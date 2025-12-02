宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
俄國伊朗油輪庫克群島註冊 助長影子船隊規避制裁
（法新社庫克群島2日電） 根據法新社分析制裁數據顯示，數十艘涉嫌為俄羅斯與伊朗走私非法原油的油輪，利用南太平洋熱帶島國的海濱辦公室來掩蓋行蹤。
位於偏遠的庫克群島、一家披薩店旁一處不顯眼的總部，竟是全球成長最快的船舶登記機構之一。
外籍船東無需踏入這個種滿椰子的袖珍國家，只要支付費用給庫克群島海事局（Maritime Cook Islands），就能懸掛該國繁星點點的旗幟航行。
美國制裁數據顯示，2024年至2025年間，有20艘在庫克群島註冊的油輪涉嫌走私俄羅斯與伊朗燃料。
另有14艘懸掛庫克群島旗幟的油輪，也在同一時期被列入英國制裁資料庫的黑名單中。
紐西蘭作為庫克群島最親近的外交夥伴，對於制裁行動受到破壞表示「震驚且憤怒」。
紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）發言人表示：「紐西蘭持續嚴重關切庫克群島如何管理其船舶登記，多年來已多次向庫克群島政府提出此事。」
自治的庫克群島目前仍與前宗主國紐西蘭保持「自由聯繫」（free association），紐西蘭仍參與庫克群島的國防與外交等領域。
負責經營船舶登記的庫克群島海事局，否認未做妥善審查或庇護受制裁船隻，並表示凡屬此類船隻都會從註冊名冊中移除。
