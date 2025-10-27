使用無人機及車Cam等 私隱署提供實務指引

【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(27日)在社交平台發出《使用閉路電視監察指引》及《使用無人機和車廂攝錄機指引》，並出版兩份「懶人包」，摘錄資料使用者應注意的事項，以配合低空經濟及智能監察技術迅速發展。

私隱專員鍾麗玲指私隱署就負責任地使用閉路電視系統、無人機及車廂攝錄機，提供實務指引，能協助資料使用者有效運用科技，同時確保個人資料私隱獲得保障。

《使用閉路電視監察指引》闡述使用閉路電視系統應考慮的事項，內容涵蓋合法及公平收集個人資料；使用閉路電視系統的必要性、相稱性及透明度，以及保存錄影片段和保安措施等規定。

同時指引亦就進行私隱影響評估、提供清晰的告示，以及可使用閉路電視錄影片段的場景，作出實務建議。

至於《使用無人機和車廂攝錄機指引》，則概述使用相關攝錄裝置可能涉及的私隱風險，並就避免過度收集個人資料、通知受影響人士，以及錄影片段的保安等方面，提供實務指引，同時提供車廂攝錄機告示範本貼紙，供客運車輛使用。

