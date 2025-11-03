低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
使徒行者2 全劇劇情︳懷念許紹雄歡喜哥精采演出 苗僑偉陳豪宣萱黃翠如周柏豪延續卧底暗戰
一次行動，CIB高級督察卓凱的五位臥底及一位好友先後喪命，遂與新紮臥底鄭淑梅展開拯救臥底的行動。另一邊廂，黑幫長興新任龍頭魏德信整頓組織，頭目覃歡喜另起爐灶，命名「福和」，與德信對抗。卓凱派淑梅混入長興，與德信的手下施嘉莉、徐天堂及歡喜的得力助手樂少鋒交手。卓凱發覺德信背後有黑警支持，決心把德信的惡勢力連根拔起。德信拼死反撲，將一眾臥底列入「必殺」名單！
第1集
2010年泰國，香港警隊刑事情報科(CIB)高級督察卓凱與五名臥底探員在調查黑幫成員九指強。卓凱走在泰國的大街上一個賣榴槤的檔口前用一支木棍敲打榴槤，臥底探員Wing翔憑卓凱敲打榴槤時所發出的暗號前往泰廟，扮成司機接載九指強到計劃地點。九指強的拍檔阿力看見外表亮麗的阿攣，忍不住向她搭訕，令她聽見九指強透露後天有行動。卓凱派出雀雀悄悄偷走九指強的手機，查看當中內容；而速龍替九指強紋身期間，將其頸鏈偷換成監聽器。
臥底探員蕃茄扮作酒店服務員，收集九指強於酒店房內的垃圾。卓凱翻查九指強的垃圾，希望找到確實交易地點的線索，Wing翔提出與卓凱比拼誰能早一步找到答案。心思細密的卓凱從垃圾堆中找到的剪報及暈浪丸，便能猜到交易地點。卓凱埋伏在交易貨倉暗處，看見九指強與對方接洽期間，突然有一男子邊吹口哨，邊拋接手榴彈現身，原來那人是Pak-key的手下樂少鋒。他幹掉了九指強的毒品拆家，然後Pak-key現身，表示希望與九指強合作。
五名臥底探員在一舊貨倉集合，大家各不相識，沒有交流。卓凱來到，眾人才自我介紹。卓凱讚賞眾人表現出色，買了食物給他們，可是沒人表示有興趣。卓凱承認本來此次為最後一次行動，但突然收到指示，需要他們找到Pak-key的電腦資料。五名臥底探員按照計劃，雀雀假扮按摩女郎，得知Pak-key的儲物櫃號碼，然後拍打枕頭將訊號傳給隔壁的速龍，偷取Pak-key的USB儲存器，接着由蕃茄接載將USB儲存器交給卓凱。
阿攣以應召女郎的身份進入Pak-key辦公室，暗中破壞內裏的電力供應，然後卓凱扮成維修工人，進入辦公室內偷取資料。可是中途出了狀況，速龍及蕃茄因車子故障未能接手放回USB儲存器，而同一時間Pak-key快完成按摩。情況危急下，只好由Wing翔趕到按摩店放回USB儲存器。可是當Pak-key打開儲物櫃時，發現USB儲存器放置的位置不同了。
少鋒機警的發現Wing翔有可疑，隨後追出。Wing翔即登上卓凱的車子，少鋒駕着電單車與兩人展開追逐。少鋒對兩人死纏不放，卓凱故意把車撞向障礙物，逃過少鋒的追截。卓凱順利將偷取得來的資料交給泰國警方，向Wing翔他們表示可以順利返港，然後步出貨倉向上司匯報情況。突然間貨倉發生爆炸，五名臥底探員葬身火海。
卓凱回港後接受內部調查及心理評估，上司許啟發大讚他的辦事能力，但發生如斯大事件，不得不要他暫時停職。卓凱接受安排，只要求把五名臥底葬到浩園，可是不被接納。警方派黎瑞權與手下跟蹤他到一間小食店，以免他胡來。瑞權明白卓凱用意，於是要手下終止跟蹤。卓凱希望將速龍的遺物交給其母親，可是她不相信兒子變好拒絕收取。卓凱走到水族館，瑞權前來，得聞卓凱有辭職的念頭時，告誡他辭職是他的個人意願，可是別成為第二個覃歡喜。
第2集
歡喜擺下兒子百日宴，老來得子，長興眾人都前來恭賀。其間長興老臣子羅漢於麻將桌大叫大嚷，惹歡喜不滿。白頭彪率領眾兄弟前來祝賀，眾人的神情又立即變得嚴肅，因為白頭彪最近另立門戶自創新長興。白頭彪雖送上金菠蘿作為賀禮，其實欲於長興話事人魏松山面前勸歡喜轉投新長興。歡喜將賀禮怒擲在地上，雙方人馬劍拔弩張，最後得歡喜的妻子姚姍姍打圓場，白頭彪才率眾離去。
白頭彪前往會見哥倫比亞一毒梟，白頭彪跟他聯絡三年均未能一見其人，今次終獲接見。可是當白頭彪到達會面地點時，卻被他身旁的殺手射殺。原來該名毒梟便是松山在外國長大的兒子魏德信。德信返到家中，看見父親在練書法，蓋玉璽印時不慎滑手掉在桌上，德信見狀出手協助。德信態度謙卑的告知老父，已安排他到加拿大安享晚年，讓他接任龍頭之位。
德信出席長興的會議，表示他已接管長興話事人一位，包括歡喜在內的叔伯不信，要求松山出來交代。德信接手後首先表示集團管理層老化，決定改革管理層，將平均年齡降至三十五，而歡喜及羅漢均接近六十歲之齡。可是德信同時表示長輩有的經驗跟人脈，遂向眾人表示誰能擺平不歸隊的白頭彪舊部徐天堂，便能成為他的左右手。
歡喜見德信作風狠辣，認為自己有危險，遂向上司程天明求助要求恢復警員身份。可是天明認為這是難得的機會接近德信套取毒品交易情報，着歡喜多留一個月。歡喜以高價招攬天堂，天堂不為所動，歡喜出言警告。瑞權發現警隊內有內鬼，打算將臥底的資料轉移到USB記憶棒然後交給卓凱，可是途中遇上伏擊。對方火力強大，瑞權身中多槍。卓凱事後趕到現場，得知瑞權遇害神情哀傷。可是他於現場看見一名可疑女子後暗中跟蹤，發現她原來是瑞權的臥底鄭淑梅。
天堂前往會見羅漢，表示願意以九百萬賣出業務。雙方言談甚歡，羅漢表示會在德信面前表揚他。天堂表面客氣，可是當羅漢離開步出餐廳時，天堂用茶來奠祭羅漢。歡喜再向天明表示未能完成任務，要求以新的身份移居外地。可是天明仍然拒絕，歡喜見狀不再央求他，自行想辦法離開香港。歡喜離開時遇多名刀手襲擊，天明拔槍保護歡喜，卻被刀手夾攻，壯烈犧牲。姍姍抱着嬰孩準備會合歡喜之時，一群刀手現身，姍姍不得開槍保護自己，可是仍抵不了多人襲擊。歡喜趕到現場，只見姍姍奄奄一息。
第3集
德信來到天堂的酒吧，大讚天堂幹得有聲有色。可是話風一轉，德信便要天堂關掉酒吧的生意，天堂只好跟從。警隊於短時間內失去兩位高級督察，啟發見警隊士氣低落，要卓凱盡快完成心理評估後歸隊，可是卓凱認為自己還沒準備好。卓凱知道淑梅有意前往曼谷支援瑞權的臥底，他見淑梅完全沒受過臥底的訓練，遂勸她別要前往曼谷，可是淑梅沒有理會。
姍姍死後，歡喜知道是德信在背後挑撥他與羅漢，把心一橫，利用天明的證件潛入警隊資料庫，毅然刪除自己的警員檔案。歡喜決定聘請殺手為妻子報仇，他挑選殺手時，看見其中一名殺手猜Fing連像樣的鞋履也沒有，認為當人沒甚麼可以輸掉時做事才有狠勁。
三名殺手攻入德信正在進餐的餐廳，與德信的保鑣展開槍戰。當德信與猜Fing糾纏時，歡喜拿着利刀欲將他刺死，可惜被德信阻擋了。在猜Fing的保護下，歡喜能夠全身而退。臨別前歡喜問了猜Fing的名字，要他務必保留性命收取尾款。淑梅到達曼谷，手上只得臥底留下的短訊，尋找臥底一事茫無頭緒。淑梅只憑肉眼觀察誰是臥底，結果最後被專騙遊客的騙子盯上。卓凱把一切看在眼內，任由她碰釘，總比她胡亂行事好。
淑梅在碼頭遇到歡喜向她借手機一用，當時淑梅仍未知他是誰，她大方借出手機。淑梅另一部手機響起，當她掛線後，歡喜已乘的士離開。淑梅以為他盜取了手機，便乘坐另一輛的士追去。原來歡喜前往跟Pak-key會面，打算投靠他。淑梅突然闖入向歡喜追回手機，後來才得知是一場誤會。淑梅尷尬的離開時突然收到卓凱的電話，命她折返回去向歡喜借錢，淑梅只好遵從。淑梅糊塗地完成卓凱的任務，卻弄髒了少鋒的衣服離去。
卓凱與淑梅會面，表示是次前來曼谷的目的是要看緊她，別讓她胡作非為。其後卓凱要她買一件恤衫安裝偷聽器，淑梅誤會了他的意思。卓凱發現Pak-key身邊有四名港人，遂懷疑臥底便在他們當中。卓凱教淑梅將偷聽器縫製在鈕扣的位置上，可是淑梅多番嘗試仍達不到卓凱的要求。淑梅堅持嘗試不放棄，最後不知不覺睡了。卓凱檢查她的製成品，覺得滿意。德信相約天堂會面，先要天堂在桑拿房受熱一番才得接見。德信命他到泰國將歡喜帶回港，問他需要多少人手，可是天堂自信滿滿的表示只需要他一人便足夠。
第4集
施嘉莉與楊詠同為稜智財務公司的職員，楊詠見德信駕臨辦公室接管子公司事務，欣賞他英俊富有及有學歷，可是嘉莉擔心新人事新作風會大幅裁員。德信發現財務公司的業績未如理想，因為現有很多網上財務公司分攤了他們的利潤。德信派人調查，安排了人刻意與該財務公司借錢看看幕後主腦是誰，德信還親自到場，視察情況。果然，在交易中德信發現一名女子在操縱交易，遂派人跟蹤可惜被對方逃掉。他們遂捉拿放債人審問主腦身份，可是放債人原本為露宿者，表示從未見過主腦。
另一方面，少鋒認為未來的大計事關重大，勸Pak-key不應該為歡喜一人節外生枝。少鋒亦想起當年一無所有，感激能遇上Pak-key，因此Pak-key認為自己曾受歡喜的恩惠，所以要感恩圖報，希望少鋒明白此點。淑梅打算將裝有偷聽器的恤衫送給少鋒時突然跌倒，鼻孔流血狀甚狼狽，少鋒見狀反而載她一程。天堂到達曼谷首要接觸的竟不是Pak-key，而是於泳池邊的一名美女，他請美女喝一杯美酒，打開話題。美女見對方如此俊俏，亦十分受落。
卓凱正教導淑梅如何紀錄偷聽得來的資料，期間聽到少鋒發現集團內有叛徒，便呈上給Pak-key處置。卓凱懷疑那人就是臥底，因此出動設法營救。卓凱使計換掉侍應手上的啤酒，當Pak-key手下打開時便會放出煙霧，卓凱就在此時闖入將叛徒救出。可是叛徒毫不感激卓凱營救，還脅持淑梅打算向Pak-key證明自己清白。少鋒剛剛趕到，看見卓凱等人，便出手制服叛徒。德信繼續調查網上財務公司一事，故意用錢引誘幕後主腦現身提錢。德信與助手駕車跟蹤主腦，怎料她忽然大灑金錢，讓跟蹤泡湯，德信卻反而露出滿意笑容。
Pak-key收到天堂的通諜，要求他交出歡喜，並相約他在船上會面。天堂單人匹馬到船上見面，胸有成竹地面對Pak-key。天堂得悉Pak-key的毒品倉庫在哪兒，他將毒品偷走，好讓Pak-key要跟大拆家交代，從而迫使Pak-key要交出歡喜給長興。Pak-key終於無計可施，他調查得知如來是他的女伴將貨倉地點告訴天堂，就是天堂在泳池邊兜搭的美女。Pak-key於歡喜面前欲迫美女從高處躍下，歡喜不忍看見因自己的事連累無辜的人，遂決定代替美女從高樓跳下。
第5集
Pak-key見歡喜勇於承擔責任，誓言不會將他交給長興。歡喜看姍姍的照片時想起她臨終前說的話，便向她承諾從今以後要帶笑面做人。少鋒見Pak-key心軟而維護歡喜，可是他不忍Pak-key送死，決心替他解決歡喜。少鋒拔槍指向歡喜，同時歡喜自覺大仇未報不可被殺，也同時柭槍相向。Pak-key見狀阻止，不許少鋒陪同交易。卓凱看見跟隨Pak-key外出的人沒有少鋒，勸少鋒一起返香港。少鋒不能眼睜睜看着Pak-key出事，堅持不隨卓凱返香港，卓凱竟以手扣押他上汽車到機場。
Pak-key與歡喜跟着天堂指示到達交易地點，轉上一輛已安排好的車輛。當他們打開車門時，一隊警隊突然出現拘捕二人。歡喜在囚車上向Pak-key表示他不可以坐牢，可是Pak-key表示在泰國販毒會被判死刑，歡喜聞言大驚。天堂在遠處看着二人被押上警車後，以為大功告成，準備返回香港。
警車押送二人不遠便停下來，釋放Pak-key及歡喜二人，歡喜不明所以。原來那幫警察是Pak-key的內應，Pak-key檢查車上的毒品，發現被天堂取了一半。Pak-key致電少鋒報平安，指他的貨及歡喜也能保住，相約他一同慶功。豈料少鋒突然聽到車輛相撞的聲音從電話傳來，大驚。Pak-key的車被另一輛車撞得反轉，少鋒趕到，Pak-key彌留之際說出毒品被歡喜取去。少鋒看着Pak-key去世，悲痛莫明。
嘉莉潛逃了數天返回公司，主動要求與德信會面。她將多年來靠搶公司客戶所賺的金錢全數還給德信，可是德信表示不會收回金錢。嘉莉知道德信放過自己是因為看中她的賺錢能力，欲請她替他打理財務業務及營運酒吧。嘉莉表示要作德信的合夥人而非下屬，她帶來的金錢便將視為投資，德信聞言接受，並舉杯答應這項交易。天堂帶着價值近億元的毒品向德信匯報行動失敗，可是自己仍受了傷才能帶毒品回港。德信不接受天堂的解釋，可是因為嘉莉看中天堂營運酒吧的才能，才願意放天堂一馬，命天堂替嘉莉打點新酒吧的業務。
卓凱帶淑梅及少鋒到瑞權墳前，答應他會找回他旗下所有失聯臥底。三人然後到瑞權家查找線索，發現瑞權生前曾向臥底下了「接近長興」的命令。卓凱得知最近長興新酒吧開張，便命淑梅在內擔當侍應，用微型錄影監視內裏的情況。可是裝成鈕扣的錄影器不慎掉在地上，淑梅正苦苦的找尋。剛好天堂路過，發現地上的鈕扣，正欲拾起時，少鋒突出手襲擊天堂，二人打起上來。歡喜這時竟忽然率人前來祝賀德信。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 7 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 16 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 20 小時前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋
北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，也有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，有人上網一問，卻發現原來有官方做法？Yahoo Food ・ 2 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 19 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 2 天前
英超 ｜紐卡素作客8場不勝 不敵榜尾韋斯咸 領隊賀維發火：想換走全隊球員
紐卡素出名是作客「軟腳蟹」，本季未曾在客場勝出，本輪英超作客榜尾的韋斯咸，令對方獲得本季英超首次主場贏波。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前