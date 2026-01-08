獲獎無數的綜合度假城為賓客準備好一系列精選美饌、購物禮遇、驚喜獎賞及精彩演出，為新一年打開放送運氣的大門，好運收好收滿。

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2026年1月8日 - 農曆新年伊始，「澳門銀河」綜合度假城呈獻《來銀河 全年行好運》新春巡禮，融合世界級美饌、尊尚購物及生活體驗，以及精彩華麗舞台表演，為賓客開啓喜慶奢華之旅。整個新春巡禮以風車為主題，每一轉皆如春風送瑞，把好運吹遍整個度假城。歡慶新春迎好運，必定要來「澳門銀河」，好好迎接新一年的好禮。





來「澳門銀河」全年行好運 豐富開運美饌及禮遇獎賞喜迎農曆新年



「澳門銀河」新春巡禮將由2月4日（立春）開始至3 月3日（元宵），期間呈獻一系列精彩活動，與海內外的賓客，齊賀農曆新年的到臨。在節慶期間，整個綜合度假城將會喜氣洋洋，充滿著精心裝設的好運風車，喻意「風生水起、運轉乾坤」。與此同時，鑽石大堂的「運財銀鑽」表演將會上演農曆新年鴻運特別版，璀璨光芒猶如吉星高照。財神及醒獅將四處派祝福，讓好運遍佈度假城。「童」在銀河「童」樂坊亦為小住客準備好一系列新年活動及工作坊。新春期間用餐或觀演，隨時獲得好運驚喜。消費滿指定金額並成為「銀河致尚」微信會員更可獲贈福運好禮，鴻運隨行，處處添喜。而在準備迎接新年之際，不妨先來「澳門銀河」預訂精美開運賀年美饌，為新年慶典作好準備。





本年度「澳門銀河」除精心呈現「鴻運黑糖年糕」及「瑤柱珍味蘿蔔糕」外，亦備好一系列新春開運美饌，為您和家人好友新春添喜慶。



精緻美饌打開新年新氣象



傳統上，新春期間會臻選好禮表心意。本年度「澳門銀河」精心呈現的「鴻運黑糖年糕」及「瑤柱珍味蘿蔔糕」，選用上等食材演繹傳統風味，為您和家人好友新春添喜慶。另備附有茗茶及茶具的豪華版禮盒，獨家調配的「花開富貴」茶品，集牡丹、玫瑰、桂花之雅韻，融入醇厚雲南紅茶，補氣養心，搭配糕點享用，寓意鴻運高升、大富大貴。而位於「澳門銀河」的麗軒及名廚都匯亦分別呈獻「絢麗豐年」矜貴年糕禮盒及「萬豪新春賀年禮盒」，為新一年帶來更好運。





位於「澳門銀河」的名廚都匯及麗軒亦分別呈獻「萬豪新春賀年禮盒」及「絢麗豐年」矜貴年糕禮盒，為新一年帶來更好運。



與此同時，「澳門銀河」一眾餐廳亦將呈獻多元好運美饌盛宴，由北方及廣東佳餚到日式及國際餐膳一應俱全，應有盡有。新春期間，於指定餐廳用餐更有機會獲贈餐飲券，讓你在新一年大飽口福。



北膳樓秉承東北傳統，呈獻一系列讓賓客心花盛開的北方美味，包括熱氣騰騰的人參羊排甲魚煲、金黃油亮的豬肘鮑魚、元寶般的餃子等。而花悅庭則獻上淮揚美饌，包括魚子醬海膽凍、鮑魚鱘龍魚筋撈起等。





盆菜是一道受歡迎的賀年粵菜，親朋好友團聚大快朵頤，氣氛熱烈，喻意團圓及共享好運。



盆菜是一道在新年裡極受歡迎的賀年粵菜，親朋好友團聚大快朵頤，氣氛熱烈。今年，「澳門銀河」傳承盆菜文化，重現香港元朗圍村情懷。今年更以川辣風味為盆菜注入巴蜀韻味，與親友一同分享美味，新一年必定盆滿缽滿。



在國際菜式方面，安達仕廚薈精心準備與別不同的農曆新年慶典，禮讚澳門東西方文化交融接近500年的歷史，以中、葡及澳葡巧手菜式歡慶農曆新年的到來。安達仕廚薈以新春自助晚餐匯聚中式應節佳餚、豐盛海鮮，更有葡萄牙風味點綴，為您送上好運與豐年。而饗和民則會推出佳節限定8道式料理套餐，精選上乘食材，巧妙融合傳統日式風味與節日氣息。從精緻的燒和牛壽司到熱氣騰騰的鍋物，每一口都是對味蕾的節日祝福。





這個農曆新年，「澳門銀河」旗下CHA BEI誠摯邀請賓客品嚐精心準備的特色下午茶，聯同各大餐廳以國際佳餚慶賀農曆新年。



而三間特色餐廳——彭慶記、北膳樓、莆田——則聯同中國知名佳釀瀘州老窖呈獻美饌。於彭慶記品嚐金蒜椒鹽鮮魷、北膳樓品嚐西澳龍蝦燒小土豆，以及莆田品嚐紅蟳膏蟹蒸米糕，可分別臻享瀘州老窖精品美酒，佳餚配佳釀。



與此同時，瀘州老窖亦於時尚大道東開設限時店，歡迎喜好佳釀的賓客購買心水美酒，與親朋好友分享，盡享農曆新年好運好時光。限時店更首次呈獻「美麗澳門」特別版佳釀，頌讚澳門精神。亦會呈獻多款以馬為設計概念的美酒，預祝農曆馬年全年行好運。彭慶記、北膳樓、莆田的特色美饌及時尚大道東的限時店皆於1月15日開始。



這個農曆新年，「澳門銀河」備有更多精彩美饌，可造訪www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/dining/auspicious-delicacies-2026/ 獲取更全面資訊。





農曆新年季，「澳門銀河」各表演場館將呈獻多元演出，當中知名荷里活藝人歐陽萬成Jimmy O. Yang聯同王嘉爾、尹光等特別嘉賓於農曆大年初五及初六登上銀河綜藝館舞台，獻上笑彈無限的新年演出，為新一年帶來笑聲滿溢的開始。



購物禮遇及精彩演出笑賀新年



除此之外，在新春期間於銀河時尚匯選購環球知名品牌新品，更可享豐富的新春購物禮遇，為新春購物體驗錦上添花。而在「澳門銀河」各個多元演出場地，亦將呈獻多個世界級演出，包括《「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show》，由知名荷里活藝人歐陽萬成Jimmy O. Yang聯同王嘉爾、尹光等特別嘉賓於農曆大年初五及初六登上銀河綜藝館舞台，獻上笑彈無限的新春演出，為新一年帶來笑聲滿溢的開始。





「澳門銀河」的文藝殿堂「銀河藝萃」，將於1月20至4月12日呈獻中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁的《銅上金彩—朱炳仁澳門藝術首展》，展現大師以無限想像活化百年技藝的成果。



柔和金光文藝迎新年



「澳門銀河」的文藝殿堂「銀河藝萃」，將於1月20至4月12日呈獻中國國家級非物質文化遺產項目「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁大師的《銅上金彩—朱炳仁澳門藝術首展》。本次展覽甄選朱炳仁大師 68組代表作品，其中以「馬」為專題的創作達38匹。作品融合高溫釉彩塑駿馬，兼具融唐馬氣韻、西方寫實與現代美學，寓意馬年鴻運，奔騰不息。這些閃耀吉金光輝的匠心之作，為澳門注入全新的藝術活力，誠邀每位觀眾在銅光流轉間，共啓新歲、同赴錦繡。



欲了解更多「澳門銀河」的資訊，請造訪www.galaxymacau.com。



星際酒店同樣以美饌帶來洋洋喜氣



位處澳門半島中心地帶的星際酒店，在這個農曆新年，同樣精彩滿滿。除了迎好運節慶裝飾外，各間餐廳亦為賓客準備一系列開運美饌，當中包括品味坊的「魚生撈喜」、天峰軒星際的「豐滿砵滿」，以及米芝蓮二星風味居的「哈哈大笑」等，以各種好意頭美食，在星際酒店喜迎新的農曆年。



欲了解更多星際酒店的資訊，請造訪 www.starworldmacau.com。





有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



有關星際酒店

星際酒店是銀河娛樂集團（銀娛）旗下首個五星級綜合酒店項目，座落於澳門核心商業及文娛區域。這座39層高的酒店是以銀娛獨有之亞洲智慧和經驗，以及「星級」的酒店服務、娛樂設施、酒店客房和食府聞名。



自2006年啓幕以來，星際酒店一直深受世界各地的客人所歡迎，更是觀賞城中及國際盛事的絕佳地理位置。憑著為客人提供最專業細心的服務，星際酒店精心打造優質享受，贏得不少著名獎項，包括美國優質服務協會頒發的「五星鑽石獎」、被中國飯店業領袖峰會評為「一百佳中國酒店」、中國酒店星光獎 — 中國十大最具魅力酒店、中國飯店金馬獎 — 亞洲最具魅力酒店至尊大獎，以及在2014年至2020年連續獲《香港及澳門米芝蓮指南》譽為「高級舒適」酒店。



如欲查閱更多相關資訊，請造訪

www.starworldmacau.com

。







