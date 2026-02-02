來銀河 全年行好運 「澳門銀河」呈獻鴻運滿載新春體驗 迎接喜躍馬年

來獲獎無數的奢華綜合度假城轉轉風車，既迎好運亦喻意活力充沛， 同時盡享度假城一系列精彩紛呈的節日禮遇。

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年2月2日 - 亞洲領先的奢華綜合度假勝地「澳門銀河」隆重呈獻「來銀河 全年行好運」新春巡禮，誠邀全球賓客於2月4日（立春）至3月3日（元宵）蒞臨度假城，以一系列節慶活動、餐飲體驗、購物禮遇及精彩表演，開啓充滿祥瑞的新一年。銀河致尚微信會員可享精彩禮遇，提前註冊，確保每次「澳門銀河」之旅皆收獲滿滿。





來銀河 全年行好運



新春風車轉出好運連連



是次新春巡禮以象徵好運、寓意招福的「風車」為靈感，特設多架風車裝置遍佈「澳門銀河」，隨風旋轉、轉出好運。賓客可隨心轉動這些特設的風車，寓意「好運一轉即發」，馬年美好滿載。銀河時尚匯各處亦設有巨型風車年花，宛若盛放的桃花及水仙花風車翩然轉動，寓意「風來運轉，花開富貴」，賓客更可與親朋好友完美「打卡」留念，以優雅之姿，與您共迎新一年！金閃紅艷的風車佈置與度假城金碧輝煌的建築相互輝映，祝願所有賓客將好運接好接滿。





今年農曆新年，來「澳門銀河」轉動開運風車，祈求好運和健康，同時於屢獲殊榮的豪華度假村享受各種精美禮遇。



自 2 月 4 日立春起，「澳門銀河」鑽石大堂的標誌性演出「運財銀鑽」將換上農曆新年限定版本，巨型鑽石伴隨新春喜慶音樂緩緩升起，歡迎各方賓客；大堂内以兩座巨型風車強化象徵好運的元素，為度假城的新春巡禮增添璀璨光彩。農曆新年期間，傳統舞獅表演及財神派福活動將為賓客送上滿滿的吉祥祝福，聲聲傳遞好運連連節節高。



由 2 月 4 日至 3 月 3 日，賓客只要消費滿澳門幣300元，或出示酒店房卡連卡套或當天之表演門票，即可於銀河時尚匯禮賓部兌換開運好禮，共同分享喜慶節日的濃厚氣氛。



「童」在銀河「童」樂坊專為兒童賓客設計了一系列農曆新年主題工作坊，讓孩子透過如製作應節手作等饒富趣味及互動性的體驗，認識節慶意義及了解與農曆新年相關的文化，讓小朋友們在「澳門銀河」的住宿期間留下彌足珍貴的美好回憶。





農曆新年，來銀河時尚匯選購完美禮物贈予親朋好友，同時也能獲得精美獎賞及禮遇。



盲盒體驗開啓全年好運



「澳門銀河」的奢華購物勝地銀河時尚匯，匯聚國際知名時尚品牌，涵蓋鐘錶珠寶、炙手可熱的時尚服飾及限量版名品。新春期間將以主題櫥窗與精心挑選的賀歲禮品，呈獻喜慶節日氛圍。2 月 13 至 23 日期間，賓客於銀河時尚匯購物可享高達6% 購物及餐飲回贈，更有機會於全新意大利購物區或明珠大堂參與即抽即獎盲盒遊戲，開啓全年好運並獲取幸運節慶紀念品。



除由度假城推出的精彩禮遇外，銀河時尚匯內的多個國際知名品牌例如Cartier、Delvaux、 Dior及 Prada，亦將分別推出節慶限定活動，為新春增添更濃厚的節慶氣氛。





「澳門銀河」準備了豐盛的節慶美食，寓意新春快樂、身心康泰、團圓幸福。



節慶美饌增福添運



在「澳門銀河」的新春慶祝活動中，最不可或缺的，莫過於一系列精緻的賀歲美饌——以傳承飲食文化為本，為家人與摯友的團聚時光增添喜悅與祝福。



除了寓意深遠、適合作為節慶伴手禮的傳統佳節美點外，賓客亦可於多間指定餐廳享用一系列的賀歲限定菜式。2月14日至3月8日期間，於指定餐廳消費滿額更可獲餐飲「利是」優惠券，讓你在新一年繼續大飽口福。「澳門銀河」旗下超過 10 間餐廳誠獻節慶佳餚，從傳統中式美饌到國際風味，應有盡有。





在「澳門銀河」多個頂級表演場所，欣賞來自世界各地明星的精彩表演，在歡快的氣氛中迎來好運。



迎接好運的精彩娛樂



新春期間，「澳門銀河」巨星雲集；度假城內多個世界級演出場地將呈獻一系列精彩絕倫的表演節目。



荷里活巨星 Jimmy O. Yang歐陽萬成將於 2 月 21及 22 日假銀河綜藝館奉上精彩表演，更邀得特別嘉賓歌手王嘉爾、粵語流行歌手尹光及香港新銳音樂人 Tyson Yoshi 同台亮相。此外，韓國人氣男團 RIIZE 亦將於 2 月 7 日及 8 日 在同一場地舉行《[RIIZING LOUD]》巡迴演唱會澳門站，勢必掀起熱潮。



緊接登場還有華語樂壇歌手田震，將於 2 月 19 日（年初三）於銀河綜藝館開唱，以極具感染力的舞台魅力為歌迷帶來難忘一夜。而人氣歌手汪蘇瀧將於 2 月 27 日至 3 月 1 日連續三晚演出，帶著「羅曼前傳」巡演主題以音樂為樂迷呈現他對浪漫的詮釋。



2 月 5 日，香港賀歲電影《夜王》的全球首映禮於「澳門銀河」東翼廣場隆重舉行，導演吳煒倫及多位香港影壇重量級明星將親臨現場，與觀眾近距離見面。





「銀河藝萃」於即日至4月12日呈獻中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁的《銅上金彩—朱炳仁澳門藝術首展》，展現大師以無限想像活化百年技藝的成果。



國家級非遺藝術 金光迎新歲



「澳門銀河」旗下的藝術空間「銀河藝萃」現正展出 《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》，展期至 4 月 12 日。國家級藝術大師、熔銅技法開創者朱炳仁大師聯同其子朱軍岷老師攜手呈獻68件（套）精選銅藝作品及多元藝術創作，其中包括曾作為國家級外交贈禮的精品，象徵新年美好寓意的駿馬奔騰系列作品，以及祥瑞孔雀雕塑等藝術精品，祝願來年吉祥如意。



銀娛呈獻：福運荔枝碗，新春市集



齊聚荔枝碗，在洋溢歡騰節慶氣息中共賀新歲！今年新春市集將於2月14至22日及2月28至3月8日的週末重磅登場，展出全澳門最大型302個獅子頭創意打卡裝置，以及新年限定拋願祈福許願樹與深受歡迎的春日真冰溜冰場等亮點。熱鬧非凡的新春市集，匯聚滿滿喜慶與祝願，絕對是新春必到好去處。



欲了解更多「澳門銀河」的資訊，請造訪www.galaxymacau.com。





星際酒店已準備好在這個農曆新年添上一系列寓意開運的節慶裝飾，配上多間獲獎餐廳精心製作，令人胃口大開的琳瑯美食。



星際酒店洋洋喜氣迎新年



位處澳門半島中心地帶的星際酒店，已準備好在這個農曆新年添上一系列寓意開運的節慶裝飾，配上多間獲獎餐廳精心製作，令人胃口大開的琳瑯美食。在欣賞節慶裝飾之餘，品嚐賞心悅目的美饌，享受農曆新年開運好時光。



欲了解更多星際酒店的資訊，請造訪 www.starworldmacau.com。



Hashtag: #澳門銀河



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

