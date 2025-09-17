施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
促進產業結構轉型 當局將制訂投資優惠政策包 涉批地或稅務減免等
【on.cc東網專訊】產業是經濟發展的基石。政府會結合市場力量，透過靈活批地、稅務優惠、資金補助和人才培育等優化措施推動產業發展。
服務業在香港經濟中佔有重要比重，但市場格局和科技正急劇轉變。政府致力促進產業結構轉型，一方面會鞏固金融、法律等傳統優勢產業，另一方面積極培育新興產業，包括先進製造、生命健康科技、新能源、AI與數據科學等，以創造更多優質就業機會，增加人員收入，提升經濟效益。
財政司司長會帶領相關政策局、部門及公營機構，制訂促進產業和投資的優惠政策包，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港，推動高質量發展。
引進重點企業辦公室及投資推廣署可靈活運用政策包，與企業洽談落戶細節，並向財政司司長匯報，由其拍板落實。同時，政府會研究建立更靈活的機制，包括容許行政長官及財政司司長制訂符合國際規則的稅務優惠措施。
