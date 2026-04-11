俄國防部：莫斯科和基輔交換175名戰俘
（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯國防部表示，俄羅斯和烏克蘭今天分別釋放175名戰俘。這是交戰雙方少數持續協調的領域之一。
俄羅斯國防部在克里姆林宮支持的通訊軟體MAX上發文指出：「4月11日，有175名俄羅斯軍人從基輔政權控制土地歸返。作為交換，175名烏克蘭武裝部隊的戰俘被移交。」
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張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉
2019年修例風波中逾7,000名年輕被捕人，歷時約7年未被起訴。保安局局長鄧炳強近日受訪稱，針對該批年輕人，過去兩年推出「特別項目」給予他們更新機會。男歌手張敬軒主動提出參與，擔任保安局正向項目導師。張敬軒主動向保安局表達想參與張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。他表示，知悉該「正向引導項目」後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」
美股債再跌7%就到川普極限！BCA策略師：伊朗不打軍艦也能重傷美國
BCA Research 首席策略師達瓦爾 · 喬希（Dhaval Joshi）指出，一個關鍵市場門檻可能左右美國與伊朗衝突的走向：股市與債市合計回檔 12% 至 15%。他認為，無論是目前的伊朗衝突或去年的關稅戰爭，此一區間皆代表美國總統川普的「忍受極限」（breaking point）。
五幼犬引水道獲救起 扮靚靚影相冀改變命運
【動物專訊】社區動物生活艱苦，容易遭遇很多危險，還幸有一班義工及餵狗人，默默幫助這些生命，讓他們有改變命運的機會。屯門5隻只有一個多月大的狗BB，日前瑟縮在引水道，附近不見狗媽媽陪伴，「告別流浪天地」義工收到餵狗姨姨求助後果斷將他們救起，還幫他們「扮靚靚」，希望找到暫託或領養家庭，讓他們可以從此過家庭生活。 義工表示，屯門有很多社區狗未絕育，經常有狗BB生下來，不少都會遭遇傷病甚至不測，可以說是重災區。「日前又再收到餵狗姨姨求助，有5隻BB瑟縮在野外，他們太細，怕一下雨便會被淹沒，情況危急，我們即刻接手。」 狗BB們估計只得6個星期大，已可以吃浸濕糧，性格好奇，同時亦有點細膽。義工為他們起了名字，分別是Lois、Manna、Nana、Onix和Pallas，又幫他們「扮靚」，戴上色彩斑斕的圍巾，希望可以盡快為他們找到暫託或領養家庭，告別流浪。 至於他們的狗媽媽，義工表示該山頭很大，要找出他們的媽媽並不容易，而且有很多狗狗還未絕育，急需要更多義工幫忙，才可以增加絕育率。 如有意暫託照顧這些狗狗，可透過Instagram與告別流浪天地聯絡（ https://www.instagram.co
「世界第一燒鴨」文興酒家中環店月底落幕 五月轉戰灣仔｜原址曾昭灝大廈將重建 鄰舖蓮香樓已遷出
以「當紅燒鴨」馳名的文興酒家公布，其中環分店將於本月底結業，最後營業日為4月28日。店方在社交平台發文感謝食客支持，並表示灣仔店將於5月接力開業。閱讀更多：中環蓮香樓將搬新竇 50萬租德輔道中1.6萬呎巨舖 罕見九年長約｜威靈頓街現址年中重建蓮香樓逆市殺入尖沙咀！月租25萬租9,000呎巨舖！翻查資料，文興酒家所在的曾昭灝大廈（中環華安里1號）原址將進行重建，並已獲批興建一幢28層高商住物業，總樓面面積逾6.8萬平方呎。值得留意的是，發展商於2023年曾獲批在原址興建一幢25層高商廈，總樓面面積約9.9萬平方呎，其後放棄以商廈形式發展。除文興酒家外，老字號酒樓「蓮香樓」原址亦在鄰舖。蓮香樓於2022年因疫情及租金等因素結業，並於2024年在原址重開；惟因大廈將重建，蓮香樓亦於今年遷往上環新店繼續營業。文興酒家（Four Seasons Chinese Restaurant）於1990年在倫敦蘇豪區（Soho）創立，憑獨門秘製的「當紅燒鴨」打響名堂，並曾獲《金融時報》譽為「世界第一燒鴨」。其燒鴨以皮脆肉嫩、醬汁濃郁見稱，曾成為倫敦餐飲界具代表性的名物之一；據稱連英王查理斯王子三世亦曾品嚐
伊朗新任最高領袖遭「毀容」傷勢證實 神秘面紗籠罩
Investing.com - 來自德黑蘭的報導顯示,伊朗新任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊在2月導致其父親喪生的空襲中遭受嚴重毀容傷害。
馬鞍山迎海天池屋4,400萬腰斬價沽！ 8年狂蝕3,880萬 輸咗5間同屋苑2房
近期樓市回暖，不過豪宅市場仍錄得大幅蝕讓。馬鞍山迎海2期迎海．星灣一伙頂層複式天池屋，新近以4,400萬元沽出，原業主持貨約8年巨蝕約3,880萬或47%，蝕額夠買同屋苑5間2房單位。 更多消息：東半山肇輝臺6號天池屋7,500萬沽 內地客11年輸逾半億 夠買6間太古城「楷女郎」郭嘉文7,840萬沽九龍塘逸瓏天池屋 9年貶值2,840萬上述成交單位為迎海．星灣第21座頂層複式B室，實用面積2,881平方呎，連1,005平方呎空中平台，其中平台更設有天際游泳池。該單位最新以4,400萬元沽出，成交呎價約15,272元。 從28Hse網站的單位放盤相可見，單位屬4房4套設計，連豪華裝修，向東北望壯麗海星灣景色，大廳與睡房均極為寬敞。 翻查資料，原業主於2018年3月以8,280萬元買入單位，當時成交呎價約28,740元，持貨約8年易手，賬蝕約3,880萬元或約47%。 根據28Hse網站資料，迎海一個500呎左右的2房單位放盤價約700萬元，意味著上述單位蝕讓金額足夠買5間同屋苑2房。迎海位於烏溪沙路8號，鄰近港鐵烏溪沙站，由恆基兆業牽頭發展，設有5期，共21座，提供3,535個單位。根據
無業漢持氣槍錘仔劫灣仔銀行 擸3.5萬元騎單車逃去 柴灣落網
灣仔發生行劫案。今日(10日)中午12時26分，告士打道56號東亞銀行職員報案，指一名約5呎10吋高、穿黑衫，戴黑cap帽和口罩的男子，手持錘仔及疑似槍械物體走向櫃台，並向職員聲稱搶劫。職員驚慌下將小量現金交於該名男子，賊人得手後奪門而出，再騎單車往金鐘方向逃去。
閱讀範文大熱《出師表》佔較多 中文教師：寫作題魔鬼在細節
中學文憑試(DSE)首科核心科目中文科昨開考，共有5.1萬名考生報考。閱讀卷兩篇白話文，分別是內地作家韓少功《當機器人成立作家協會》的節錄和香港作家葛亮的《聲音》，12篇範文就有《出師表》等大熱文章。有考生覺得閱讀卷難以理解到作者想表達的意思，但整體仍有信心；有中文科教師就認為，今年試卷整體比以往簡單，但闊別兩年的「無從判斷」題型再次出現，令難度增加，並形容寫作卷3選1題目均「魔鬼在細節」。被喻為「死亡之卷」的中文科，卷一閱讀卷佔全科四成分數，甲部考核指定文言文範文；乙部的課外篇章就有兩篇白話文，分別是節錄自內地作家韓少功的議論文《當機器人成立作家協會》，談及人工智能是否可取代人類，以及香港作家、香港浸會大學中文系教授葛亮的《聲音》，描述對民間普通人物的觀察等，以及文言文《世說新語》。至於卷二寫作卷，要求考生就學校小賣部擬全面轉用電子支付，撰寫評論文章表達看法，以及在3道題目選答1題，包括以「眼前的甜點令這頓飯別具意義」、以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，或根據古語「與人善言，暖於布帛；傷人以言，深於矛戟」以「談說話」為題寫作一篇文章。
西裝背心女穿搭2026繼續流行！5個馬甲背心穿搭秘訣更顯瘦？
西裝背心穿搭怎樣穿？馬甲是背心嗎？西裝背心要扣嗎？背心是什麼？馬甲怎麼穿？你上次穿馬甲背心是甚麼時候？西裝背心怎麼搭配？西裝外套背心什麼時候穿？西裝背心要扣嗎？西裝馬甲什麼時候穿？長版西裝背心穿搭怎樣穿？女裝黑色西裝背心易襯嗎？穿搭女西裝背心跟穿搭男生很一樣會很formal ？其實馬甲背心穿搭女生也一樣適合，尤其是在夏天馬甲背心穿搭也很易襯 ！不少先知先覺的時尚達人、頂尖品牌其實早已靜靜起革命，想率先展現個性型格？現在加入熱潮還不遲！夏天要懂背心穿搭，秋冬便要學懂穿馬甲背心了。女裝馬甲背心熱潮源自足球場上？ 若要找尋今次馬甲背心熱潮再興的源頭，可能要追溯到2018年。當時正值世界盃期間，當時英格蘭領隊Gareth Southgate時常以馬甲背心造型示人，將這款單品重新帶到公眾的視線之中。 西裝背心推薦： : Giorgio Armani 工字背心露出鎖骨，一點點性感剪裁，高級感的白色工字背心，襯同色系的長褲或黑色下身也可以。HKD$15,595.40 HKD$13,334.10頂尖品牌接力加持，馬甲背心熱潮繼續 當然，要到2019年，當Louis Vuitton、Saint Laur
3代同堂外遊出發遇車禍1死3傷 82歲外母不治 貨車司機涉危駕被捕
青嶼幹線發生奪命交通意外。昨晚(10日)10時許，一輛載有4名男女的私家車，沿青馬大橋往東涌方向行駛，至近馬灣對開時右前胎爆胎，司機於是將車停在慢線，適時一輛貨車駛至，司機疑收掣不及，猛撼私家車車尾，私家車被推前數10米後始停下，涉事貨車則停在私家車旁；私家車上4人同告受傷，其中坐於後排的姓馬(82歲)女傷者被困車內。
美國債務快破40兆美元！高盛執行長預警 「清算時刻」 投資人該如何避險？
美國債務規模正以驚人速度逼近 40 兆美元大關，引發華爾街金融巨頭高度警覺。高盛執行長所羅門近日發出明確預警，指出這場持續十餘年的債務擴張，終將迎來「清算時刻」。 根據高盛數據，自 2008 年金融危機以來，美國債務從 7 兆美元飆升至目前的 39 兆美元，光是在本十年剩餘時間
美伊11日談判 中國可能成為關鍵擔保方
（法新社伊斯蘭馬巴德10日電） 美伊談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，官方消息人士與專家指出，北京當局不僅協助促成這場談判，也可能成為確保永久停火的關鍵要角。以色列與美國自2月28日發動攻擊以來，這場戰爭已奪走數千條人命並重創全球經濟，即將到來的美伊談判為終結這場戰火帶來一絲渺茫的希望。
《穿Prada的惡魔2》全球巡迴宣傳亞洲首站：以黑白紅同色系造型重現電影獨特美學
萬眾期待的《穿Prada的惡魔2》全球巡迴宣傳終於啟動，亞洲首站選在東京六本木山露天廣場舉行粉絲見面會。兩位靈魂人物 Meryl Streep 與 Anne Hathaway 以截然不同卻高度默契的「紅、黑、白」同色系造型亮相，完美延續了電影中時尚即權力的核心精神。
鄧成波兒子鄧耀昇遭申請破產 高院6月9日聆訊
據司法機構網頁顯示，已故「舖王」鄧成波的兒子鄧耀昇，最新被一間公司入稟高等法院，提出破產呈請。案件排期至6月9日下午2時30分聆訊。資料顯示，呈請人是利盛發展有限公司。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
中國軍方AI系統在模擬攻擊中超越人類指揮官，決策速度快 43% 且準確率超過 90%
中國最近開發出一種軍事人工智能，作為數位參謀長。根據《南華早報》的報導，這個自主人工智能系統由中國人民解放軍和國防科技大學設計。在模擬的兩棲突擊中，該系統的決策速度比資深指揮官快了 43%，並在通訊干擾期間保持超過 90% 的準確性。這證明該系統能比人類更有效地應對戰爭的混亂局面。 中國軍方已將這種自主人工智能系統整合進其營級指揮結構中，以便更好地應對戰鬥中的摩擦。該系統結合了大型語言模型（LL...
舖王之子｜「舖王」鄧成波之子鄧耀昇遭申請破產 高院6月9日聆訊
已故「舖王」鄧成波家族近年陷財困，不時賣資產周轉，更有部份物業淪為銀主盤。根據司法機構網頁顯示，鄧成波之子、陞...
暖心醫護｜靈實護理助理化身「鋼琴天使」！以琴聲曾為無親友病患送上最後祝福：只想用音樂療癒心靈。
暖心醫護｜在節奏快得令人窒息的香港，醫院往往給人一種冰冷、嚴肅的感覺。但在靈實醫院的信望愛樓大堂，每逢午飯時間，卻會傳來陣陣清脆的鋼琴聲。這些旋律並非來自甚麼名家，而是出自一位平凡的護理服務助理伍素明（Sally）之手。她用一雙照顧病人的手，在琴鍵上彈奏出一首首生命樂章，甚至曾為素昧平生的臨終病人，送上人生最後一段路的溫暖祝福。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：醫管局
48歲女子時代廣場洗手間遺下值萬元Gucci鞋 折返不翼而飛報警
銅鑼灣時代廣場發生盜竊案。今日（11日）中午12時43分，一名48歲姓陳女子於銅鑼灣時代廣場去完洗手間後遺下一對Gucci名牌鞋，折返時已不翼而飛，價值11,000元，保安報警。警方接報後到場調查，將案件列「盜竊」，交由灣仔警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
兩內地女涉假學歷詐騙被控 訛稱加州大學畢業獲港大錄取 囚4個月
再揭發有人以假學歷申請來港，兩案涉兩名內地女子。當中24歲內地女訛稱已獲美國學士學位，圖騙取入境證並獲港大工程碩士課程錄取；昨於東區裁判法院承認欺騙手段取得服務罪，判囚4個月。另一名39歲持雙程證女子訛稱有泰國一大學學位，申請「優才計劃」來港，昨於沙田裁判法院再訊，終准以2,000元簽保守行為2年。來自河南省、持雙程證的24歲內地女子王一涵，報稱無業。案情指，港大於2023年3月8日收到其報讀工程碩士課程的申請，被告訛稱已於2022年取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士學位，GPA(成績平均績點)為3.81，港大亦透過郵件收到被告提供的學歷證明文件。同年被告獲港大錄取，並向入境處申請來港就讀入境許可，同樣向處方報稱曾獲加州大學學位。
擔心被AI取代 美國47%大學生「認真考慮」換主修 六分之一付諸實行
最新調查顯示，人工智慧正深刻影響大學生職涯規劃，近半數學生曾考慮因 AI 轉換主修，顯示對未來就業的不確定性升高，也凸顯教育體系在 AI 培訓上的落差與挑戰。