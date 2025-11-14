黑色星期五優惠大合集！
俄國無人機攻擊烏克蘭南部市集 釀2死7傷
（法新社基輔14日電） 烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）當局表示，俄羅斯無人機今天攻擊敖德薩州一處市集，造成2人喪生、7人受傷。
敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，俄軍上午發射攻擊型無人機，襲擊敖德薩州港市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）當地市集，初步資料顯示，這起攻擊導致2人死亡、7人受傷，部分傷者傷勢嚴重。
