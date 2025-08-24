俄外長稱普京願晤澤連斯基 前提是能預期達相應成果

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，總統普京願意與烏克蘭總統澤連斯基會面，但有前提。 俄羅斯外交部公布拉夫羅夫接受傳媒採訪的實錄，透露之前俄美領導人在阿拉斯加會晤的細節，以及他對俄烏衝突解決進程的看法。拉夫羅夫指阿拉斯加會晤討論涉及安全的關鍵議題，美國總統特朗普提出一些俄方認可的條款，俄方在部分議題上同意展現靈活性，但隨後當特朗普與澤連斯基在華盛頓會晤時，澤連斯基不認同華盛頓提出的部分原則，這些原則涉及烏克蘭不加入北約及領土問題的協商。 拉夫羅夫說，普京多次表明願意與澤連斯基會面，前提是雙方會晤能預期達成相應成果，涉及法律文件簽署時，各方須明確簽署方的合法地位。他認為根據烏克蘭憲法，澤連斯基目前不具備有關合法性。 另外，全俄國家電視廣播公司一名電視節目主持，在社交媒體發布採訪拉夫羅夫的片段。拉夫羅夫表示西方國家尋找藉口阻止談判，而澤連斯基很固執。拉夫羅夫強調，西方國家與烏克蘭企圖破壞總體上由俄美兩國總統制定的烏克蘭問題談判進程，該進程已經取得很好成果，俄方希望這個企圖不能得逞。