俄國總統普丁預計12/4出訪印度

國防部回應日本計劃在距離台灣地區110公里的地方部署武器一事，新聞發言人蔣斌表示，解放軍有強大的能力，可靠的手段，打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。蔣斌強調，台灣問題純屬中國內政，批評日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。被問到解放軍近日在渤海海峽和黃海北部進行15天軍事任務，是否要警告日本。蔣斌回應說，中日關係出現當前局面的根源，在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事，就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，是極其錯誤、危險及惡劣，強調維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，都將毫不留情予以迎頭痛擊。(JJ)

infocast ・ 1 天前