來自茨城縣AREA310所屬DORAMIGI選手榮登「大亂鬥」世界排名年度第一！以16歲的年齡達成史上最年輕紀錄

茨城縣電競戰隊「AREA310」所屬DORAMIGI選手在「任天堂明星大亂鬥(以下大亂鬥)」的世界排名「UltRank」中榮獲 2025年度第1 。

他還打破了同一類別中中上最年輕排名者的紀錄，這位年輕天才的成就吸引了全世界的注意。

AREA310所屬DORAMIGI選手在大亂鬥的世界排名「UltRank 2025」中榮獲年度第1。

「UltRank」是根據世界各地舉辦的線下錦標賽的結果來確定的大亂鬥玩家排名。

DORAMIGI選手在 2025 年參加的眾多比賽中取得了優異成績，最終獲得了第1名。

AREA310 團隊對所取得的成績感到非常高興，並想對粉絲們的支持表示感謝。

來自AREA310的留言

我們衷心感謝所有每天支持DORAMIGI選選手與 AREA310 的粉絲們。

你們的熱情支持是選手們在比賽中獲得巨大力量的來源。

我們期待大家今後也能夠繼續支持我們。

DORAMIGI選手2025年主要戰績

Under18 電競選手獎

DORAMIGI選手在2025年所在主要賽事中取得的成績如下。

UltRank 2025: 年度第1

日本電競大獎2025: Under18 電競選手獎項 獲獎

LVL UP EXPO 2025 (美國/拉斯維加斯): 冠軍

篝火#14: 冠軍

Supernova 2025 (美國/尚蒂伊): 亞軍

Riptide 2025 (美國/桑達斯基): 亞軍

DORAMIGI選手與AREA310今後的動態也值得關注！

有關DORAMIGI選手表現的更多詳細資訊，請上「AREA310」官方網站確認。



