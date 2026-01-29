來往東涌闢新路 籲分散賞櫻 機場櫻花料情人節前盛放

當局呼籲市民分散到訪賞花。

本港天氣近日有回暖跡象，赤鱲角機場櫻花園種植的櫻花亦陸續盛放，為連續第四年開花。機管局指，今年再擴展櫻花園的範圍並新增39棵櫻花樹，預計靠近情人節的一星期最漂亮，整個花期預計吸引10萬人次到訪，又稱已開闢一條較直接的通道往返港鐵東涌站，相信市民能更快、更安全前往。攝影：蘇文傑

負責種植和保養的機管局自2023年開始，在機場後勤區赤鱲角南路一帶種植櫻花樹，今年踏入第四年，當局進一步擴大種植範圍。最新的第三期新增39棵適合華南地區的好運來櫻花，使整個範圍的櫻花樹增至160棵，佔地亦由最初的1萬呎增至3萬呎。機管局運行執行總監姚兆聰稱，第三期範圍特別把路徑設計成高低起伏、中間新增不少支路，方便遊人「打卡」。

距離情人節還有大約兩星期，姚兆聰相信櫻花在未來兩、三周會盛開，預期情人節前的一星期景色會最漂亮，但有部分因新種植預計要3月才開花。他又稱，機管局已承諾「年年都加花」，暫時已有明年第四期擴展的選址。被問到機場的商場11 SKIES被外界形容為「死場」，櫻花園是否有望帶動該處人流時，姚兆聰稱並不是要把商業和綠化捆綁一起，希望香港市民能享受機場城市。

有信心吸引10萬人次

櫻花園過去兩年共吸引約20萬人次參觀，姚兆聰有信心今年會吸引到10萬人次到訪。當局今年開放一條新路，方便市民從港鐵東涌站步行往返機場櫻花園，較過往路線短約200米，「更快、更安全。」他呼籲市民可在未來兩周分散到訪，毋須集中前來賞花。

市民推薦黃昏連夕陽打卡

到場賞櫻的馮先生在社交平台看到機場櫻花園的討論後，今日特意前來，他表示自己每年都會到場，「啲花靚咪過嚟睇囉」，支持機管局再種更多櫻花。對於今日未有太多櫻花開，他坦言「嚟到花未開都冇計」，日內一定會再次到訪。另一到場的戴小姐認為，今年範圍擴大後更美，參觀感覺亦較舒服，每年都有到場的她相信，日後更多櫻花盛開環境會更加漂亮。她又稱，雖然外國的櫻花都美，但香港有自己的櫻花園實屬難得，「點樣都係以香港為傲」，又推介黃昏時連同背後的日落景色打卡會更美。

