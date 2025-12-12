俄國、土耳其及伊朗領袖齊聚土庫曼 召開罕見峰會

（法新社阿什加巴特12日電） 俄羅斯、土耳其和伊朗領導人今天齊聚中亞國家土庫曼，舉行罕見的國際峰會，此時正值土庫曼獲得永久中立國地位30週年。

「永久中立」原則是這個前蘇聯加盟共和國的外交政策核心，該原則也讓土庫曼成為世界上最孤立的國家之一。

出席峰會的領袖包含俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian），以及其他的區域領導人。

接壤阿富汗、伊朗和裏海（Caspian Sea）的土庫曼，從1991年蘇聯解體而獨立以來，僅出過3位總統。

土庫曼首位總統是尼雅佐夫（Saparmurat Niyazov），他執政長達15年，之後就由別爾德穆哈梅多夫（Berdymukhamedov）家族掌權。

古爾班古力．別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）於2006年擔任總統，他的兒子謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）則在2022年就任總統。