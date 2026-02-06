消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
48歲侯佩岑近況曝光！美貌升級「認不出」，變美最大 3 關鍵：「這裡」一改差超多
48歲「最美主播」侯佩岑，今年初在小紅書分享一段近況短影片，並寫下「新的一年新的啟程」為自己打氣。影片一出，立刻引發熱烈討論，不少網友注意到她的容貌比以往更加精緻，五官線條柔和卻立體，因此不少網友好奇詢問是否進行了醫美保養；也有人點名她撞臉溫嵐、伊能靜，還形容她像是韓星宋慧喬與法國第一美女蘇菲・瑪索的綜合體。
在輕醫美與精緻保養成為日常的時代，透過適度保養維持輪廓與膚況，早已是許多成熟女性的選擇。從影片中可見，侯佩岑的臉部線條確實比過去更俐落，但整體狀態自然柔和，不顯僵硬。無論是否「進廠保養」，現在的她真的美出新高度。以下就來整理幾個讓她視覺減齡的造型關鍵！
關鍵 1：法式瀏海，溫柔又高級的減齡利器
不少網友直呼侯佩岑的新造型讓她神似「法國女神」蘇菲・瑪索，關鍵就在「法式瀏海」。所謂法式瀏海，特色在於長度介於眉眼之間、線條自然不厚重，兩側的副瀏海微微修飾臉型，中間帶點空氣感，不追求整齊切線，反而更顯隨性與女人味。
這種瀏海的優點在於能柔化臉部輪廓，修飾額頭比例，同時保留成熟氣質且不會過於甜美，因此非常適合想剪瀏海的40＋女性。侯佩岑將旁分長瀏海換成法式瀏海後不僅改變整體氣質，外貌也更減齡，是她這次美貌升級的重要關鍵！
關鍵 2：妝容做減法，乾淨＆光澤感是減齡重點
年紀越增長，妝容越講究「減法美學」。侯佩岑在貼文中提到，這支影片是由化妝師掌鏡。畫面中，她的底妝極為清透，帶著細緻水光感，幾乎看不到粉感，讓膚質看起來澎潤緊緻，自然流露好氣色。
眼妝則以基礎大地色系為主，透過低彩度的層次暈染，營造淡淡的微煙燻效果，既能放大雙眼，又不會顯得過於銳利。睫毛根根分明但不誇張，整體呈現出「不濃艷，卻很精緻」的高級感，也正是許多名媛系妝容的精髓。
關鍵 3：Over Lips 裸色唇妝，氣質顯嫩一次到位
侯佩岑本身唇形厚薄適中，透過 Over Lips 的畫法，在唇峰與唇緣微微加寬，不僅讓唇形更立體，也能視覺上拉近人中距離，帶來自然的減齡效果。她選擇的裸粉棕色系唇色，與眼妝色調相呼應，讓整體妝感更加和諧，也多了一分知性與溫柔。
雖然影片中未公開實際使用色號，但侯佩岑近期曾分享兩款愛用唇彩，可供參考：
M·A·C 4D 嘟嘟翹唇膏 ＃19 Simulation 核桃冰棒
超美的透潤棕色調，低調卻不沉重，添加椰子油、酪梨油與乳木果油等保養成分，質地如唇蜜般水亮，清爽不黏膩，且帶有微涼感，能輕鬆打造豐潤雙唇。
BOBBI BROWN 迷戀輕吻豐唇露 #新派浪漫 New Romantics
低飽和的粉色調，更顯溫柔氣質！蘊含多種植萃保養油，質地輕盈水潤，一抹即可讓雙唇呈現琉璃光澤般的夢幻質感，特別適合輕熟齡打造「顯嫩豐滿」的唇妝效果。
封面及內文圖片來源：小紅書@侯佩岑
