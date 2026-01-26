錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
來台拍首支廣告 李晧禎尾牙人氣爆棚
[NOWnews今日新聞] 韓籍啦啦隊女神「釜山女神」的李晧禎近日再度飛抵台灣，一落地便火速投入工作行程，人氣與邀約同步攀升，正值台灣尾牙旺季，她的行程幾乎天天滿檔，成為企業活動與粉絲關注的焦點，這次來台她也接下全新合作，首次擔任廣告女主角，為自己的演藝歷程寫下重要一頁，也讓「李晧禎效應」在尾牙市場持續發酵，讓她興奮地大喊：「想在台灣過年！」
人生第一支廣告 把初體驗獻給台灣
值得一提的是，這次拍攝不僅是品牌合作，更是李晧禎人生中的第一支廣告作品，她坦言從平面拍攝轉換到動態演出，對自己來說是全新挑戰，站在鏡頭前的那一刻既新鮮又緊張，但也格外難忘。李晧禎表示希望能把最好的狀態留在鏡頭裡，因此在拍攝前做了不少心理準備，也更加認真面對每一個細節，把這次「廣告初體驗」視為重要的成長里程碑。
回憶拍攝過程，李晧禎直言最難忘的是與「珉貞姐姐」對戲的橋段，她笑說因為過去多以平面模特兒身分工作，真正站在動態拍攝現場時，緊張感遠超想像，甚至一度頻頻NG，讓自己相當懊惱。為了克服不安，李晧禎乾脆把台詞全部寫進筆記本反覆練習，提前熟記內容才能在正式拍攝時穩住情緒，她也坦言這次經驗讓自己學到很多，是非常重要的一課。
試玩後接下合作 尾牙現場人氣爆棚
談到合作前是否實際體驗產品，李晧禎也大方分享，自己在接下邀約後就先試玩過相關遊戲，直呼機台種類多、內容豐富，整體體驗相當投入，尤其活動設計中的「抽黃金」橋段更讓人期待感十足。
近來李晧禎多數時間待在台灣，除了必要的韓國工作與回診行程外，幾乎都留在台灣跑活動，她也透露自己今年參加不少尾牙，能在不同場合看到粉絲特地帶應援毛巾到場，讓她感到非常開心與感動。
想感受台灣年味 甜喊：也想在這過年
隨著農曆春節將近，李晧禎透露今年仍會回韓國陪家人吃飯過年，但她也笑著補充，其實心裡很想體驗一次台灣的過年氣氛：「如果有機會、如果有工作，也可以邀請我！」談到未來規劃，她開心表示復出後收到不少邀約，對此心存感激，也希望今年能嘗試更多新領域。
資料來源：李晧禎IG
朴旻曙完賽富邦馬拉松！人生首場21K在台灣 李晧禎力挺幫掛獎牌
李晧禎揭去年短暫回韓關鍵原因！不是不愛台灣、體力撐不起野心
獨／李晧禎直播遇7.0強震！秒躲桌下全播出 粉絲狂讚反應滿分
