侯佩岑外貌再進化 驚變宋慧喬伊能靜混合體

【on.cc東網專訊】台灣藝人侯佩岑轉戰內地發展後，外形多次進化，繼去年底突然以齊劉海髮型示人後，猶如Barbie娃娃般精緻迷人，而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出美貌再進化的照片，並被網友直指像宋慧喬及伊能靜混合體。

日前，侯佩岑透過社交網分享道：「新的一年新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作了。」只見侯佩岑對鏡頭時而露出招牌甜笑、時而展現時尚氣場，髮絲隨着微風吹拂更是氣質爆棚，侯佩岑最後更不忘向粉絲喊話道：「2026年，必須多多見面，愛你喔。」隨着片段曝光，引來不少網友留言道：「誰？大眾臉了」、「完全認不出來」、「有點像伊能靜」、「有點像宋慧喬」、「我覺得像柳岩」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】