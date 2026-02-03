促進校園精神健康 8中學建立96個「療癒空間」

【on.cc東網專訊】數年新冠疫情曾影響學習及社交，香港學生的情緒健康備受關注。香港社會工作人員協會今日(3日)舉辦「研續實踐系列」的最新工作坊，邀得香港理工大學教授黎可欣主講「療癒校園—共建疫後正向心理健康」。由黎可欣指導的「療癒校園」計劃，已與浸信會愛羣社會服務處合作，於8所本港中學建立了96個具藝術思維的「療癒空間」，透過環境變化及善用現有資源，促進學生、教師及行政人員的精神健康。

該計劃強調讓學生擔當主導角色，在校園內聯同老師設計促進精神健康的空間或藝術裝置。根據黎教授的研究，計劃成功培養學生對情緒健康的認知及關注，提升他們的自我關顧能力，並增強同學之間的同理心。此外，共創藝術活動亦促進師生間的互動與聯繫，提高學生對校園的歸屬感。

香港社會工作人員協會行政總監李婉芬認為，「療癒空間」的建設可於校園進一步促進學生的正向心理健康。她指出，計劃有助培養學生對情緒健康的認知和關注，同時亦能促進師生間的交流。

