使徒行者2 全劇劇情︳懷念許紹雄歡喜哥精采演出 苗僑偉陳豪宣萱黃翠如周柏豪延續卧底暗戰

一次行動，CIB高級督察卓凱的五位臥底及一位好友先後喪命，遂與新紮臥底鄭淑梅展開拯救臥底的行動。另一邊廂，黑幫長興新任龍頭魏德信整頓組織，頭目覃歡喜另起爐灶，命名「福和」，與德信對抗。卓凱派淑梅混入長興，與德信的手下施嘉莉、徐天堂及歡喜的得力助手樂少鋒交手。卓凱發覺德信背後有黑警支持，決心把德信的惡勢力連根拔起。德信拼死反撲，將一眾臥底列入「必殺」名單！

第1集

2010年泰國，香港警隊刑事情報科(CIB)高級督察卓凱與五名臥底探員在調查黑幫成員九指強。卓凱走在泰國的大街上一個賣榴槤的檔口前用一支木棍敲打榴槤，臥底探員Wing翔憑卓凱敲打榴槤時所發出的暗號前往泰廟，扮成司機接載九指強到計劃地點。九指強的拍檔阿力看見外表亮麗的阿攣，忍不住向她搭訕，令她聽見九指強透露後天有行動。卓凱派出雀雀悄悄偷走九指強的手機，查看當中內容；而速龍替九指強紋身期間，將其頸鏈偷換成監聽器。

臥底探員蕃茄扮作酒店服務員，收集九指強於酒店房內的垃圾。卓凱翻查九指強的垃圾，希望找到確實交易地點的線索，Wing翔提出與卓凱比拼誰能早一步找到答案。心思細密的卓凱從垃圾堆中找到的剪報及暈浪丸，便能猜到交易地點。卓凱埋伏在交易貨倉暗處，看見九指強與對方接洽期間，突然有一男子邊吹口哨，邊拋接手榴彈現身，原來那人是Pak-key的手下樂少鋒。他幹掉了九指強的毒品拆家，然後Pak-key現身，表示希望與九指強合作。

五名臥底探員在一舊貨倉集合，大家各不相識，沒有交流。卓凱來到，眾人才自我介紹。卓凱讚賞眾人表現出色，買了食物給他們，可是沒人表示有興趣。卓凱承認本來此次為最後一次行動，但突然收到指示，需要他們找到Pak-key的電腦資料。五名臥底探員按照計劃，雀雀假扮按摩女郎，得知Pak-key的儲物櫃號碼，然後拍打枕頭將訊號傳給隔壁的速龍，偷取Pak-key的USB儲存器，接着由蕃茄接載將USB儲存器交給卓凱。

阿攣以應召女郎的身份進入Pak-key辦公室，暗中破壞內裏的電力供應，然後卓凱扮成維修工人，進入辦公室內偷取資料。可是中途出了狀況，速龍及蕃茄因車子故障未能接手放回USB儲存器，而同一時間Pak-key快完成按摩。情況危急下，只好由Wing翔趕到按摩店放回USB儲存器。可是當Pak-key打開儲物櫃時，發現USB儲存器放置的位置不同了。

少鋒機警的發現Wing翔有可疑，隨後追出。Wing翔即登上卓凱的車子，少鋒駕着電單車與兩人展開追逐。少鋒對兩人死纏不放，卓凱故意把車撞向障礙物，逃過少鋒的追截。卓凱順利將偷取得來的資料交給泰國警方，向Wing翔他們表示可以順利返港，然後步出貨倉向上司匯報情況。突然間貨倉發生爆炸，五名臥底探員葬身火海。

卓凱回港後接受內部調查及心理評估，上司許啟發大讚他的辦事能力，但發生如斯大事件，不得不要他暫時停職。卓凱接受安排，只要求把五名臥底葬到浩園，可是不被接納。警方派黎瑞權與手下跟蹤他到一間小食店，以免他胡來。瑞權明白卓凱用意，於是要手下終止跟蹤。卓凱希望將速龍的遺物交給其母親，可是她不相信兒子變好拒絕收取。卓凱走到水族館，瑞權前來，得聞卓凱有辭職的念頭時，告誡他辭職是他的個人意願，可是別成為第二個覃歡喜。

第2集

歡喜擺下兒子百日宴，老來得子，長興眾人都前來恭賀。其間長興老臣子羅漢於麻將桌大叫大嚷，惹歡喜不滿。白頭彪率領眾兄弟前來祝賀，眾人的神情又立即變得嚴肅，因為白頭彪最近另立門戶自創新長興。白頭彪雖送上金菠蘿作為賀禮，其實欲於長興話事人魏松山面前勸歡喜轉投新長興。歡喜將賀禮怒擲在地上，雙方人馬劍拔弩張，最後得歡喜的妻子姚姍姍打圓場，白頭彪才率眾離去。

白頭彪前往會見哥倫比亞一毒梟，白頭彪跟他聯絡三年均未能一見其人，今次終獲接見。可是當白頭彪到達會面地點時，卻被他身旁的殺手射殺。原來該名毒梟便是松山在外國長大的兒子魏德信。德信返到家中，看見父親在練書法，蓋玉璽印時不慎滑手掉在桌上，德信見狀出手協助。德信態度謙卑的告知老父，已安排他到加拿大安享晚年，讓他接任龍頭之位。

德信出席長興的會議，表示他已接管長興話事人一位，包括歡喜在內的叔伯不信，要求松山出來交代。德信接手後首先表示集團管理層老化，決定改革管理層，將平均年齡降至三十五，而歡喜及羅漢均接近六十歲之齡。可是德信同時表示長輩有的經驗跟人脈，遂向眾人表示誰能擺平不歸隊的白頭彪舊部徐天堂，便能成為他的左右手。

歡喜見德信作風狠辣，認為自己有危險，遂向上司程天明求助要求恢復警員身份。可是天明認為這是難得的機會接近德信套取毒品交易情報，着歡喜多留一個月。歡喜以高價招攬天堂，天堂不為所動，歡喜出言警告。瑞權發現警隊內有內鬼，打算將臥底的資料轉移到USB記憶棒然後交給卓凱，可是途中遇上伏擊。對方火力強大，瑞權身中多槍。卓凱事後趕到現場，得知瑞權遇害神情哀傷。可是他於現場看見一名可疑女子後暗中跟蹤，發現她原來是瑞權的臥底鄭淑梅。

天堂前往會見羅漢，表示願意以九百萬賣出業務。雙方言談甚歡，羅漢表示會在德信面前表揚他。天堂表面客氣，可是當羅漢離開步出餐廳時，天堂用茶來奠祭羅漢。歡喜再向天明表示未能完成任務，要求以新的身份移居外地。可是天明仍然拒絕，歡喜見狀不再央求他，自行想辦法離開香港。歡喜離開時遇多名刀手襲擊，天明拔槍保護歡喜，卻被刀手夾攻，壯烈犧牲。姍姍抱着嬰孩準備會合歡喜之時，一群刀手現身，姍姍不得開槍保護自己，可是仍抵不了多人襲擊。歡喜趕到現場，只見姍姍奄奄一息。

第3集

德信來到天堂的酒吧，大讚天堂幹得有聲有色。可是話風一轉，德信便要天堂關掉酒吧的生意，天堂只好跟從。警隊於短時間內失去兩位高級督察，啟發見警隊士氣低落，要卓凱盡快完成心理評估後歸隊，可是卓凱認為自己還沒準備好。卓凱知道淑梅有意前往曼谷支援瑞權的臥底，他見淑梅完全沒受過臥底的訓練，遂勸她別要前往曼谷，可是淑梅沒有理會。

姍姍死後，歡喜知道是德信在背後挑撥他與羅漢，把心一橫，利用天明的證件潛入警隊資料庫，毅然刪除自己的警員檔案。歡喜決定聘請殺手為妻子報仇，他挑選殺手時，看見其中一名殺手猜Fing連像樣的鞋履也沒有，認為當人沒甚麼可以輸掉時做事才有狠勁。

三名殺手攻入德信正在進餐的餐廳，與德信的保鑣展開槍戰。當德信與猜Fing糾纏時，歡喜拿着利刀欲將他刺死，可惜被德信阻擋了。在猜Fing的保護下，歡喜能夠全身而退。臨別前歡喜問了猜Fing的名字，要他務必保留性命收取尾款。淑梅到達曼谷，手上只得臥底留下的短訊，尋找臥底一事茫無頭緒。淑梅只憑肉眼觀察誰是臥底，結果最後被專騙遊客的騙子盯上。卓凱把一切看在眼內，任由她碰釘，總比她胡亂行事好。

淑梅在碼頭遇到歡喜向她借手機一用，當時淑梅仍未知他是誰，她大方借出手機。淑梅另一部手機響起，當她掛線後，歡喜已乘的士離開。淑梅以為他盜取了手機，便乘坐另一輛的士追去。原來歡喜前往跟Pak-key會面，打算投靠他。淑梅突然闖入向歡喜追回手機，後來才得知是一場誤會。淑梅尷尬的離開時突然收到卓凱的電話，命她折返回去向歡喜借錢，淑梅只好遵從。淑梅糊塗地完成卓凱的任務，卻弄髒了少鋒的衣服離去。

卓凱與淑梅會面，表示是次前來曼谷的目的是要看緊她，別讓她胡作非為。其後卓凱要她買一件恤衫安裝偷聽器，淑梅誤會了他的意思。卓凱發現Pak-key身邊有四名港人，遂懷疑臥底便在他們當中。卓凱教淑梅將偷聽器縫製在鈕扣的位置上，可是淑梅多番嘗試仍達不到卓凱的要求。淑梅堅持嘗試不放棄，最後不知不覺睡了。卓凱檢查她的製成品，覺得滿意。德信相約天堂會面，先要天堂在桑拿房受熱一番才得接見。德信命他到泰國將歡喜帶回港，問他需要多少人手，可是天堂自信滿滿的表示只需要他一人便足夠。

第4集

施嘉莉與楊詠同為稜智財務公司的職員，楊詠見德信駕臨辦公室接管子公司事務，欣賞他英俊富有及有學歷，可是嘉莉擔心新人事新作風會大幅裁員。德信發現財務公司的業績未如理想，因為現有很多網上財務公司分攤了他們的利潤。德信派人調查，安排了人刻意與該財務公司借錢看看幕後主腦是誰，德信還親自到場，視察情況。果然，在交易中德信發現一名女子在操縱交易，遂派人跟蹤可惜被對方逃掉。他們遂捉拿放債人審問主腦身份，可是放債人原本為露宿者，表示從未見過主腦。

另一方面，少鋒認為未來的大計事關重大，勸Pak-key不應該為歡喜一人節外生枝。少鋒亦想起當年一無所有，感激能遇上Pak-key，因此Pak-key認為自己曾受歡喜的恩惠，所以要感恩圖報，希望少鋒明白此點。淑梅打算將裝有偷聽器的恤衫送給少鋒時突然跌倒，鼻孔流血狀甚狼狽，少鋒見狀反而載她一程。天堂到達曼谷首要接觸的竟不是Pak-key，而是於泳池邊的一名美女，他請美女喝一杯美酒，打開話題。美女見對方如此俊俏，亦十分受落。

卓凱正教導淑梅如何紀錄偷聽得來的資料，期間聽到少鋒發現集團內有叛徒，便呈上給Pak-key處置。卓凱懷疑那人就是臥底，因此出動設法營救。卓凱使計換掉侍應手上的啤酒，當Pak-key手下打開時便會放出煙霧，卓凱就在此時闖入將叛徒救出。可是叛徒毫不感激卓凱營救，還脅持淑梅打算向Pak-key證明自己清白。少鋒剛剛趕到，看見卓凱等人，便出手制服叛徒。德信繼續調查網上財務公司一事，故意用錢引誘幕後主腦現身提錢。德信與助手駕車跟蹤主腦，怎料她忽然大灑金錢，讓跟蹤泡湯，德信卻反而露出滿意笑容。

Pak-key收到天堂的通諜，要求他交出歡喜，並相約他在船上會面。天堂單人匹馬到船上見面，胸有成竹地面對Pak-key。天堂得悉Pak-key的毒品倉庫在哪兒，他將毒品偷走，好讓Pak-key要跟大拆家交代，從而迫使Pak-key要交出歡喜給長興。Pak-key終於無計可施，他調查得知如來是他的女伴將貨倉地點告訴天堂，就是天堂在泳池邊兜搭的美女。Pak-key於歡喜面前欲迫美女從高處躍下，歡喜不忍看見因自己的事連累無辜的人，遂決定代替美女從高樓跳下。

第5集

Pak-key見歡喜勇於承擔責任，誓言不會將他交給長興。歡喜看姍姍的照片時想起她臨終前說的話，便向她承諾從今以後要帶笑面做人。少鋒見Pak-key心軟而維護歡喜，可是他不忍Pak-key送死，決心替他解決歡喜。少鋒拔槍指向歡喜，同時歡喜自覺大仇未報不可被殺，也同時柭槍相向。Pak-key見狀阻止，不許少鋒陪同交易。卓凱看見跟隨Pak-key外出的人沒有少鋒，勸少鋒一起返香港。少鋒不能眼睜睜看着Pak-key出事，堅持不隨卓凱返香港，卓凱竟以手扣押他上汽車到機場。

Pak-key與歡喜跟着天堂指示到達交易地點，轉上一輛已安排好的車輛。當他們打開車門時，一隊警隊突然出現拘捕二人。歡喜在囚車上向Pak-key表示他不可以坐牢，可是Pak-key表示在泰國販毒會被判死刑，歡喜聞言大驚。天堂在遠處看着二人被押上警車後，以為大功告成，準備返回香港。

警車押送二人不遠便停下來，釋放Pak-key及歡喜二人，歡喜不明所以。原來那幫警察是Pak-key的內應，Pak-key檢查車上的毒品，發現被天堂取了一半。Pak-key致電少鋒報平安，指他的貨及歡喜也能保住，相約他一同慶功。豈料少鋒突然聽到車輛相撞的聲音從電話傳來，大驚。Pak-key的車被另一輛車撞得反轉，少鋒趕到，Pak-key彌留之際說出毒品被歡喜取去。少鋒看着Pak-key去世，悲痛莫明。

嘉莉潛逃了數天返回公司，主動要求與德信會面。她將多年來靠搶公司客戶所賺的金錢全數還給德信，可是德信表示不會收回金錢。嘉莉知道德信放過自己是因為看中她的賺錢能力，欲請她替他打理財務業務及營運酒吧。嘉莉表示要作德信的合夥人而非下屬，她帶來的金錢便將視為投資，德信聞言接受，並舉杯答應這項交易。天堂帶着價值近億元的毒品向德信匯報行動失敗，可是自己仍受了傷才能帶毒品回港。德信不接受天堂的解釋，可是因為嘉莉看中天堂營運酒吧的才能，才願意放天堂一馬，命天堂替嘉莉打點新酒吧的業務。

卓凱帶淑梅及少鋒到瑞權墳前，答應他會找回他旗下所有失聯臥底。三人然後到瑞權家查找線索，發現瑞權生前曾向臥底下了「接近長興」的命令。卓凱得知最近長興新酒吧開張，便命淑梅在內擔當侍應，用微型錄影監視內裏的情況。可是裝成鈕扣的錄影器不慎掉在地上，淑梅正苦苦的找尋。剛好天堂路過，發現地上的鈕扣，正欲拾起時，少鋒突出手襲擊天堂，二人打起上來。歡喜這時竟忽然率人前來祝賀德信。

第6集

歡喜率領手下前往德信新開的高級會所祝賀，並向眾人宣告他成立了新字頭福和，並於西貢開設新的海鮮酒家，邀請德信前來光顧。天堂見歡喜從泰國活着回來還成立字頭，表示恭喜。少鋒隨歡喜離開，主動向歡喜要求加入福和，希望幹掉德信及天堂，歡喜聽後高興，讓他跟隨撻Q。卓凱事後怪責他擅作主張，看穿他是想向歡喜報仇。少鋒表示進入福和後，找到長興的資料可能比淑梅還多，令淑梅十分不滿。

少鋒在福和跟隨撻Q工作，撻Q見少鋒終日愁眉不展，便要他寛容一點。少鋒拿象拔蚌準備處理之時，歡喜找他閒聊。少鋒問及歡喜有關Pak-key死前發生的事，歡喜一一如實作答，歡喜甚至表示回港後聽聞此事與天堂有關。歡喜坦言後悔到泰國投靠Pak-key，否則他不會死，少鋒安慰說與歡喜無關，自己必定會為Pak-key報仇。

淑梅下班後遇見嘉莉，忽然有三名刀手追殺她們，二人一起逃走。淑梅見嘉莉身手敏捷地以電槍擊暈兩名刀手，而淑梅也為嘉莉擋了一記而受傷。當二人脫險後，嘉莉為淑梅細心包紮傷口。少鋒認為嘉莉的身手不像普通人，要淑梅務必小心行事，卓凱認為嘉莉必定受過專業訓練，着淑梅多留意她。

嘉莉告知德信她與淑梅遭伏擊，提醒他多加小心，德信反送她一支手槍旁身。嘉莉拿起手槍指向德信，德信氣定神閒地糾正她握槍的姿勢。嘉莉為答謝淑梅救助，邀請她共進晚餐，淑梅於是在背包裝上偷聽器。嘉莉問及淑梅擔任侍應前的工作，淑梅如實告訴她為警察。最後淑梅不勝酒力睡着，嘉莉便趁機翻看淑梅的背包，從她錢包上看見淑梅身穿警察制服的照片。淑梅醉醺醺的離開餐廳，卓凱向她遞上水樽。卓凱見淑梅凡事拼搏的模樣，終於了解為何當初瑞權會挑選她作臥底。

卓凱到福和酒家與歡喜聚舊，卓凱勸歡喜返回警隊，免得其兒子過沒有爸媽的生活。歡喜反嘲諷卓凱的五名手下為警隊犧牲卻得不到任何補償，還表示歡迎卓凱加入福和。少鋒趁着二人閒聊，偷進歡喜的辦公室偷拍賬簿。淑梅於酒吧內遇上德信的手下煙仔，對方對她毛手毛腳，惹淑梅討厭。可是淑梅喝下飲品後突然全身發燙，開始神智不清，這個時候煙仔便將她帶進房間。

第7集

天堂突然出現破壞煙仔的好事，煙仔欲教訓天堂，可是不是天堂的對手，反而被天堂發現他將長興獨家的藍冰毒品放在其他場所放售。淑梅翌日醒來，發覺天堂赤裸上身睡在自己身旁，大驚失色。她本想將煙仔的惡行立即告知嘉莉，可是天堂着她稍安毋躁，他有弄垮煙仔的方法。煙仔率手下打算伏擊天堂，可是天堂錄有煙仔罪證的聲帶，讓煙仔不敢輕舉妄動。

天堂與淑梅趁煙仔離開時闖入其製毒工場，拍下煙仔的罪證。天堂發現煙仔將玻璃粉混入高純度的藍冰出售，賺取差額且獲利甚豐，但這樣做便會毀壞長興販賣高純度藍冰的聲譽。淑梅與天堂離開時巧遇折返的煙仔，隨即追趕天堂二人。幸好卓凱駕駛貨車攔截眾人，淑梅才得以逃脫，事後卓凱還嘲諷淑梅與天堂剛才恰似一對亡命鴛鴦。卓凱見淑梅能同時接近天堂及嘉莉，關切問她能否應付得來。

煙仔知道東窗事發，於是先發制人，在德信前說天堂搶走毒品兼打傷手足，天堂則將煙仔的罪證交給德信，之後被德信委任接收煙仔的分銷業務。根據少鋒調查，發現家來海味店沒有貨物往來只是負責洗黑錢，卓凱與淑梅於是在家來門外守候。卓凱潛入家來，發現了暗格內藏有一袋現金，之後跟蹤拿走現金的南亞裔人。

可是那人來到商場時，淑梅被派傳單的眾人截停，於是卓凱補上。卓凱突然發然身後有人跟蹤，於是先發制人。原來他們是O記的同事，他們的上司朱志彬曾跟隨卓凱，而他們正調查南亞裔人的黑槍生意。監視期間發出槍聲，O記的人員闖入餐廳，卓凱從監視鏡頭上看見一名神秘人離開，便命淑梅跟蹤他。淑梅在人潮中依稀看見跟卓凱描述相似的男子，可惜商場人流多，她跟蹤至商場門外便失去其蹤影，幸好她也拍下那人的背影。

天堂以美食速遞的形式包裝其藍冰的生意，弄得有聲有色。每遇到高訂量及豪宅區的訂單，天堂都親自運送。一次天堂送貨時，遇到有人跟蹤，於是使計避過追蹤。當他到達目的地時，才驚覺訂貨人是德信。德信試探他會否小心行事，免被人發現，結果大失他所望，便將其信用評級由A降至B。可是天堂表示自己對每位客人也有信用評級，德信見狀立即樂於繼續跟天堂合作。

第8集

撻Q光顧長興的藍冰後，處於極度興奮的狀態，主動向歡喜道出此事，結果令歡喜生氣，被猜Fing教訓了一頓。天堂替嘉莉送外賣時竟看見淑梅，原來她已成為嘉莉的私人助理。淑梅向卓凱報告嘉莉的借貸及洗黑錢生意，而且深得德信信任。嘉莉心情不佳，因一宗小事而遷怒於淑梅，將玻璃杯摔在地上。淑梅想執拾地上的碎片時被德信阻止，並替她打圓場，要淑梅先行離開。德信關心嘉莉的情緒，推說她的表現會影響生意額。

嘉莉接到通知，便立即撇下德信離開。嘉莉駕車到一檔販前面，看着一名叫劉良的人。德信突然前來，說出知道劉良是嘉莉父親，早年因殺人罪入獄，受害人為嘉莉母親，德信亦指知道她對父親懷恨在心。嘉莉得知德信將自己的過去調查仔細，可是德信表示調查不到嘉莉大學畢業後所發生的事情，但嘉莉不欲再談。

德信開始道出他的故事，指自己爺爺建立長興，德信自小便深得爺爺喜愛，早已將他視作長興的繼承人。可是他有反叛時期，一度與長興劃清界線，直至新長興的出現，因不想看見爺爺的心血毀於一旦，所以才回來。卓凱監視天堂發現了他收取藍冰的方法，而卓凱使出聲東擊西，趁他們離開之際，少鋒趁機偷取藍冰。少鋒然後按歡喜的吩咐將車交給猜Fing，卓凱則跟蹤猜Fing位置，然後通知志彬帶隊到毒倉抓人。

當歡喜收到通知說貨倉來了警察時，他立即找黑警求助。猜Fing返回酒樓向歡喜報告事情順利，可是不明白為何警方會得知毒品所藏地。歡喜沒有回應，繼續與兄弟慶祝成功打擊長興的毒品生意，而當中立功者為少鋒。志彬與卓凱跑步，得知卓凱重新調查瑞權之死。卓凱還沒有復職，未能調動警力，志彬主動提出可以幫忙。

淑梅與嘉莉用餐期間巧遇嘉莉前公司的同事楊詠，從她們對話中得知嘉莉曾於稜智財務公司上班。於是卓凱便命她到財務公司打探，結果發現嘉莉於三個月前辭職，同時為成德信的合夥人。淑梅思前想後認為嘉莉身手不凡又背景神秘，懷疑嘉莉身份。淑梅於是趁嘉莉洗澡時向她打出暗號，欲約她於天台見面，而卓凱則於高處監視。

第9集

毒品調查科(MB)劉建明為志彬引見行動組高級警司黃sir，相約他到酒吧消遣，志彬聽見黃sir的大名便一口答應。赴會期間，黃sir查問志彬如何找到歡喜的貨倉，又有意招攬他到MB。黃sir與建明二人分別以升職及名表引志彬加盟，可是被他一一拒絕。卓凱了解既然他們招攬失敗，便會向志彬下手。不出所料，當志彬返回辦公室，看見抽屜有被動過的痕跡，隨後已有內部調查科人員出現，指控他收受利益而要求他協助調查。

卓凱要求與黃sir見面，可是當黃sir離開餐廳時，已被內部調查科的人員帶返警署問話，卓凱感到愕然。原來有匿名電話舉報黃Sir，因此警方才採取行動。黃sir被警方迫問下，供出了歡喜收藏藍冰的方法及位置，歡喜等人同時被帶返警署調查。在警方截獲貨倉前，歡喜還臉帶笑容，可是得知貨倉被截查時，他才要求找律師。歡喜獲保釋離開，可是炮仗不滿歡喜處理黃sir的手法。炮仗對歡喜的不滿加劇，引起福和內部不和。

天堂稱病未能替嘉莉運送現金，嘉莉遂命淑梅陪同她前往。嘉莉發現背後有可疑車輛，於是便要淑梅先行一步，自己則追查跟蹤他們的人是誰。天堂喜見淑梅前來，還借意挨近她討點便宜。閒聊期間，淑梅留意到天堂的雪櫃有一陣異味。點算現金期間，忽然有數名蒙面大漢手持武器闖入天堂的速遞公司，天堂盡力保護淑梅逃走。二人逃到一樓的簷篷上，天堂將身上的棉被披在淑梅的身上，讓她跳下先行逃走。淑梅不忍留下他一人，便緊緊緊抱他一同跳下。天堂其後制服追來的手下，原來其中一人是煙仔。煙仔因天堂向德信告狀之事，被飛機砍掉他一隻手，天堂未有追究，還讓他離開。

經此一役，嘉莉希望聘請保鑣，德信聞言立即挑選一班適合人選給嘉莉選擇，連自己的履歷也一同放進去，可是因他沒有當警察的經驗而遭拒絕。最後德信要求若她挑選了合心意的人，定要給他過目。淑梅不斷到香薰店找尋與藍冰相同的氣味，結果她記起這味道是在她還是警察時，遇到一位守證物房的同事，他身上的氣味便與此批藍冰相同。卓凱於是偷取警員證潛入證物房調查，拿取了部份福和的藍冰證物化驗。

第10集

啟發詢問卓凱為何不去見心理醫生，而現時的報告說卓凱未能擔任前線工作。卓凱表示他希望辭職，啟發極力挽留。志彬到卓凱家探望，得知他已辭去警察職務。卓凱原本不欲告訴他辭職原因，可是最後還是告知志彬，原來卓凱認為只有加入長興才能調查更多資料。另外，卓凱推薦志彬到CIB接任他的位置，志彬欣然接受。

德信突然要求嘉莉與全亞洲最大洗黑錢的中介Mr. White見面，而只是入場費已需二億元。嘉莉於是要求前往預定地點前，先悉心打扮一番。德信與嘉莉進入了Mr. White所設下的賭局。德信被定為Mr. Black，同桌還有Mr. Blue、Mr. Red及Mr. Yellow。荷官交代遊戲規則，誰人能在賭局上首先贏出五億便能勝出。數局過去，Mr. Yellow佔盡優勢，德信識破當中玄機，明白不能坐以待斃，於是起身離場，要脅保安人員說出Mr. White所在。Mr. White欣賞德信的機智冷靜，可是勝出五億元的規則仍舊不變，於是德信提出與他對賭，賭注五億，如德信勝出，Mr. White便要引薦他。德信返回賭桌上，向嘉莉示意一切辦妥，嘉莉遂押下所有籌碼。

由於貨倉被查獲，福和眾人無以為生。炮仗現身表示他認識的偽鈔師傅倪金將服刑完畢出獄，只要福和提供一切印製偽鈔的器材用具，保證能為福和大開財路。同一時間，剛升職到CIB的志彬命下屬留意倪金出獄的動向，因為估計他再犯案的機會高。歡喜問及少鋒是否習慣，少鋒不置可否，但表明希望直接跟隨歡喜。歡喜認為問題只在能否信任他，其後歡喜着他做一件事。

撻Q與少鋒接待倪金出獄，而CIB成員則從後跟蹤。當他們到達旺角鬧市時，撻Q等人忽然分三路離開，令CIB等人惟有分頭追趕。少鋒成功帶倪金到炮仗處，展開印偽鈔工作。卓凱前往應徵嘉莉的保鑣，淑梅遞上申請表格，在他耳邊告知面試方式。卓凱憑他機智贏取嘉莉的賞識，可是在座其中一名拳王級候選者不滿，要跟卓凱擂台上決一勝負。結果卓凱看出拳手的下盤不穩，成功取勝。卓凱與嘉莉簽署正式合約前，德信要求與新聘任的保鑣會面，並比試裝嵌槍械。試驗開始，二人的速度不分上下，最後二人同時完成裝嵌，互相用槍指向對方。

