俄作曲家希契德倫辭世 享壽92歲

（法新社莫斯科29日電） 莫斯科大劇院今天表示，俄羅斯作曲家希契德倫辭世，享壽92歲。他的作品包括知名的芭蕾舞劇「安娜．卡列尼娜」（Anna Karenina）及「卡門組曲」（Carmen Suite）」。

莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）在聲明中，讚揚希契德倫（Rodion Shchedrin）是「當代最偉大的天才之一」，其「歌劇、芭蕾舞劇及交響樂作品在世界各大舞台上演出」。希契德倫是已故俄羅斯芭蕾女傑瑪雅普麗瑟斯卡雅（Maya Plisetskaya）的夫婿。

希契德倫1932年12月16日出生於莫斯科，1967年因創作芭蕾舞劇「卡門組曲」（Carmen Suite）而在西方聲名鵲起。這個作品由瑪雅普麗瑟斯卡雅在莫斯科大劇院主演，兩人因而成為蘇聯時期文化界名人夫妻檔。

瑪雅普麗瑟斯卡雅以令人著迷的演出贏得莫斯科大劇院「絕對首席芭蕾女伶」（prima ballerina assoluta）頭銜。她於2015年辭世，享壽89歲。

希契德倫取材自俄羅斯文學及童話，創作出芭蕾舞劇「駝背小馬」（The Little Humpbacked Horse）、「海鷗」（The Seagull）與歌劇「蘿莉塔」（Lolita）。

莫斯科大劇院表示，希契德倫一生共創作80餘部作品，包括交響樂及協奏曲，留下「無價的藝術資產，縈繞在觀眾心中」。