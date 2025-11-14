俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性

（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。

佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」

此外，烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）當局表示，俄羅斯無人機今天攻擊敖德薩州一處市集，造成2人喪生、7人受傷。

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）指出，俄軍上午發射攻擊型無人機，襲擊敖德薩州港市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）當地市集，初步資料顯示，這起攻擊導致2人死亡、7人受傷，部分傷者傷勢嚴重。