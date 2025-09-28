俄外長批以色列 意圖引爆中東局勢

（法新社紐約聯合國總部27日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控以色列意圖「引爆」整個中東，他批評以色列最近對伊朗與卡達動武，並且反對以色列右派想要吞併約旦河西岸的主張。

法新社報導，拉夫羅夫在聯合國大會發言指出：「以色列對巴勒斯坦人非法動武，如今又對伊朗、卡達、葉門、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克採取的侵略行動，已經威脅到整個中東地區。」

對於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）極右盟友主張吞併約旦河西岸，以斷絕巴勒斯坦建國的願景，拉夫羅夫提出強烈批評。

他表示：「完全沒有理由去吞併約旦河西岸。我們實際上要處理的是一場變相政變，他們想要徹底埋葬聯合國對巴勒斯坦建國的相關決議。」

在過去一週，法國、英國等數個西方國家陸續承認巴勒斯坦建國，對以色列在加薩持續戰爭表達不滿。

而作為以色列盟友的美國，則強烈反對承認巴勒斯坦國，但在一些阿拉伯盟友表達關切後，美國總統川普（Donald Trump）也建議尼坦雅胡別去吞併約旦河西岸。

拉夫羅夫語帶諷刺西方承認巴勒斯坦建國的時機太晚，他說：「他們怎麼會這時才做出決定呢？」

他表示，可能這些國家在設想：等到聯合國大會召開時才表態，「屆時在以色列的攻勢下，加薩早已什麼都不剩、巴勒斯坦人都沒有了。」

俄羅斯自蘇聯時代就已承認巴勒斯坦國。雖是如此，以色列也努力維持與莫斯科的友好關係，主因俄國在中東的影響力，以及俄境內有龐大的猶太社群。（編譯：紀錦玲）