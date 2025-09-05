使$5萬做療程變按摩槍舒緩 議員斥「痛症中心屬非法行醫」

【on.cc東網專訊】香港人長時間工作，市民不時會尋求「痛症中心」等服務，紓緩疲勞和身體不適。有不少「痛症中心」苦主誤以為自己真的在看醫生。有事主表示，自己支付約5萬港元進行3次療程，但所謂「療程」只是使用「按摩槍」幫她舒緩。另有事主表示，治療後獲其他中醫告知情況沒分別。議員表示，過去曾接獲過百宗求助，認為這類「痛症中心」屬「非法行醫」，期望當局立法打擊。他又提醒，本港註冊醫療人員不能賣廣告，同時市民可在網上查冊看相關人士是否有專業註冊。

A小姐（黑衫）表示，自己在網上有一個十多人的苦主群組，多數人支付4至5萬港元進行3次療程；有人甚至支付10萬港元進行6次療程，大部分人已完成療程。她指自己在社交平台看見廣告，認為看起來真實、有其他病人實例，又指相關中心亦有接受傳媒報道，因此相信該中心。

她及後預約該中心檢查，指該中心職員身穿藍色袍、有接待處，簡單檢查後亦有使用脊骨模型向她解釋，看似正規診所、很多顧客。她指出，相關中心的合約條件嚴苛，亦曾質疑若療程無效能否退款，獲對方回覆保證稱相關療程必定有用。她說相關中心使用看似專業的儀器名稱，「去到先知」相關儀器為何，應用使用相關儀器後感覺「奇怪」。

她指在使用儀器後終於能夠見「doctor（對方不會自稱『醫生』）」，對方着她先脫衣服放鬆拍後背的照片，其後在按摩床用按摩儀器後，被要求挺直後背拍照。她稱「doctor」及後立即拍片問她接受療程後的感受，但數天後認為療程無效。A小姐表示，曾經向消委會、執法部門、衛生部門等單位求助，獲衛生部門回覆稱，非註冊醫生並不受當局監管；執法部門亦指「證據不足」無法處理。

B小姐（白衫）本身有看中醫，認為太慢，因此到相關中心看症。她指對方亦是拍照後，便稱她又「長短腳」、「脊柱側彎」等問題。她指付款時曾提出以信用咭支付，但對方稱使用其他付款方式會有折扣。她又指，「doctor」在所謂「治療」後拍片稱她有好轉，但3次治療後原先的中醫告知並沒大分別。

議員陳永光表示，目前坊間有不少處所標榜能為顧客提供「正骨」、紓緩痛症等服務，有市民在這些處所接受了懷疑由非醫療專業人員提供的服務後受傷。他表示，過去曾接獲過百宗求助，涉及不同同類型中心，但沒有統計金額。他認為這類「痛症中心」屬「非法行醫」，影響醫療衛生界聲譽。

他指出這類中心會就「法律罅」，不會直接自稱自己是註冊醫療人員，又會用「痛症剋星」、「告別痛症」之類的字眼，迴避受法規監管的醫療字眼。他說部分相關中心裝修甚至比正規診所更加好看，收費被專科醫生貴。他建議當局立法完善相關法例，加強巡查執法，以打擊非法行醫行為，同時加強公眾教育和宣傳，防止市民誤墮非法行醫陷阱。

