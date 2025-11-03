使徒行者2 全劇劇情︳懷念許紹雄歡喜哥精采演出 苗僑偉陳豪宣萱黃翠如周柏豪延續卧底暗戰

一次行動，CIB高級督察卓凱的五位臥底及一位好友先後喪命，遂與新紮臥底鄭淑梅展開拯救臥底的行動。另一邊廂，黑幫長興新任龍頭魏德信整頓組織，頭目覃歡喜另起爐灶，命名「福和」，與德信對抗。卓凱派淑梅混入長興，與德信的手下施嘉莉、徐天堂及歡喜的得力助手樂少鋒交手。卓凱發覺德信背後有黑警支持，決心把德信的惡勢力連根拔起。德信拼死反撲，將一眾臥底列入「必殺」名單！

第1集

2010年泰國，香港警隊刑事情報科(CIB)高級督察卓凱與五名臥底探員在調查黑幫成員九指強。卓凱走在泰國的大街上一個賣榴槤的檔口前用一支木棍敲打榴槤，臥底探員Wing翔憑卓凱敲打榴槤時所發出的暗號前往泰廟，扮成司機接載九指強到計劃地點。九指強的拍檔阿力看見外表亮麗的阿攣，忍不住向她搭訕，令她聽見九指強透露後天有行動。卓凱派出雀雀悄悄偷走九指強的手機，查看當中內容；而速龍替九指強紋身期間，將其頸鏈偷換成監聽器。

臥底探員蕃茄扮作酒店服務員，收集九指強於酒店房內的垃圾。卓凱翻查九指強的垃圾，希望找到確實交易地點的線索，Wing翔提出與卓凱比拼誰能早一步找到答案。心思細密的卓凱從垃圾堆中找到的剪報及暈浪丸，便能猜到交易地點。卓凱埋伏在交易貨倉暗處，看見九指強與對方接洽期間，突然有一男子邊吹口哨，邊拋接手榴彈現身，原來那人是Pak-key的手下樂少鋒。他幹掉了九指強的毒品拆家，然後Pak-key現身，表示希望與九指強合作。

五名臥底探員在一舊貨倉集合，大家各不相識，沒有交流。卓凱來到，眾人才自我介紹。卓凱讚賞眾人表現出色，買了食物給他們，可是沒人表示有興趣。卓凱承認本來此次為最後一次行動，但突然收到指示，需要他們找到Pak-key的電腦資料。五名臥底探員按照計劃，雀雀假扮按摩女郎，得知Pak-key的儲物櫃號碼，然後拍打枕頭將訊號傳給隔壁的速龍，偷取Pak-key的USB儲存器，接着由蕃茄接載將USB儲存器交給卓凱。

阿攣以應召女郎的身份進入Pak-key辦公室，暗中破壞內裏的電力供應，然後卓凱扮成維修工人，進入辦公室內偷取資料。可是中途出了狀況，速龍及蕃茄因車子故障未能接手放回USB儲存器，而同一時間Pak-key快完成按摩。情況危急下，只好由Wing翔趕到按摩店放回USB儲存器。可是當Pak-key打開儲物櫃時，發現USB儲存器放置的位置不同了。

少鋒機警的發現Wing翔有可疑，隨後追出。Wing翔即登上卓凱的車子，少鋒駕着電單車與兩人展開追逐。少鋒對兩人死纏不放，卓凱故意把車撞向障礙物，逃過少鋒的追截。卓凱順利將偷取得來的資料交給泰國警方，向Wing翔他們表示可以順利返港，然後步出貨倉向上司匯報情況。突然間貨倉發生爆炸，五名臥底探員葬身火海。

卓凱回港後接受內部調查及心理評估，上司許啟發大讚他的辦事能力，但發生如斯大事件，不得不要他暫時停職。卓凱接受安排，只要求把五名臥底葬到浩園，可是不被接納。警方派黎瑞權與手下跟蹤他到一間小食店，以免他胡來。瑞權明白卓凱用意，於是要手下終止跟蹤。卓凱希望將速龍的遺物交給其母親，可是她不相信兒子變好拒絕收取。卓凱走到水族館，瑞權前來，得聞卓凱有辭職的念頭時，告誡他辭職是他的個人意願，可是別成為第二個覃歡喜。

第2集

歡喜擺下兒子百日宴，老來得子，長興眾人都前來恭賀。其間長興老臣子羅漢於麻將桌大叫大嚷，惹歡喜不滿。白頭彪率領眾兄弟前來祝賀，眾人的神情又立即變得嚴肅，因為白頭彪最近另立門戶自創新長興。白頭彪雖送上金菠蘿作為賀禮，其實欲於長興話事人魏松山面前勸歡喜轉投新長興。歡喜將賀禮怒擲在地上，雙方人馬劍拔弩張，最後得歡喜的妻子姚姍姍打圓場，白頭彪才率眾離去。

白頭彪前往會見哥倫比亞一毒梟，白頭彪跟他聯絡三年均未能一見其人，今次終獲接見。可是當白頭彪到達會面地點時，卻被他身旁的殺手射殺。原來該名毒梟便是松山在外國長大的兒子魏德信。德信返到家中，看見父親在練書法，蓋玉璽印時不慎滑手掉在桌上，德信見狀出手協助。德信態度謙卑的告知老父，已安排他到加拿大安享晚年，讓他接任龍頭之位。

德信出席長興的會議，表示他已接管長興話事人一位，包括歡喜在內的叔伯不信，要求松山出來交代。德信接手後首先表示集團管理層老化，決定改革管理層，將平均年齡降至三十五，而歡喜及羅漢均接近六十歲之齡。可是德信同時表示長輩有的經驗跟人脈，遂向眾人表示誰能擺平不歸隊的白頭彪舊部徐天堂，便能成為他的左右手。

歡喜見德信作風狠辣，認為自己有危險，遂向上司程天明求助要求恢復警員身份。可是天明認為這是難得的機會接近德信套取毒品交易情報，着歡喜多留一個月。歡喜以高價招攬天堂，天堂不為所動，歡喜出言警告。瑞權發現警隊內有內鬼，打算將臥底的資料轉移到USB記憶棒然後交給卓凱，可是途中遇上伏擊。對方火力強大，瑞權身中多槍。卓凱事後趕到現場，得知瑞權遇害神情哀傷。可是他於現場看見一名可疑女子後暗中跟蹤，發現她原來是瑞權的臥底鄭淑梅。

天堂前往會見羅漢，表示願意以九百萬賣出業務。雙方言談甚歡，羅漢表示會在德信面前表揚他。天堂表面客氣，可是當羅漢離開步出餐廳時，天堂用茶來奠祭羅漢。歡喜再向天明表示未能完成任務，要求以新的身份移居外地。可是天明仍然拒絕，歡喜見狀不再央求他，自行想辦法離開香港。歡喜離開時遇多名刀手襲擊，天明拔槍保護歡喜，卻被刀手夾攻，壯烈犧牲。姍姍抱着嬰孩準備會合歡喜之時，一群刀手現身，姍姍不得開槍保護自己，可是仍抵不了多人襲擊。歡喜趕到現場，只見姍姍奄奄一息。

第3集

德信來到天堂的酒吧，大讚天堂幹得有聲有色。可是話風一轉，德信便要天堂關掉酒吧的生意，天堂只好跟從。警隊於短時間內失去兩位高級督察，啟發見警隊士氣低落，要卓凱盡快完成心理評估後歸隊，可是卓凱認為自己還沒準備好。卓凱知道淑梅有意前往曼谷支援瑞權的臥底，他見淑梅完全沒受過臥底的訓練，遂勸她別要前往曼谷，可是淑梅沒有理會。

姍姍死後，歡喜知道是德信在背後挑撥他與羅漢，把心一橫，利用天明的證件潛入警隊資料庫，毅然刪除自己的警員檔案。歡喜決定聘請殺手為妻子報仇，他挑選殺手時，看見其中一名殺手猜Fing連像樣的鞋履也沒有，認為當人沒甚麼可以輸掉時做事才有狠勁。

三名殺手攻入德信正在進餐的餐廳，與德信的保鑣展開槍戰。當德信與猜Fing糾纏時，歡喜拿着利刀欲將他刺死，可惜被德信阻擋了。在猜Fing的保護下，歡喜能夠全身而退。臨別前歡喜問了猜Fing的名字，要他務必保留性命收取尾款。淑梅到達曼谷，手上只得臥底留下的短訊，尋找臥底一事茫無頭緒。淑梅只憑肉眼觀察誰是臥底，結果最後被專騙遊客的騙子盯上。卓凱把一切看在眼內，任由她碰釘，總比她胡亂行事好。

淑梅在碼頭遇到歡喜向她借手機一用，當時淑梅仍未知他是誰，她大方借出手機。淑梅另一部手機響起，當她掛線後，歡喜已乘的士離開。淑梅以為他盜取了手機，便乘坐另一輛的士追去。原來歡喜前往跟Pak-key會面，打算投靠他。淑梅突然闖入向歡喜追回手機，後來才得知是一場誤會。淑梅尷尬的離開時突然收到卓凱的電話，命她折返回去向歡喜借錢，淑梅只好遵從。淑梅糊塗地完成卓凱的任務，卻弄髒了少鋒的衣服離去。

卓凱與淑梅會面，表示是次前來曼谷的目的是要看緊她，別讓她胡作非為。其後卓凱要她買一件恤衫安裝偷聽器，淑梅誤會了他的意思。卓凱發現Pak-key身邊有四名港人，遂懷疑臥底便在他們當中。卓凱教淑梅將偷聽器縫製在鈕扣的位置上，可是淑梅多番嘗試仍達不到卓凱的要求。淑梅堅持嘗試不放棄，最後不知不覺睡了。卓凱檢查她的製成品，覺得滿意。德信相約天堂會面，先要天堂在桑拿房受熱一番才得接見。德信命他到泰國將歡喜帶回港，問他需要多少人手，可是天堂自信滿滿的表示只需要他一人便足夠。

第4集

施嘉莉與楊詠同為稜智財務公司的職員，楊詠見德信駕臨辦公室接管子公司事務，欣賞他英俊富有及有學歷，可是嘉莉擔心新人事新作風會大幅裁員。德信發現財務公司的業績未如理想，因為現有很多網上財務公司分攤了他們的利潤。德信派人調查，安排了人刻意與該財務公司借錢看看幕後主腦是誰，德信還親自到場，視察情況。果然，在交易中德信發現一名女子在操縱交易，遂派人跟蹤可惜被對方逃掉。他們遂捉拿放債人審問主腦身份，可是放債人原本為露宿者，表示從未見過主腦。

另一方面，少鋒認為未來的大計事關重大，勸Pak-key不應該為歡喜一人節外生枝。少鋒亦想起當年一無所有，感激能遇上Pak-key，因此Pak-key認為自己曾受歡喜的恩惠，所以要感恩圖報，希望少鋒明白此點。淑梅打算將裝有偷聽器的恤衫送給少鋒時突然跌倒，鼻孔流血狀甚狼狽，少鋒見狀反而載她一程。天堂到達曼谷首要接觸的竟不是Pak-key，而是於泳池邊的一名美女，他請美女喝一杯美酒，打開話題。美女見對方如此俊俏，亦十分受落。

卓凱正教導淑梅如何紀錄偷聽得來的資料，期間聽到少鋒發現集團內有叛徒，便呈上給Pak-key處置。卓凱懷疑那人就是臥底，因此出動設法營救。卓凱使計換掉侍應手上的啤酒，當Pak-key手下打開時便會放出煙霧，卓凱就在此時闖入將叛徒救出。可是叛徒毫不感激卓凱營救，還脅持淑梅打算向Pak-key證明自己清白。少鋒剛剛趕到，看見卓凱等人，便出手制服叛徒。德信繼續調查網上財務公司一事，故意用錢引誘幕後主腦現身提錢。德信與助手駕車跟蹤主腦，怎料她忽然大灑金錢，讓跟蹤泡湯，德信卻反而露出滿意笑容。

Pak-key收到天堂的通諜，要求他交出歡喜，並相約他在船上會面。天堂單人匹馬到船上見面，胸有成竹地面對Pak-key。天堂得悉Pak-key的毒品倉庫在哪兒，他將毒品偷走，好讓Pak-key要跟大拆家交代，從而迫使Pak-key要交出歡喜給長興。Pak-key終於無計可施，他調查得知如來是他的女伴將貨倉地點告訴天堂，就是天堂在泳池邊兜搭的美女。Pak-key於歡喜面前欲迫美女從高處躍下，歡喜不忍看見因自己的事連累無辜的人，遂決定代替美女從高樓跳下。

第5集

Pak-key見歡喜勇於承擔責任，誓言不會將他交給長興。歡喜看姍姍的照片時想起她臨終前說的話，便向她承諾從今以後要帶笑面做人。少鋒見Pak-key心軟而維護歡喜，可是他不忍Pak-key送死，決心替他解決歡喜。少鋒拔槍指向歡喜，同時歡喜自覺大仇未報不可被殺，也同時柭槍相向。Pak-key見狀阻止，不許少鋒陪同交易。卓凱看見跟隨Pak-key外出的人沒有少鋒，勸少鋒一起返香港。少鋒不能眼睜睜看着Pak-key出事，堅持不隨卓凱返香港，卓凱竟以手扣押他上汽車到機場。

Pak-key與歡喜跟着天堂指示到達交易地點，轉上一輛已安排好的車輛。當他們打開車門時，一隊警隊突然出現拘捕二人。歡喜在囚車上向Pak-key表示他不可以坐牢，可是Pak-key表示在泰國販毒會被判死刑，歡喜聞言大驚。天堂在遠處看着二人被押上警車後，以為大功告成，準備返回香港。

警車押送二人不遠便停下來，釋放Pak-key及歡喜二人，歡喜不明所以。原來那幫警察是Pak-key的內應，Pak-key檢查車上的毒品，發現被天堂取了一半。Pak-key致電少鋒報平安，指他的貨及歡喜也能保住，相約他一同慶功。豈料少鋒突然聽到車輛相撞的聲音從電話傳來，大驚。Pak-key的車被另一輛車撞得反轉，少鋒趕到，Pak-key彌留之際說出毒品被歡喜取去。少鋒看着Pak-key去世，悲痛莫明。

嘉莉潛逃了數天返回公司，主動要求與德信會面。她將多年來靠搶公司客戶所賺的金錢全數還給德信，可是德信表示不會收回金錢。嘉莉知道德信放過自己是因為看中她的賺錢能力，欲請她替他打理財務業務及營運酒吧。嘉莉表示要作德信的合夥人而非下屬，她帶來的金錢便將視為投資，德信聞言接受，並舉杯答應這項交易。天堂帶着價值近億元的毒品向德信匯報行動失敗，可是自己仍受了傷才能帶毒品回港。德信不接受天堂的解釋，可是因為嘉莉看中天堂營運酒吧的才能，才願意放天堂一馬，命天堂替嘉莉打點新酒吧的業務。

卓凱帶淑梅及少鋒到瑞權墳前，答應他會找回他旗下所有失聯臥底。三人然後到瑞權家查找線索，發現瑞權生前曾向臥底下了「接近長興」的命令。卓凱得知最近長興新酒吧開張，便命淑梅在內擔當侍應，用微型錄影監視內裏的情況。可是裝成鈕扣的錄影器不慎掉在地上，淑梅正苦苦的找尋。剛好天堂路過，發現地上的鈕扣，正欲拾起時，少鋒突出手襲擊天堂，二人打起上來。歡喜這時竟忽然率人前來祝賀德信。

