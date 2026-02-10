侯艾國際大橋通車前爭議 川普：美國應獲補償並公平對待

（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天表示，除非加拿大「公平與尊重」地對待美國，否則他將阻止美加之間1座尚未完工跨國大橋通車。

耗資47億美元、以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車，連接起加國安大略省與美國密西根州。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，美國應擁有這座橋「至少一半」的所有權，還說美國在付出一切之後，除非獲得充分補償，否則「我不會允許這座橋開通」。

廣告 廣告

川普同時指出，加拿大必須以應有的公平與尊重對待美國，並說：「我們將立即展開談判。」

川普批評大橋兩端都歸加拿大所有，且建造過程中幾乎沒有使用任何美國產品。