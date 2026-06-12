來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元

東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。

人員於5月底至6月初期間接獲兩名受害人報案，指他們收到一個不明來電。對方自稱內地執法人員，指控受害人涉嫌內地的犯罪活動。騙徒除了要求受害人簽署「保密協議」，同時索取「保證金」。受害人因為擔心自己涉案，並且急於證明自己的清白，於是信以為真。其後根據騙徒的指示，到指定的地點將現金交給另一名扮演「特務調查人員」的騙徒。其後受害人告知家人，發現受騙於是報案。

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經調查及翻查大量閉路電視影片，警員成功鎖定一名女嫌犯的身份。本周三中午時分，女嫌犯在紅磡區向一名受害人展示虛假的執法人員委任證，訛稱特務並且向對方收取騙款時，人員即場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名女子，並且起回約7萬港元的騙款。

被捕女子姓田(23歲)，報稱來港修讀碩士課程的內地生。人員在被捕人的住所內檢獲另一張虛假的執法人員委任證、一張虛假的內地執法人員工作證，以及相信用來製造保密協議的電腦及印表機。經深入調查後，相信該名被捕人共牽涉4宗同類型案件，案件中4名受害人(3名內地男子及1名內地女子)年齡介乎20歲至42歲，其中一名受害人亦為本地大學修讀課程的內地生。