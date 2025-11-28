俄國總統普丁預計12/4出訪印度

宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC News 中文 ・ 1 天前
普丁堅持烏克蘭割讓土地 否則繼續戰爭
（法新社莫斯科27日電） 俄羅斯總統普丁今天表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可作為結束戰爭談判的基礎，但他堅持基輔應撤出烏東頓 內茨克等地，否則俄國將繼續武力行動。本月23日，美國和烏克蘭談判代表在日內瓦就最新和平計畫舉行會談。法新社 ・ 15 小時前
高市稱無認定台灣法律地位立場 外交部:不思悔改、錯上加錯
日本首相高市早苗昨日出席在野黨黨魁討論時指，日本根據《舊金山和約》，已放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到中方是否認同有關講法，他指高市只突出非法無效的「舊金山合約」，但對具有充分國際法效力、在《中日聯合聲明》等雙邊條約明確強調的《開羅宣言》及《波茨坦公告》避而不談，再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。 郭嘉昆強調，中方再次敦促日方切實反思糾錯，立即收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。(ST)infocast ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
特朗普：將永久叫停來自「第三世界」國家移民
美國總統特朗普周四 (27 日) 晚間宣布了全面的移民限制計畫，稱現行政策已侵蝕國家進步。鉅亨網 ・ 3 小時前
國防部:日方膽敢越雷池半步 必將付出慘痛代價
國防部回應日本計劃在距離台灣地區110公里的地方部署武器一事，新聞發言人蔣斌表示，解放軍有強大的能力，可靠的手段，打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。蔣斌強調，台灣問題純屬中國內政，批評日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。被問到解放軍近日在渤海海峽和黃海北部進行15天軍事任務，是否要警告日本。蔣斌回應說，中日關係出現當前局面的根源，在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事，就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，是極其錯誤、危險及惡劣，強調維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何的侵略行為，都將毫不留情予以迎頭痛擊。(JJ)infocast ・ 1 天前
荷蘭暫停接管安世還不夠？中國批問題沒解決 攜歐盟共同協商
根據《路透》報導，中國商務部周三 (26 日) 表示，已與歐盟達成共識，將共同敦促安世半導體 (Nexperia) 的荷蘭與中國業務單位盡快展開對話，以企業主導方式尋求長期解決方案，避開荷蘭政府層級的干預。北京強調，荷蘭政府日前宣鉅亨網 ・ 1 天前
毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動
宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊am730 ・ 12 小時前
俄羅斯:美國仍在向烏克蘭提供武器和情報
俄羅斯副外長里亞布科夫在記者會表示，美國在對俄關係領域採取自相矛盾的行動，一方面發出與莫斯科改善關係的信號，但同時又繼續向烏克蘭輸送武器裝備和情報信息。里亞布科夫強調，在特別軍事行動背景下，俄羅斯絕無可能作出任何讓步，或「放棄」自身原則，又指俄美元首在阿拉斯加會晤達成的各項共識，本身已體現妥協精神，俄方將恪守共識框架，並計劃在此基礎上持續推進合作。 他指出，若《新削減戰略武器條約》限裁條款保持效力，俄方不排除再次延期，但倘若美方拒絕俄方所提條約建議，地區局勢將急劇惡化。俄羅斯與美國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。 該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。俄美兩國外交關係正常化的工作仍在繼續，但在恢復直航方面沒有取得重大進展。(ST)infocast ・ 1 天前
俄羅斯：美國新版和平方案可談 但敏感議題未突破
（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯對美國提出新和平方案的部分內容表達歡迎後，今天表示終結俄烏戰爭的談判正在「認真進行」。烏克蘭稍後表示，已與美國達成一項「共識」，雙方在日內瓦（Geneva）會談後刪除了部分基輔難以接受的項目。法新社 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府暫停立會選舉宣傳 李家超：是否延期數天內決定
宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，政府宣布即日起暫停所有與2025年立法會換屆選舉有關的官方論壇及宣傳活動，涉及本周至月底共八場官方選舉論壇。多個政黨及商會亦相繼煞停拉票及鼓勵投票活動，以示哀悼及配合救災工作。 行政長官李家超表示，現階段政府首要任務是全力處理宏福苑五級火的救援及善後，包括支援受災居民，強調一切決定以香港整體利益為依歸。至於原定12月7日舉行的立法會選舉會否延期，他指已暫停選舉宣傳和論壇，待統整救災工作後，數天內再決定是否需要調整選舉安排，現時未有定案。Fortune Insight ・ 23 小時前
日首相：已準備好應對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動
日本首相高市早苗昨日(26日)在國會回應質詢時表示，日本不會重演英國前首相卓慧思因擴張性財政政策而導致市場信心崩潰的事件。 高市早苗表示，政府已準備好對日圓投機性下跌或長期利率劇烈波動採取應對措施，並強調其內閣推出的經濟刺激方案並非無節制支出，政府將努力降低日本債務對國內生產總值(GDP)比率，並密切關注債券收益率變化。她又指日本不會重演卓慧思面對的局面，因日本維持經常賬順差，又稱日本最重要的是確保財政可持續性。 高市早苗內閣早前批准規模達21.3萬億日圓(約1,360億美元)的經濟刺激方案，《朝日電視台》報道，日本政府計劃在本財政年度額外發行超過11萬億日圓國債，應付該刺激方案，規模超過去年約6.7萬億日圓的追加國債發行規模。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華府2國民警衛軍遭阿富汗槍手伏擊危殆 特朗普震怒 叫停移民審批
美國兩名派駐首都華盛頓的國民警衛軍周三在白宮附近遭一名阿富汗男子伏擊，雙方交火，兩名國民警衛軍中槍危殆，槍手受傷被捕。總統特朗普事後在其社交平台發文怒罵槍手是「畜生」，指其要付上沉重代價，並下令增派500名國民警衛軍到華盛頓。為回應襲擊，華府即時無限期暫停審批阿富汗人移民申請，聯邦調查局(FBI)正循恐怖襲擊方向調查。am730 ・ 12 小時前
王毅:日本現職領導人發表涉台挑釁言論 公然開歷史倒車
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅,應約同法國總統外事顧問博納通電話。王毅闡明中方在台灣問題上的立場,強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論,公然開歷史倒車,侵害中國主權和領土完整。中法作為安理會常任理事國和全面戰略伙伴,應當共同維護二戰勝利成果,在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。中方引述博納表示,法方堅持獨立自主外交傳統,堅定不移奉行一個中國政策,理解中方在台灣問題上的正當立場。博納稱,總統馬克龍期待很快訪問中國,鞏固深化兩國元首的友誼,並就推進法中、歐中關係以及共同應對全球性危機進行深入戰略溝通。 (BC)infocast ・ 8 小時前
美國白宮附近發生槍擊案 兩名國民警衛遭擊斃 槍手被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國首都華盛頓白宮附近發生槍擊案，兩名國民警衛隊成員遭到槍擊，傷重身亡。一名槍手被警方拘捕，當局隨即封鎖白宮周邊區域，事件震驚全美。Yahoo新聞 ・ 1 天前
加拿大擬建向亞洲運送石油輸油管
在中美貿易前景不確定背景下,加拿大希望實現石油出口多元化,總理卡尼表示,新建輸油管向亞洲運送石油是渥太華政府的優先事項。卡尼周四與艾伯塔省(Alberta)省長史密斯(Danielle Smith)簽署一項協議,涉及取消部分氣候法規,旨在刺激能源生產投資,同時鼓勵建設一條通往加拿大西海岸(太平洋東岸)的新輸油管道。聯邦政府與艾伯塔省希望,對亞洲市場的石油輸送能力為每日100萬桶。史密斯指出,輸油管最終投資決定的時間,將在數周或數個月內明確。根據該項協議,聯邦政府將取消原計劃對石油和天然氣行業設定的排放上限,並取消清潔電力監管規定,以換取加拿大最大的產油省份承諾加強工業碳定價,並支持碳捕獲與封存項目。這項新電力供應策略將於明年初推出。 (BC)infocast ・ 8 小時前
英國財政大臣里夫斯宣布加稅260億英鎊
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯宣布增稅260億英鎊（340億美元），旨在傳遞穩定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前洩露，令投資者措手不及。Bloomberg ・ 1 天前
外交部:日方妄圖淡化高市涉台錯誤言論 是掩耳盜鈴
日本首相高市早苗昨日與在野黨黨魁舉行辯論，立憲民主黨代表野田佳彥在會後直言，高市在會中已不再提及任何具體涉台情境，實際上等同撤回先前答辯。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應相關提問時強調，「不再提及」和「撤回」錯誤言論是兩碼事，性質完全不同，日方妄想通過「不再提及」淡化搪塞掩蓋高市的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。另外，被問及有報道稱美國總統特朗普在通話中要求高市淡化涉台言論，郭嘉昆回應指，美日領導人通話是美國和日本之間的事，中方不做評論。他重申，台灣問題是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。(ST)infocast ・ 1 天前
俄肯定美最新和平計畫部分內容 但許多議題待磋商
（法新社莫斯科/史特拉斯堡26日電） 克里姆林宮今天表示，美國最新提出的結束烏克蘭戰爭方案中，部分內容值得肯定，但仍有許多議題需要進一步討論。不過，克里姆林宮今天批評歐洲介入烏克蘭戰爭協商的行為。法新社 ・ 1 天前