（次序以英文姓氏排列，詳細簡介見附錄），嚴選各組別優勝作品，得獎者有機會獲得豐富獎賞，總值超過港幣十萬。



報名及比賽詳情：https://hk.canon/canonphotomarathon

Facebook專頁：www.facebook.com/CPM.HongKong



附錄：佳能攝影馬拉松2025專業評審（次序按英文姓氏排列）





常霖法師

常霖法師俗名葉青霖，出家前為香港著名專業攝影師，接觸攝影經驗接近60年，2010年捨棄俗世的名與利，在台灣剃度出家，目前於世界各地，以生活融合禪修的方式弘揚人間佛法，其中以「攝影禪」最廣為人道。

饒哈林先生



(Harlim Djauhar Winata)

Harlim是亞洲最炙手可熱的時尚及室內建築攝影師之一。他的作品以現代、亮麗及精緻的人像攝影風格聞名。早期的他，尤其喜愛以黑白菲林相片將燈光、構圖和情感結合。多年來，他與不同的著名品牌，例如HSBC、嘉里建設、新世界發展、AIA、Adidas、Nike等合作，製作廣告相片、電視廣告、社交媒體及網上短片。Harlim亦曾為高比拜仁、奈良美智、張曼玉、陳奕迅、周杰倫等明星拍攝精彩的相片，並有不少作品被採用於著名時尚雜誌上。而他於2012年8月出版的第一本書180-8×10 Polaroid Works及其個人作品展覽，憑藉震撼的視覺衝擊，受到行內外的注目及讚賞。

曾致遠先生



(Lawrence Tsang)

擁有超過20年豐富經驗的資深婚禮攝影師，以細膩光影手法聞名，專注捕捉新人真摯情感與故事性時刻，讓每張照片都充滿溫暖與回憶。他多年來致力推動本地婚攝行業發展，曾籌辦「Wedding Photographers of Hong Kong」及「6x Academy」，並多次榮獲香港及國際婚禮攝影獎項，肯定其專業成就。近年業務擴展至商業攝影領域，同時積極舉辦及參與攝影講座與工作坊，分享光影技巧與創作心得，盼與攝影愛好者共同提升水平。





Hashtag: #佳能 #Canon



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於佳能香港有限公司

佳能總公司（TSE:7751）於1937年於日本創立，其前身東京精機光學研究所，於1934年生產日本首部35mm焦平面快門相機Kwanon。佳能總公司成立後，將業務推廣至打印機及影印機，並先後於1970年推出日本首台影印機NP-1100，及1985年推出全球第一部噴墨打印機BJ-80。佳能在生產和研發光學影像產品方面累積了數十年豐富經驗，不斷帶領業界開發突破性產品，成為業內擁有最多光學影像專利的科技公司，同時持續推動攝影文化，並作出卓越的貢獻。時至今日，佳能業務遍佈全球，在影像產品、辦公產品以及工業產品等領域均佔有重要位置。截至2024年12月31日，佳能總公司的全球營業總額高達285.11億美元。



佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於1971年成立，是佳能總公司在亞洲最早成立的海外辦事處。佳能香港為香港及澳門的客戶提供全方位影像方案，包括影像產品及方案的銷售、市場推廣及售後服務等，並於2018年成立全資子公司佳能商務科技(廣東)有限公司，為粵港澳大灣區企業提供全面智能化商業方案和專業服務。除銷售業務外，佳能香港致力實踐佳能的企業理念「共生」（Kyosei），積極推動及參與多項公益慈善及環保活動。此外，佳能香港實行國際公認的管理體系，獲得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 27001（佳能數碼製作中心）認證。



如欲查閱更多關於佳能香港的資訊，請瀏覽官方網站

https://hk.canon







關於香港馬灣公園 - 馬灣1868

「香港馬灣公園 - 馬灣1868」佔地約50萬平方呎，是一個集保育、文創、餐飲、旅遊及藝術零售的海島藝術社區。園區内天然風景與漁村風貌交織，提供人寵友善的活動空間，更設有多元化的文創工作室、藝術零售店舖、環島觀光項目以及餐飲食肆，為訪客提供豐富的島嶼旅遊體驗。



馬灣公園項目分為兩期，第一期項目包括香港挪亞方舟、挪亞方舟度假酒店、大自然公園、太陽館、太陽村莊 ; 第二期項目為「馬灣 1868」，每個項目也有其特點和角色。







