侯佩岑、陳喬恩也中招！女性抗老從「眼睛」開始，教你看懂4大衰老信號

你是否發現自己最近越來越怕光？看菜單時總要瞇眼？手機字體越調越大？這些細微變化，可能正是眼睛傳遞的衰老訊號。其實，47歲的侯佩岑和44歲的陳喬恩都曾因分享老花眼鏡引起討論，也提醒大家眼睛老化並不遙遠。

眼睛是最早感受衰老的部位

很多人以為抗老只在肌膚，但眼睛往往比皮膚更快出現變化。35歲後，雌激素下降會影響淚腺功能、角膜與黃斑區，眼睛逐漸經歷「荷爾蒙式衰老」。隨著晶狀體彈性減弱、睫狀肌靈活度下降，就會進入「老視」（俗稱老花眼）階段。根據《2023中國老花眼人群洞察報告》，35歲以上人口中，有56.9%出現老花眼；平均38歲開始，42至44歲達高峰，52歲以上幾乎人人會遇到。現代人長時間滑手機，更讓老化提前發生。

4個常見徵兆

– 用眼久了容易酸澀、模糊：睫狀肌疲勞

– 稍有陽光就覺得刺眼：光敏感度上升

– 晚上看東西更費力：淚膜功能下降

– 看手機總想拿遠：調焦能力下降

若年過40歲且有這些情況，建議定期檢測。日常保養可嘗試：遠近聚焦訓練、每天熱敷5分鐘、多眨眼，以及設定「20分鐘休息鬧鐘」。

眼睛的營養清單

飲食也能幫助眼睛維持健康：

– 菠菜、蛋黃：富含葉黃素，保護黃斑、抵抗藍光

– 鮭魚、核桃：Omega-3脂肪酸，滋潤淚膜

– 全穀物、酪梨：B群維生素，舒緩視覺疲勞

– 胡蘿蔔、藍莓：維生素A、C、E，具抗氧化作用

每週維持3至5種搭配，就能延緩眼睛老化。衰老並不可怕，學會調養與適度休息，清晰與明亮依然能長久陪伴生活。

