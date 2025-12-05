精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
來年將大砍元宇宙預算 Meta股價勁揚
（法新社紐約4日電） 臉書（Facebook）母公司Meta今天股價大漲，原因是有報導指出，該公司正大幅縮減與虛擬實境相關的「元宇宙」投資，並轉向人工智慧（AI）領域發展。
2021年Meta執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）看好虛擬實境潛力，甚至將公司名稱由Facebook改為Meta，展現他對元宇宙（Metaverse）這個透過VR頭戴裝置進入虛擬世界的前景充滿信心。
但自2021年以來，主要負責元宇宙業務的Reality Labs部門已燒掉806億美元，卻僅帶來97億美元營收。
根據彭博社報導，Meta計劃將元宇宙相關支出大砍30%。消息一出帶動Meta股價今天在華爾街交易中一度勁揚4%。
當前41歲的祖克柏大幅增加挹注給AI的資源，並在公司內部重整專責團隊。
他還展開積極徵才，砸數十億美元重金以高薪吸引來自OpenAI、蘋果和Google的高階主管。
