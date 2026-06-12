來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
人員於5月底至6月初期間接獲兩名受害人報案，指他們收到一個不明來電。對方自稱內地執法人員，指控受害人涉嫌內地的犯罪活動。騙徒除了要求受害人簽署「保密協議」，同時索取「保證金」。受害人因為擔心自己涉案，並且急於證明自己的清白，於是信以為真。其後根據騙徒的指示，到指定的地點將現金交給另一名扮演「特務調查人員」的騙徒。其後受害人告知家人，發現受騙於是報案。
經調查及翻查大量閉路電視影片，警員成功鎖定一名女嫌犯的身份。本周三中午時分，女嫌犯在紅磡區向一名受害人展示虛假的執法人員委任證，訛稱特務並且向對方收取騙款時，人員即場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名女子，並且起回約7萬港元的騙款。
被捕女子姓田(23歲)，報稱來港修讀碩士課程的內地生。人員在被捕人的住所內檢獲另一張虛假的執法人員委任證、一張虛假的內地執法人員工作證，以及相信用來製造保密協議的電腦及印表機。經深入調查後，相信該名被捕人共牽涉4宗同類型案件，案件中4名受害人(3名內地男子及1名內地女子)年齡介乎20歲至42歲，其中一名受害人亦為本地大學修讀課程的內地生。
其他人也在看
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
HKCERT 指「追回騙款」二次詐騙升溫 提醒慎防假冒平台及釣魚網站
<匯港通訊> 香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)發警告，指近期市面湧現大量釣魚網站，假冒市民常用的網購平台及公共服務機構，包括 Carousell、電子交通告票平台、水務署、中電、「積金易」平台及反詐騙協調中心(ADCC)，冀騙取個人資料、信用卡及銀行賬戶資料。HKCERT指出，騙徒建立高度仿真的假冒網站，模仿官方標誌、頁面設計及付款流程，並以「逾期未繳」、「欠款」、「即時罰款」、「停水」、「停電」、「退款」或「協助追回騙款」等字眼製造緊迫感，令受害人在未核實網址前便點擊連結、輸入資料或付款 。HKCERT發現，有釣魚網站冒用 Carousell 名義，顯示「交易確認」及「選擇您的銀行」等訊息，營造買家已付款假象，誘導賣家點擊銀行名稱後，轉至偽冒網上銀行登入頁面，騙取帳戶資料 。Carousell 亦提醒，騙徒會假扮買家，發送虛假付款確認連結或二維碼，誘使用戶離開平台並輸入銀行或信用卡資料，強調官方絕不會要求用戶點擊外部連結提供資料 。HKCERT接獲個案，指騙徒以「eTT HK」名義發出短訊，聲稱市民需點擊連結繳交罰款或查閱詳情，並將用戶導向假冒「電子交通告票平台」，誘騙在「核
環聯宣布向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
<匯港通訊> 全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯(TRU.US)今天宣布，推出全港首創措施，為遺失香港身份證的合資格人士1每年提供一份一次性免費信貸報告，幫助他們在遺失身份證後的高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低因身份盜竊造成的潛在財務損失，保障長遠信貸健康。 根據環聯最新的主要詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，超過三成(34%)表示身份盜竊為首要原因，反映身份盜竊是導致數碼詐騙的重大風險之一。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達4.8萬港元，為全球調查所及的市場中最高。騙徒能利用所盜取的身份開設未經授權的賬戶、申請貸款並導致過度使用信貸，最近有個案顯示受害人的損失金額可高達超過250萬港元。然而，環聯報告亦指出，許多詐騙受害人並沒有因而採取更積極的補救措施，僅42%曾聯絡受影響公司(如信用卡發卡機構)，而向信貸資料服務機構求助的比例則更低，只有39%。缺乏有效的即時補救措施，有可能進一步加劇遺失身份證後所造成的身份盜竊及詐騙風險。為協助公眾應對在這關鍵時期的風險，環聯現透過提供一次性免費信貸報告，為所有受影響人士提供即時支援。受影響人士可於
司法部無條件批准Paramount Skydance收購華納兄弟逾1,100億美元交易
此次無條件放行，掃除了兩大媒體巨頭合併的主要聯邦監管障礙。若交易順利完成，將成為媒體史上規模最大的合併案之一。Newsmax及Quiver Quantitative亦分別引述知情人士，證實了Politico的報道，惟截至發稿時，司法部尚未發布正式聲明。
恒大餘波｜羅兵咸合夥人憂受恒大清盤案波及 正研究保護資產策略 據報有人考慮離婚
據彭博報道，恒大清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國（PwC，內地稱普華永道）部份合夥人的擔憂，擔心會對其自身財...
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
樓市升勢持續，惟個別中小型發展商旗下市區豪宅淪為銀主盤。原由路勁前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目「喇沙滙」，近日被承按人滙豐銀行接管，並將由滙豐負責發售。更多消息：手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！樂風大角咀甲廈銀主盤7.3億沽 較估值大挫6成！新加坡財團承接 料改裝學生宿舍項目位於九龍塘喇沙利道25號，鄰近蘭開夏道，地盤面積約13,467呎。單偉豹於2012年以4.3億元向恒地主席李兆基購入該地皮，其後重建為喇沙滙，樓高4層，共提供4個複式單位，項目自2015年推出市場以來一直未能售出，曾一度合共叫價約7.8億元。一手住宅物業銷售資訊網最新資料顯示，項目於5月27日改名為「喇沙利道25號」，原定6月1日起展開新一輪招標。不過，有關銷售安排已於6月10日被承按人滙豐銀行終止，並列明日後所有出售事宜將由該行負責，意味項目已淪為銀主盤。 延伸閱讀: 銅鑼廣場 九龍塘 大角咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
金缸經｜本欄曾說紀惠3.3億賣酒店才是合理價
今次談兩件具爭議之事。 一，紀惠賣酒店不止虧2.8億吧？ 兩周前，喜聞紀惠集團成功出售灣仔摩理臣山道39號全幢...
「瑜一」以4828萬元沽西九方向特色4房大宅
<匯港通訊> 由華懋集團及港鐵公司(00066.HK)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情今日(6月12日)以招標形式售出兩伙單位,單日套現逾6756萬港元,其中包括一伙西九方向特色4房大宅。成交特色單位為第5A座27樓B室,實用面積1207平方呎,連51平方呎天際平台,屬4房1套連儲物室間隔,成交價4828萬港元,呎價4萬港元。單位擁西九方向優質景觀,可眺望西九龍海景及多個地標建築及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。項目不足一個月內已連沽4伙高層特色單位,當中包括雙破頂成交,涉資共約2.2億港元。同日另一成交單位為第2A座26樓A室,實用面積597平方呎,屬2房連儲物室間隔,成交價1928.03萬港元,成交呎價3.2295萬港元。前排向維港單位已累售111伙,涉資逾27.1億港元,平均成交呎價約3.29萬港元。「瑜一」系列累計售出748伙,總銷售金額逾130億港元。 (BC)#瑜一 #華懋 #港鐵
真豪宅｜石澳道14號逾5.6億沽 呎價逾9萬元
香港超級豪宅，由真富豪盤踞的石澳道獨立屋錄得罕見成交。已故會德豐前主席約翰馬登生前與家人居住的石澳道14號以逾...
港珠澳大橋口岸本月25日推無感e道 人臉識別5秒過關 毋須出示身份證
港珠澳大橋香港口岸離境大堂於本月25日推出「無感e道」服務，是全港首個「無感通關」試點。合資格而經登記的旅客可使用無感e道時，通關全程毋須停步，亦毋須出示香港身份證或e道二維碼，出境過程由傳統e道所需的8秒，縮減至5秒。入境處表示，系統準確率超過99%，預計5萬人受惠。無感e道運用容貌識別和人工智能影像分析技術，旅客通過無感e道時同時進行身份辨認和核實。傳統e道兩道閘門均會關上，而無感e道則採用「閘門常開」設計。已登記人士通過時，兩道閘門保持打開，全程毋須停步。而閘門只會在有需要時才會關上，例如當系統偵測到將要進入無感e道的人士並未登記，閘門便會關上。
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
Meta 與 Manus 正式分拆 創辦人尋求 10 億美元回購
《彭博》引述知情人士報道，Meta 已完成與 Manus 的業務分離。Manus 是一家由中國創辦人成立的代理式 AI 初創，去年 12 月被 Meta 以約 20 億美元收購。自本月起，Manus 員工已被鎖定無法存取 Meta 內部數據系統，Meta 員工亦被禁止使用 Manus 工具進行內部工作。一份內部備忘錄顯示，Meta 正逐步關閉該平台，現有項目將遷移至 Meta 自身系統。這是北京當局今年 4 月下令撤銷該收購後，首個具體執行步驟。與此同時，Manus 三位創辦人正嘗試籌集約 10 億美元回購公司。 中國首次強制撤銷跨境 AI 收購 中國國家發展和改革委員會（NDRC）於 4 月透過外商投資安全審查機制下令撤銷收購，這是北京首次強制推翻已完成跨境 AI 收購交易。雖然 Manus 已於 2025 年中將總部及核心團隊從北京遷至新加坡，但 NDRC 仍主張管轄權。審查過程在 3 月升級，當局禁止創辦人肖弘及季一超離開中國大陸，並要求數週內將 Manus 的中國資產恢復至收購前狀態。 監管延伸至 AI 領域 這項命令將北京今年對晶片產業的限制延伸到 AI 公司及工程師。中國監
深圳「瀧珀」將推出新一批高層單位 入場價約40餘萬元人民幣
<匯港通訊> 由長實(01113.HK)深圳都市圈旗艦住宅項目「瀧珀」自推出至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，為回應持續高漲的置業需求，「瀧珀」即將推出新一批高層單位應市。新批單位涵蓋一房及兩房多個戶型，建築面積由約550至861平方呎，間隔方正實用，戶戶設有露台，入場價僅約40餘萬元人民幣(下同）起，月供低至約1500元起。 長江實業集團成員和記地產集團總經理—市場楊穎新表示：「瀧珀憑藉優越地段、卓越品質及長江實業集團一貫信譽與實力，甫推出便成為深圳都市圈港人灣區置業新寵。隨著新皇崗口岸大幅提升通關效率，相信大灣區樓盤會更被看高一線，瀧珀更備受港人買家追捧，銷情看俏。」和記地產集團市場總經理王偉明補充：「惠州首個港澳居民健康中心啟用後，我們有信心這些利好因素將進一步帶動銷情，吸引更多港人進駐。惠州除了是港人吃喝玩樂熱門之選，現更成為了港人養生、養老的福地。為滿足港人需求，瀧珀項目景觀更開揚的新一批高層單位即將推出，我們誠邀廣大香港市民把握良機，發掘灣區濱海生活的無限可能。」 （BC)#長實 #瀧珀
緊急戒嚴｜派無人機飛到平壤 危害國家安全罪成 尹錫悅被判監30年
韓國前總統尹錫悅被指控於 2024 年 10 月至 11 月期間策劃無人機作戰，企圖在朝鮮半島製造戰時狀態。韓...
香港超級豪宅以7200萬美元易手 創下今年最大二手房交易
63億港元(7,200萬美元)的價格售出，該物業毗鄰馬化騰和李澤楷等富豪的豪宅，成為今年香港最大的房地產交易之一。土地註冊處登記文件顯示，石澳道14號的豪宅已售予Jennifer Tzelee Teo。根據房地產數據庫EPRC Ltd.，這是今年最大的一筆二手房交易。這棟住宅曾是會德豐前主席Marden家族的住所，佔地超過6100平方英尺(567平方公尺)。它位於香港島東側寧靜的石澳，長期以來吸引了包括騰訊創始人馬化騰在內的許多商業巨頭在此置業。 據知情人士在2024年透露，億萬富豪張磊這位出生於中國的高瓴資本創始人，曾與Jennifer Tzelee Teo結婚。根據彭博查閱的公開記錄顯示，她的法定姓名原為Zhao Li，在成為新加坡公民後改了姓名。張磊也是新加坡入籍公民，房產記錄顯示，他在新加坡烏節路購物區附近擁有一間公寓。高瓴的代表沒有回應置評請求。原文標題Hong Kong $72 Million Mansion Sale Ranks Among Year’s LargestMore stories like this are available on bloomberg.