供毒致馬修派瑞猝死 「K他命女王」承認犯下5項罪名

（法新社洛杉磯3日電） 有「K他命女王」之稱的毒販桑加今天在加州出庭時，承認供應毒品，導致美國情境喜劇「六人行」（Friends）演員馬修派瑞（Matthew Perry）身亡。

42歲的桑加（Jasveen Sangha）承認多項指控，包括一項「販售K他命導致死亡或嚴重傷害」罪名，最高可能面臨超過60年徒刑。

擁有美國與英國雙重國籍的桑加自2024年8月起一直遭拘留，法院預計將於12月10日做出宣判 。

桑加正式認罪後，成為承認涉案的第5人。

深受劇迷喜愛的美籍加拿大演員馬修派瑞（Matthew Perry）與藥物成癮問題搏鬥多年後，2023年10月被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」，當局隨即展開刑事調查。

本案另名被告、普拉森西亞（Salvador Plasencia）醫師承認4項非法提供處方麻醉劑K他命的指控，另名醫師查維斯（Mark Chavez）去年已承認在馬修派瑞死前數週分銷K他命。

普拉森西亞據悉是從查維斯手中取得K他命，再高價轉售給馬修派瑞。普拉森西亞曾在一則簡訊中寫道：「我想知道這個白癡願意付多少錢。」

檢方表示，他們以每瓶約2000美元的價格，向馬修派瑞提供實際成本每瓶僅12美元的K他命。

桑加透過中間人佛萊明（Erik Fleming），將51瓶K他命賣給馬修派瑞的私人助理肯尼斯（Kenneth Iwamasa）。

肯尼斯多次為馬修派瑞注射桑加提供的K他命，其中包括2023年10月28日當天，他至少為馬修派瑞注射3劑，最終導致馬修派瑞身亡。

桑加聽聞馬修派瑞猝逝的消息後，還曾試圖滅證，並指示佛萊明「刪掉我們的所有訊息」。

調查人員突擊桑加的住處，查獲甲基安非他命、K他命、搖頭丸、古柯鹼及偽造的抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）藥丸，另外還有點鈔機、電子秤，以及用來偵測無線訊號與隱藏攝影機的裝置。

桑加今天承認犯下5項罪名，包括1項「經營涉毒場所」、3項「販售K他命」、以及1項「販售K他命導致死亡或嚴重傷害」。

其他涉案人士預計將在未來數月出庭受審。（編譯：劉文瑜）