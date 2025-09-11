日本便當才沒有極限！ 掉進吉卜力世界吃午餐

說到精緻便當，大家一定都會想到日本小學生的高顏值便當，日本的家庭主婦大多都會很用心的為孩子們準備兼具營養、美味的造型便當，每份打開的瞬間都會讓人嘴角揚起幸福的笑容～

今天介紹一個日本超強「煮婦」Riyu（IG@you.stance_ing），由他製作出來的便當不僅好吃美味，賣相更是療癒完美到讓人捨不得吃啊！Riyu非常拿手做造型便當，其中以動畫主題更是厲害～最近也在IG上分享一系列「宮崎駿動畫」便當，每款都讓人直呼超強，根本神還原～

無人不知、無人不曉的神動畫《龍貓》，主角一家的妹妹小梅抓著龍貓的臉好可愛呀～乍看真的很難想像這全部可以吃！！！

從小看到大都看不膩的《神隱少女》，用各式食物組合出的女主角千尋，不論眼神還是穿著絲毫不馬虎，拿出動畫看簡直一模一樣！

私心擺上我的最愛白龍>< 這我根本捨不得吃啊！而且這個媽媽好懂女人心～讓白龍手拿著飯糰，好像在餵食我⋯⋯融化了！

反派湯婆婆的可怕臉龐也完美呈現出來！搭配一旁用海苔做出的對白字幕，讓整個便當生動許多，也非常精緻啊！

最可愛的《魔女宅急便》！食物版琪琪跟小黑貓依然咖哇伊～