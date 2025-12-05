來年將大砍元宇宙預算 Meta股價勁揚

瑞銀資產管理發布2026年投資展望，瑞銀資產管理中國股票主管施斌表示，中國股票估值仍具吸引力，包括長線基金和對沖基金在內的全球投資者，正在積極參與中國股票的基石投資與二級市場交易。他續稱，當前外資大多選擇通過ETF的方式進入中國市場，意味着市場仍處「技術性修復」階段，要實現持續資金回流，投資者仍須看見結構性改革的持續推進，與可持續性增長的跡象。中國股票的估值還遠沒有到「過熱」的程度，下一階段的市場走向將由基本面驅動。施斌指出，「十五五」規劃釋放出從「數量擴張」到「可持續與創新驅動增長」的轉型訊號。高質量增長的主線有望成為未來12個月行業板塊輪動和估值切換的關鍵力量。在基本面持續改善的背景下，創新板塊仍然保持穩健增長，高股息價值將與創新增長雙線並行，在中國低利率環境下，高股息股票仍具吸引力，部分龍頭股息率超過5%。#瑞銀資產管理 #ETF #中國股票 (CW)

infocast ・ 23 小時前