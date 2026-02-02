八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
來銀河 全年行好運 「澳門銀河」呈獻鴻運滿載新春體驗 迎接喜躍馬年
來獲獎無數的奢華綜合度假城轉轉風車，既迎好運亦喻意活力充沛， 同時盡享度假城一系列精彩紛呈的節日禮遇。
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月2日 - 亞洲領先的奢華綜合度假勝地「澳門銀河」隆重呈獻「來銀河 全年行好運」新春巡禮，誠邀全球賓客於2月4日（立春）至3月3日（元宵）蒞臨度假城，以一系列節慶活動、餐飲體驗、購物禮遇及精彩表演，開啓充滿祥瑞的新一年。銀河致尚微信會員可享精彩禮遇，提前註冊，確保每次「澳門銀河」之旅皆收獲滿滿。
新春風車轉出好運連連
是次新春巡禮以象徵好運、寓意招福的「風車」為靈感，特設多架風車裝置遍佈「澳門銀河」，隨風旋轉、轉出好運。賓客可隨心轉動這些特設的風車，寓意「好運一轉即發」，馬年美好滿載。銀河時尚匯各處亦設有巨型風車年花，宛若盛放的桃花及水仙花風車翩然轉動，寓意「風來運轉，花開富貴」，賓客更可與親朋好友完美「打卡」留念，以優雅之姿，與您共迎新一年！金閃紅艷的風車佈置與度假城金碧輝煌的建築相互輝映，祝願所有賓客將好運接好接滿。
自 2 月 4 日立春起，「澳門銀河」鑽石大堂的標誌性演出「運財銀鑽」將換上農曆新年限定版本，巨型鑽石伴隨新春喜慶音樂緩緩升起，歡迎各方賓客；大堂内以兩座巨型風車強化象徵好運的元素，為度假城的新春巡禮增添璀璨光彩。農曆新年期間，傳統舞獅表演及財神派福活動將為賓客送上滿滿的吉祥祝福，聲聲傳遞好運連連節節高。
由 2 月 4 日至 3 月 3 日，賓客只要消費滿澳門幣300元，或出示酒店房卡連卡套或當天之表演門票，即可於銀河時尚匯禮賓部兌換開運好禮，共同分享喜慶節日的濃厚氣氛。
「童」在銀河「童」樂坊專為兒童賓客設計了一系列農曆新年主題工作坊，讓孩子透過如製作應節手作等饒富趣味及互動性的體驗，認識節慶意義及了解與農曆新年相關的文化，讓小朋友們在「澳門銀河」的住宿期間留下彌足珍貴的美好回憶。
盲盒體驗開啓全年好運
「澳門銀河」的奢華購物勝地銀河時尚匯，匯聚國際知名時尚品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品。新春期間將以主題櫥窗與精心挑選的賀歲禮品，呈獻喜慶節日氛圍。2 月 13 至 23 日期間，賓客於銀河時尚匯購物可享高達6% 購物及餐飲回贈，更有機會於全新意大利購物區或明珠大堂參與即抽即獎盲盒遊戲，開啓全年好運並獲取幸運節慶紀念品。
除由度假城推出的精彩禮遇外，銀河時尚匯內的多個國際知名品牌例如Cartier、Delvaux、 Dior及 Prada，亦將分別推出節慶限定活動，為新春增添更濃厚的節慶氣氛。
節慶美饌增福添運
在「澳門銀河」的新春慶祝活動中，最不可或缺的，莫過於一系列精緻的賀歲美饌——以傳承飲食文化為本，為家人與摯友的團聚時光增添喜悅與祝福。
除了寓意深遠、適合作為節慶伴手禮的傳統佳節美點外，賓客亦可於多間指定餐廳享用一系列的賀歲限定菜式。2月14日至3月8日期間，於指定餐廳消費滿額更可獲餐飲「利是」優惠券，讓你在新一年繼續大飽口福。「澳門銀河」旗下超過 10 間餐廳誠獻節慶佳餚，從傳統中式美饌到國際風味，應有盡有。
迎接好運的精彩娛樂
新春期間，「澳門銀河」巨星雲集；度假城內多個世界級演出場地將呈獻一系列精彩絕倫的表演節目。
荷里活巨星 Jimmy O. Yang歐陽萬成將於 2 月 21及 22 日假銀河綜藝館奉上精彩表演，更邀得特別嘉賓歌手王嘉爾、粵語流行歌手尹光及香港新銳音樂人 Tyson Yoshi 同台亮相。此外，韓國人氣男團 RIIZE 亦將於 2 月 7 日及 8 日 在同一場地舉行《[RIIZING LOUD]》巡迴演唱會澳門站，勢必掀起熱潮。
緊接登場還有華語樂壇歌手田震，將於 2 月 19 日（年初三）於銀河綜藝館開唱，以極具感染力的舞台魅力為歌迷帶來難忘一夜。而人氣歌手汪蘇瀧將於 2 月 27 日至 3 月 1 日連續三晚演出，帶著「羅曼前傳」巡演主題以音樂為樂迷呈現他對浪漫的詮釋。
2 月 5 日，香港賀歲電影《夜王》的全球首映禮於「澳門銀河」東翼廣場隆重舉行，導演吳煒倫及多位香港影壇重量級明星將親臨現場，與觀眾近距離見面。
國家級非遺藝術 金光迎新歲
「澳門銀河」旗下的藝術空間「銀河藝萃」現正展出 《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》，展期至 4 月 12 日。國家級藝術大師、熔銅技法開創者朱炳仁大師聯同其子朱軍岷老師攜手呈獻68件（套）精選銅藝作品及多元藝術創作，其中包括曾作為國家級外交贈禮的精品，象徵新年美好寓意的駿馬奔騰系列作品，以及祥瑞孔雀雕塑等藝術精品，祝願來年吉祥如意。
銀娛呈獻：福運荔枝碗，新春市集
齊聚荔枝碗，在洋溢歡騰節慶氣息中共賀新歲！今年新春市集將於2月14至22日及2月28至3月8日的週末重磅登場，展出全澳門最大型302個獅子頭創意打卡裝置，以及新年限定拋願祈福許願樹與深受歡迎的春日真冰溜冰場等亮點。熱鬧非凡的新春市集，匯聚滿滿喜慶與祝願，絕對是新春必到好去處。
欲了解更多「澳門銀河」的資訊，請造訪www.galaxymacau.com。
星際酒店洋洋喜氣迎新年
位處澳門半島中心地帶的星際酒店，已準備好在這個農曆新年添上一系列寓意開運的節慶裝飾，配上多間獲獎餐廳精心製作，令人胃口大開的琳瑯美食。在欣賞節慶裝飾之餘，品嚐賞心悅目的美饌，享受農曆新年開運好時光。
欲了解更多星際酒店的資訊，請造訪 www.starworldmacau.com。
Hashtag: #澳門銀河
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關「澳門銀河」綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：
,
及
。
有關星際酒店
星際酒店是銀河娛樂集團（銀娛）旗下首個五星級綜合酒店項目，座落於澳門核心商業及文娛區域。這座39層高的酒店是以銀娛獨有之亞洲智慧和經驗，以及「星級」的酒店服務、娛樂設施、酒店客房和食府聞名。
自2006年啓幕以來，星際酒店一直深受世界各地的客人所歡迎，更是觀賞城中及國際盛事的絕佳地理位置。憑著為客人提供最專業細心的服務，星際酒店精心打造優質享受，贏得不少著名獎項，包括美國優質服務協會頒發的「五星鑽石獎」、被中國飯店業領袖峰會評為「一百佳中國酒店」、中國酒店星光獎 — 中國十大最具魅力酒店、中國飯店金馬獎 — 亞洲最具魅力酒店至尊大獎，以及在2014年至2020年連續獲《香港及澳門米芝蓮指南》譽為「高級舒適」酒店。
如欲查閱更多相關資訊，請造訪
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
《大行》高盛：傳工行(01398.HK)農行(01288.HK)將獲當局注資 或引致高達7%盈利稀釋
高盛發表研究報告指，日前外電引述消息指，中國當局計劃向兩大國有銀行工商銀行(01398.HK)及農業銀行(01288.HK)注資3,000億元人民幣。高盛表示對該傳言不置評，但評估潛在影響，預測若屬實，將導致該兩間銀行每股盈利面臨4%至7%的稀釋，每股淨值預期攤薄最多2%，而核心一級資本比率則可能提升54至61個基點。
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺
【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。